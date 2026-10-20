В БухДжобе теперь можно искать сотрудников вместе с коллегами. Бесплатно, но никто не верит

В/На БухДжобе обновили кабинет работодателя.
Новый кабинет объединяет основные инструменты работодателя: вакансии, отклики, поиск кандидатов и страницу компании. Он подойдёт и руководителю, который самостоятельно ищет бухгалтера, и команде, в которой наймом занимаются несколько человек.
А если вы ещё не пользовались сервисом, посмотрите инструкцию по созданию вакансии на БухДжобе.
Создайте компанию и пригласите команду
Раньше работодатель управлял вакансиями самостоятельно. Теперь в кабинете работодателя можно создать компанию, настроить её страницу и пригласить сотрудников, которые участвуют в найме.
Для этого появился специальный раздел «Команда» с кнопкой «Пригласить коллег».
Например, директор может подключить кадровика и главного бухгалтера, чтобы они вместе искали сотрудников. Больше не нужно организовывать весь подбор через одного человека.
Вакансии, резюме и отклики — в одном кабинете
Новый кабинет объединяет основные инструменты работодателя.
Здесь можно:
Создавать и публиковать вакансии от имени компании.
Видеть количество откликов на каждую вакансию.
Отслеживать новые отклики, публикации, черновики и архив.
Искать кандидатов по навыкам и ключевым словам, например «главбух», «1С» или «зарплата».
Просматривать новые резюме.
Проверять статус подключения Telegram-бота работодателя.
Есть архив вакансий. Можно переносить в архив и востанавливать вакансии в любой момент.
Да, БухДжоб действительно бесплатный
В обсуждении на БухДжобе пользователи уже усомнились: неужели сервис действительно бесплатный? Возможно, бесплатно только размещение вакансий, а за остальные возможности придётся платить?
Отвечаем: нет, платить не придётся.
БухДжоб бесплатен и для работодателей, и для соискателей. Можно создавать компании, размещать вакансии, приглашать коллег и искать сотрудников без оплаты.
Никаких платных тарифов для доступа к этим возможностям не требуется.
БухДжоб — это не только сайт, но и каналы и боты в Telegram и MAX
БухДжоб — целая экосистема для поиска работы и сотрудников. Помимо сайта с вакансиями, у проекта есть каналы и боты в Telegram и MAX. Можно искать работу, публиковать вакансии и получать новые предложения прямо в мессенджерах.
В Telegram:
В MAX:
И всё это бесплатно — как для работодателей, так и для соискателей.