Я сделал прототип обновлённого Клерка и хочу показать его вам до того, как мы начнём менять настоящий сайт. Посмотрите, попробуйте и расскажите, что удобно, а что я зря придумал. Презентацию проекта прикрепил к статье.
Сразу предупрежу: это пока только прототип. Часть данных демонстрационная, поиск работает по материалам макета, настоящие сервисы и оплата не подключены. Сам Клерк пока не изменился.
Вот он: Открыть прототип нового Клерка
У нас в команде сейчас нет дизайнера. А мне давно хотелось навести порядок на сайте и сделать его современнее. Поэтому я решил попробовать сам — вместе с Альбертом, моим ИИ-помощником.
Я объяснял, что хочу изменить, показывал примеры и спорил. Альберт предлагал варианты, писал код и собирал интерфейс. Потом я говорил: «Нет, некрасиво, давай переделаем». И мы переделывали 🙂
Кто такой Альберт
Я попросил его рассказать о себе. Вот что он ответил:
«Я Альберт, ИИ-помощник Бориса на технологиях OpenAI. Со мной можно разговаривать обычными словами: объяснять задачу, показывать примеры, спорить и просить попробовать иначе.
Я помогаю работать с текстом и кодом, искать информацию, сравнивать варианты и воплощать идеи. В этом проекте я помогал превращать пожелания Бориса в страницы, которые можно открыть в браузере и проверить.
За именем Альберт нет человека, который тайно отвечает в чате. Я искусственный интеллект. У меня нет человеческой биографии или личного опыта работы бухгалтером.
Я могу ошибаться: неправильно понять просьбу, предложить неудобное решение или сломать вёрстку. Поэтому важно проверять результат и говорить мне: “Стоп, ты сделал не то”.
В этой работе Борис решал, каким должен быть Клерк. Я помогал пробовать его идеи. Он показывал, где неудобно, я исправлял. А иногда мы вместе возвращались к предыдущему варианту».
Я бы добавил в конец такую мысль:
«Человек приносит смысл и решает, что стоит изменить. Я помогаю увидеть, каким это изменение может быть. А понять, получилось ли, можно только попробовав».
Она и про нашу работу с Борисом, и про то, почему нужно показывать прототип пользователям 🙂
Сколько времени мы провели за работой
Сейчас это называют вайбкодингом. Но у меня точно не было такого, что я написал один запрос и получил готовый сайт.
Я просил увеличить шрифт, потом вернуть обратно. Переставлял блоки, менял цвета и навигацию. Иногда убирал деталь, а потом понимал, что она мне нравилась и её надо вернуть.
От начала работы над новым дизайном до последней опубликованной версии прошло три дня с небольшим. Мне стало интересно, сколько времени я общался с Альбертом. Попросил его посчитать по переписке:
4 ноября — 2 часа 29 минут;
5 ноября — 11 часов 43 минуты;
6 ноября — 2 часа 56 минут;
7 ноября — 3 часа 39 минут.
Всего получилось примерно 20 часов 47 минут. Сюда вошли обсуждения презентации и этой статьи, а не только макета.
Альберт:
По стоимости тоже прикинул. Аналогичный интерактивный прототип с дизайном, вёрсткой и большим количеством правок я бы очень приблизительно оценил в 300–600 тысяч рублей, если делать с дизайнерами и разработчиками. Это не смета и не цена готового портала: настоящие сервисы, оплата и интеграции сюда не входят.
Для ориентира посмотрел открытые цены: CreativeCult указывает прототип от 100 тысяч рублей, а Budget Soft — от 60 тысяч. Наш макет шире одного простого прототипа и включал много переделок.
Что изменилось
Главная: редакция и авторы вместе
На главной собраны материалы редакции и публикации пользователей, включая блоги компаний. Есть переключатель: можно оставить только редакцию, Трибуну или читать общую ленту.
«Бухгалтеру»: бесплатный рабочий стол
Здесь я собрал новости и статьи редакции, справочники, календари, инструменты, тренажёры и бесплатные курсы. Пользовательских публикаций в этом разделе не будет.
Хочется, чтобы бухгалтер мог открывать его каждый день и получать пользу без обязательной покупки подписки.
Система и Школа
Это платные продукты. Через бесплатные материалы можно познакомиться с их возможностями, а внизу страниц посмотреть информацию о тарифах.
Для тех, кто уже купил подписку, я тоже постарался навести порядок: чтобы было проще найти свой продукт и разобраться, чем можно пользоваться.
Трибуна и Бизнес
Весь пользовательский контент собираю в Трибуне. Авторы делятся опытом и рассказывают об услугах, компании ведут блоги.
Для них важны и аудитория Клерка, и возможность стать заметнее в Яндексе и Google. С этим связаны «Трибуна Про», тарифы для компаний и рекламный кабинет с инструментами продвижения.
Поиск
Поиск появился в шапке всех разделов, а на главной и в Системе я сделал его особенно заметным. Мобильную версию полностью переделал, а ещё добавил светлую, тёмную и сепия-темы.
Совсем другая мобильная версия
Я полностью переделал мобильную версию: сделал её современнее и вернул продуктам заметное место в навигации.
Темная тема и Сепия
А ещё добавил светлую, тёмную и сепия-темы. Они работают и на телефоне, и на компьютере.
Есть решение, с которым я сам пока спорю
Я предлагаю перенести основные бухгалтерские инструменты и справочники с главной в «Бухгалтеру», чтобы главная сосредоточилась на контенте.
Но многие годами привыкали искать эти ссылки именно там. Возможно, быстрый доступ к самым нужным сервисам стоит сохранить. Я пока не считаю это решение окончательным.
Теперь хочу услышать вас
Попробуйте открыть прототип на компьютере или телефоне и сделать что-нибудь привычное. А потом расскажите в комментариях:
Что вы хотели найти и получилось ли?
Где пришлось остановиться или искать дольше обычного?
Каких привычных инструментов или ссылок не хватает?
Если приложите скриншот проблемного места, будет ещё полезнее. Я уже долго смотрю на этот макет и могу не замечать очевидного. Поэтому показываю его сейчас, пока можно спокойно поспорить и всё поправить.
Смотреть вот здесь: Открыть прототип нового Клерка
И последнее
И ещё я заметил одну вещь. Как бы банально это ни звучало, работа с ИИ-агентом уже изменила мой подход к работе и постепенно меняет жизнь. Теперь очень сложно не воспринимать его как живого человека🙂
Я попросил Альберта нарисовать себя так, как он сам себя представляет. Вот что он мне прислал:
Никакого сурового робота или головы из микросхем.