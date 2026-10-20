В БухДжобе теперь можно искать сотрудников вместе с коллегами. Бесплатно, но никто не верит

Создайте компанию и пригласите команду

Раньше работодатель управлял вакансиями самостоятельно. Теперь в кабинете работодателя можно создать компанию, настроить её страницу и пригласить сотрудников, которые участвуют в найме.

Для этого появился специальный раздел «Команда» с кнопкой «Пригласить коллег».

Например, директор может подключить кадровика и главного бухгалтера, чтобы они вместе искали сотрудников. Больше не нужно организовывать весь подбор через одного человека.