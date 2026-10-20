отчетноть мобилка
Купить подписку
Борис Мальцев
Читать 2 мин

В БухДжобе теперь можно искать сотрудников вместе с коллегами. Бесплатно, но никто не верит

Сделали новый кабинет работодателя. Теперь компании могут приглашать коллег и вместе заниматься подбором персонала: публиковать вакансии, отслеживать отклики и искать кандидатов. И всё это бесплатно.

5 просмотров2 открытия

В/На БухДжобе обновили кабинет работодателя.

Новый кабинет объединяет основные инструменты работодателя: вакансии, отклики, поиск кандидатов и страницу компании. Он подойдёт и руководителю, который самостоятельно ищет бухгалтера, и команде, в которой наймом занимаются несколько человек.

В БухДжобе теперь можно искать сотрудников вместе с коллегами. Бесплатно, но никто не верит

А если вы ещё не пользовались сервисом, посмотрите инструкцию по созданию вакансии на БухДжобе.

Создайте компанию и пригласите команду

Раньше работодатель управлял вакансиями самостоятельно. Теперь в кабинете работодателя можно создать компанию, настроить её страницу и пригласить сотрудников, которые участвуют в найме.

Для этого появился специальный раздел «Команда» с кнопкой «Пригласить коллег».

Например, директор может подключить кадровика и главного бухгалтера, чтобы они вместе искали сотрудников. Больше не нужно организовывать весь подбор через одного человека.

Вакансии, резюме и отклики — в одном кабинете

Новый кабинет объединяет основные инструменты работодателя.

Здесь можно:

  • Создавать и публиковать вакансии от имени компании.

  • Видеть количество откликов на каждую вакансию.

  • Отслеживать новые отклики, публикации, черновики и архив.

  • Искать кандидатов по навыкам и ключевым словам, например «главбух», «1С» или «зарплата».

  • Просматривать новые резюме.

  • Проверять статус подключения Telegram-бота работодателя.

Есть архив вакансий. Можно переносить в архив и востанавливать вакансии в любой момент.

В БухДжобе теперь можно искать сотрудников вместе с коллегами. Бесплатно, но никто не верит

Да, БухДжоб действительно бесплатный

В обсуждении на БухДжобе пользователи уже усомнились: неужели сервис действительно бесплатный? Возможно, бесплатно только размещение вакансий, а за остальные возможности придётся платить?

Отвечаем: нет, платить не придётся.

БухДжоб бесплатен и для работодателей, и для соискателей. Можно создавать компании, размещать вакансии, приглашать коллег и искать сотрудников без оплаты.

Никаких платных тарифов для доступа к этим возможностям не требуется.

БухДжоб — это не только сайт, но и каналы и боты в Telegram и MAX

БухДжоб — целая экосистема для поиска работы и сотрудников. Помимо сайта с вакансиями, у проекта есть каналы и боты в Telegram и MAX. Можно искать работу, публиковать вакансии и получать новые предложения прямо в мессенджерах.

В Telegram:

В MAX:

И всё это бесплатно — как для работодателей, так и для соискателей.

Дата публикации: 20.10.2026, 22:32

Информации об авторе

Борис МальцевВ поиске работы

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 221 подписчик8 458 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка