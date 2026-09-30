Вакансии для бухгалтеров: дайджест Бухджоба за 29 сентября. Опрос про Мах

За 29 сентября на Бухджобе опубликовано 9 новых вакансий для бухгалтеров и кадровиков и 8 резюме. Пять предложений — удалённые, зарплаты доходят до 700 000 ₽, а среди соискателей шестеро — главные бухгалтеры и финансовые директора с опытом больше 20 лет.

Новые вакансии — 9

Половина вчерашних вакансий — удалённые (5 из 9), больше всего предложений пришло из Москвы и Краснодара (по 3). На эти девять вакансий уже 41 отклик.

Новые резюме — 8

Кандидаты вчера были в основном «тяжёлые»: шесть из восьми — главные бухгалтеры и финансовые директора с опытом 20+ лет.

Статистика: сайту один день, а он уже популярный

Показатель За сутки Было Посетители 331 0 Пик онлайна 14 0 Регистрации 59 22 Отклики на вакансии 47 13 Комментарии 22 15 Новые вакансии 10 7

Ещё цифры: 132 участника, 9 компаний в разделе «Топ компаний», сейчас на сайте 3 человека — и все вошли в аккаунт.

Моя гордость

Сайт открылся буквально вчера, а за первые сутки собрал больше 300 визитов, около 60 регистраций и почти 50 откликов: посетители и пик онлайна в прошлом периоде были нулевыми. Отклики выросли в 3,6 раза, регистрации — в 2,7 раза, комментарии — почти в полтора раза.

Одна из вакансий набрала 18 откликов за сутки

Для проекта, которому один день, это очень бодрый старт: вакансии и резюме находят друг друга с первого дня.

Что такое Бухджоб

Бухджоб — сайт вакансий и резюме для бухгалтеров и кадровиков, проект «Клерка». Всё бесплатно и для соискателей, и для работодателей: вакансии публикуются сразу на сайте и в Telegram-канале, отклик — в один клик, а общение с работодателем идёт в привычном Telegram. Роль в аккаунте переключается сама: разместили вакансию — вы работодатель, заполнили резюме — соискатель.

Наши каналы и боты:

📢 @buhjob — канал с вакансиями для бухгалтеров и кадровиков 11686 подписчиков ;

📢 @buhhanter — канал с резюме: без имён и контактов, отклик через бота 983 подписчика;

🤖 @BuhJobKlerk_bot — бот для работодателей: /new — разместить вакансию, /my — вакансии и отклики;

🤖 @buhhanter_bot — бот для соискателей: /resume — моё резюме, /applications — отклики и приглашения.

Еще раз: Сайт: buhjob.com · Резюме: buhjob.com/resumes · Что нового: buhjob.com/changelog

Нужен ли Бухджоб в Max?

Мы думаем запустить бота «Бухджоба» в мессенджере Max, чтобы вакансии, резюме и отклики приходили туда так же, как в Telegram. Запускать его или нет — решаете вы. Проголосуйте, это займёт секунду. Если читателей в Max окажется заметно, начнём с зеркала вакансий, а дальше добавим резюме, отклики и уведомления.