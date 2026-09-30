Вакансии для бухгалтеров: дайджест Бухджоба за 29 сентября. Опрос про Мах
За 29 сентября на Бухджобе опубликовано 9 новых вакансий для бухгалтеров и кадровиков и 8 резюме. Пять предложений — удалённые, зарплаты доходят до 700 000 ₽, а среди соискателей шестеро — главные бухгалтеры и финансовые директора с опытом больше 20 лет.
Новые вакансии — 9
Вакансия
Компания
Город · формат
Зарплата
Отклики
частное лицо
удалённо
от 80 000 ₽
17
Клерк.Ру
Краснодар · удалённо
не указана
2
Клерк.Ру
Краснодар · офис
от 200 000 ₽
1
Клерк.Ру
Краснодар · удалённо
не указана
0
финтех-группа (B2C, B2B, B2G)
РФ · удалённо
от 700 000 ₽
3
частное лицо
Москва · офис
от 150 000 ₽
5
uKit Group
Ростов-на-Дону · удалённо
90 000—100 000 ₽
6
ООО «Лайер»
Москва · офис
150 000—170 000 ₽
4
ООО «Лайер»
Москва · офис
150 000—170 000 ₽
3
Половина вчерашних вакансий — удалённые (5 из 9), больше всего предложений пришло из Москвы и Краснодара (по 3). На эти девять вакансий уже 41 отклик.
Новые резюме — 8
Резюме
Город · формат
Ожидания
Опыт
удалённо
не указаны
—
Нижний Новгород · удалённо
от 20 000 ₽
6 лет
гибрид
не указаны
23 года
Москва · офис
от 350 000 ₽
23 года
Калининград
от 100 000 ₽
21 год
Москва · офис
не указаны
23 года
Санкт-Петербург · гибрид
от 120 000 ₽
30 лет
любой город · удалённо
от 50 000 ₽
30 лет
Кандидаты вчера были в основном «тяжёлые»: шесть из восьми — главные бухгалтеры и финансовые директора с опытом 20+ лет.
Статистика: сайту один день, а он уже популярный
Показатель
За сутки
Было
Посетители
331
0
Пик онлайна
14
0
Регистрации
59
22
Отклики на вакансии
47
13
Комментарии
22
15
Новые вакансии
10
7
Ещё цифры: 132 участника, 9 компаний в разделе «Топ компаний», сейчас на сайте 3 человека — и все вошли в аккаунт.
Моя гордость
Сайт открылся буквально вчера, а за первые сутки собрал больше 300 визитов, около 60 регистраций и почти 50 откликов: посетители и пик онлайна в прошлом периоде были нулевыми. Отклики выросли в 3,6 раза, регистрации — в 2,7 раза, комментарии — почти в полтора раза.
Для проекта, которому один день, это очень бодрый старт: вакансии и резюме находят друг друга с первого дня.
Что такое Бухджоб
Бухджоб — сайт вакансий и резюме для бухгалтеров и кадровиков, проект «Клерка». Всё бесплатно и для соискателей, и для работодателей: вакансии публикуются сразу на сайте и в Telegram-канале, отклик — в один клик, а общение с работодателем идёт в привычном Telegram. Роль в аккаунте переключается сама: разместили вакансию — вы работодатель, заполнили резюме — соискатель.
Наши каналы и боты:
📢 @buhjob — канал с вакансиями для бухгалтеров и кадровиков 11686 подписчиков ;
📢 @buhhanter — канал с резюме: без имён и контактов, отклик через бота 983 подписчика;
🤖 @BuhJobKlerk_bot — бот для работодателей: /new — разместить вакансию, /my — вакансии и отклики;
🤖 @buhhanter_bot — бот для соискателей: /resume — моё резюме, /applications — отклики и приглашения.
Еще раз: Сайт: buhjob.com · Резюме: buhjob.com/resumes · Что нового: buhjob.com/changelog
Нужен ли Бухджоб в Max?
Мы думаем запустить бота «Бухджоба» в мессенджере Max, чтобы вакансии, резюме и отклики приходили туда так же, как в Telegram. Запускать его или нет — решаете вы. Проголосуйте, это займёт секунду. Если читателей в Max окажется заметно, начнём с зеркала вакансий, а дальше добавим резюме, отклики и уведомления.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .