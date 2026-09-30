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Борис Мальцев
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Вакансии для бухгалтеров: дайджест Бухджоба за 29 сентября. Опрос про Мах

За 29 сентября на Бухджобе опубликовано 9 новых вакансий для бухгалтеров и кадровиков и 8 резюме. Пять предложений — удалённые, зарплаты доходят до 700 000 ₽, а среди соискателей шестеро — главные бухгалтеры и финансовые директора с опытом больше 20 лет.

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Вакансии для бухгалтеров: дайджест Бухджоба за 29 сентября. Опрос про Мах

Новые вакансии — 9

Вакансия

Компания

Город · формат

Зарплата

Отклики

Бухгалтер удалённо

частное лицо

удалённо

от 80 000 ₽

17

Методолог онлайн-курсов для бухгалтеров

Клерк.Ру

Краснодар · удалённо

не указана

2

Product manager Клерк.Система

Клерк.Ру

Краснодар · офис

от 200 000 ₽

1

Главный редактор

Клерк.Ру

Краснодар · удалённо

не указана

0

Финансовый директор

финтех-группа (B2C, B2B, B2G)

РФ · удалённо

от 700 000 ₽

3

Экономист/бухгалтер

частное лицо

Москва · офис

от 150 000 ₽

5

Бухгалтер/финансовый аналитик

uKit Group

Ростов-на-Дону · удалённо

90 000—100 000 ₽

6

Бухгалтер по командировкам и поставщикам

ООО «Лайер»

Москва · офис

150 000—170 000 ₽

4

Бухгалтер по командировкам и поставщикам

ООО «Лайер»

Москва · офис

150 000—170 000 ₽

3

Половина вчерашних вакансий — удалённые (5 из 9), больше всего предложений пришло из Москвы и Краснодара (по 3). На эти девять вакансий уже 41 отклик.

Новые резюме — 8

Резюме

Город · формат

Ожидания

Опыт

Бухгалтер

удалённо

не указаны

Финансовый менеджер / аналитик / контролёр

Нижний Новгород · удалённо

от 20 000 ₽

6 лет

Финансовый директор

гибрид

не указаны

23 года

Главный бухгалтер

Москва · офис

от 350 000 ₽

23 года

Бухгалтер

Калининград

от 100 000 ₽

21 год

Главный бухгалтер группы компаний

Москва · офис

не указаны

23 года

Главный бухгалтер

Санкт-Петербург · гибрид

от 120 000 ₽

30 лет

Главный бухгалтер

любой город · удалённо

от 50 000 ₽

30 лет

Кандидаты вчера были в основном «тяжёлые»: шесть из восьми — главные бухгалтеры и финансовые директора с опытом 20+ лет.

Статистика: сайту один день, а он уже популярный

Показатель

За сутки

Было

Посетители

331

0

Пик онлайна

14

0

Регистрации

59

22

Отклики на вакансии

47

13

Комментарии

22

15

Новые вакансии

10

7

Ещё цифры: 132 участника, 9 компаний в разделе «Топ компаний», сейчас на сайте 3 человека — и все вошли в аккаунт.

Моя гордость

Вакансии для бухгалтеров: дайджест Бухджоба за 29 сентября. Опрос про Мах

Сайт открылся буквально вчера, а за первые сутки собрал больше 300 визитов, около 60 регистраций и почти 50 откликов: посетители и пик онлайна в прошлом периоде были нулевыми. Отклики выросли в 3,6 раза, регистрации — в 2,7 раза, комментарии — почти в полтора раза.

Одна из вакансий набрала 18 откликов за сутки
Одна из вакансий набрала 18 откликов за сутки

Для проекта, которому один день, это очень бодрый старт: вакансии и резюме находят друг друга с первого дня.

Что такое Бухджоб

Бухджоб — сайт вакансий и резюме для бухгалтеров и кадровиков, проект «Клерка». Всё бесплатно и для соискателей, и для работодателей: вакансии публикуются сразу на сайте и в Telegram-канале, отклик — в один клик, а общение с работодателем идёт в привычном Telegram. Роль в аккаунте переключается сама: разместили вакансию — вы работодатель, заполнили резюме — соискатель.

Наши каналы и боты:

  • 📢 @buhjob — канал с вакансиями для бухгалтеров и кадровиков 11686 подписчиков ;

  • 📢 @buhhanter — канал с резюме: без имён и контактов, отклик через бота 983 подписчика;

  • 🤖 @BuhJobKlerk_bot — бот для работодателей: /new — разместить вакансию, /my — вакансии и отклики;

  • 🤖 @buhhanter_bot — бот для соискателей: /resume — моё резюме, /applications — отклики и приглашения.

Еще раз: Сайт: buhjob.com · Резюме: buhjob.com/resumes · Что нового: buhjob.com/changelog

Нужен ли Бухджоб в Max?

Мы думаем запустить бота «Бухджоба» в мессенджере Max, чтобы вакансии, резюме и отклики приходили туда так же, как в Telegram. Запускать его или нет — решаете вы. Проголосуйте, это займёт секунду. Если читателей в Max окажется заметно, начнём с зеркала вакансий, а дальше добавим резюме, отклики и уведомления.

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Проголосовали 4 человека

Дата публикации: 30.09.2026, 11:09

Информации об авторе

Борис МальцевВ поиске работы

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 236 подписчиков8 442 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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