В Клерке нет дизайнера. Поэтому я сделал новый дизайн с Альбертом. И еще про то, как меняется наш мир

Я сделал прототип обновлённого Клерка и хочу показать его вам до того, как мы начнём менять настоящий сайт. Посмотрите, попробуйте и расскажите, что удобно, а что я зря придумал. Презентацию проекта прикрепил к статье.

Сразу предупрежу: это пока только прототип. Часть данных демонстрационная, поиск работает по материалам макета, настоящие сервисы и оплата не подключены. Сам Клерк пока не изменился.

Вот он: Открыть прототип нового Клерка

У нас в команде сейчас нет дизайнера. А мне давно хотелось навести порядок на сайте и сделать его современнее. Поэтому я решил попробовать сам — вместе с Альбертом, моим ИИ-помощником.

Я объяснял, что хочу изменить, показывал примеры и спорил. Альберт предлагал варианты, писал код и собирал интерфейс. Потом я говорил: «Нет, некрасиво, давай переделаем». И мы переделывали 🙂