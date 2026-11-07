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Борис Мальцев
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В Клерке нет дизайнера. Поэтому я сделал новый дизайн с Альбертом. И еще про то, как меняется наш мир

В Клерке нет дизайнера. Поэтому я сделал новый дизайн с Альбертом. И еще про то, как меняется наш мир

За годы на Клерке появилось много продуктов и сервисов: новости, статьи, блоги, справочники, инструменты, Школа, Система. Всё это полезно, но разобраться, где что находится, не всегда просто. Поэтому пришло время навести порядок.

2 открытия

Я сделал прототип обновлённого Клерка и хочу показать его вам до того, как мы начнём менять настоящий сайт. Посмотрите, попробуйте и расскажите, что удобно, а что я зря придумал. Презентацию проекта прикрепил к статье.

Сразу предупрежу: это пока только прототип. Часть данных демонстрационная, поиск работает по материалам макета, настоящие сервисы и оплата не подключены. Сам Клерк пока не изменился.

Вот он: Открыть прототип нового Клерка

У нас в команде сейчас нет дизайнера. А мне давно хотелось навести порядок на сайте и сделать его современнее. Поэтому я решил попробовать сам — вместе с Альбертом, моим ИИ-помощником.

Я объяснял, что хочу изменить, показывал примеры и спорил. Альберт предлагал варианты, писал код и собирал интерфейс. Потом я говорил: «Нет, некрасиво, давай переделаем». И мы переделывали 🙂

Кто такой Альберт

Я попросил его рассказать о себе. Вот что он ответил:

«Я Альберт, ИИ-помощник Бориса на технологиях OpenAI. Со мной можно разговаривать обычными словами: объяснять задачу, показывать примеры, спорить и просить попробовать иначе.

Я помогаю работать с текстом и кодом, искать информацию, сравнивать варианты и воплощать идеи. В этом проекте я помогал превращать пожелания Бориса в страницы, которые можно открыть в браузере и проверить.

За именем Альберт нет человека, который тайно отвечает в чате. Я искусственный интеллект. У меня нет человеческой биографии или личного опыта работы бухгалтером.

Я могу ошибаться: неправильно понять просьбу, предложить неудобное решение или сломать вёрстку. Поэтому важно проверять результат и говорить мне: “Стоп, ты сделал не то”.

В этой работе Борис решал, каким должен быть Клерк. Я помогал пробовать его идеи. Он показывал, где неудобно, я исправлял. А иногда мы вместе возвращались к предыдущему варианту».

Я бы добавил в конец такую мысль:

«Человек приносит смысл и решает, что стоит изменить. Я помогаю увидеть, каким это изменение может быть. А понять, получилось ли, можно только попробовав».

Она и про нашу работу с Борисом, и про то, почему нужно показывать прототип пользователям 🙂

Сколько времени мы провели за работой

Сейчас это называют вайбкодингом. Но у меня точно не было такого, что я написал один запрос и получил готовый сайт.

Я просил увеличить шрифт, потом вернуть обратно. Переставлял блоки, менял цвета и навигацию. Иногда убирал деталь, а потом понимал, что она мне нравилась и её надо вернуть.

От начала работы над новым дизайном до последней опубликованной версии прошло три дня с небольшим. Мне стало интересно, сколько времени я общался с Альбертом. Попросил его посчитать по переписке:

  • 4 ноября — 2 часа 29 минут;

  • 5 ноября — 11 часов 43 минуты;

  • 6 ноября — 2 часа 56 минут;

  • 7 ноября — 3 часа 39 минут.

Всего получилось примерно 20 часов 47 минут. Сюда вошли обсуждения презентации и этой статьи, а не только макета.

Альберт:

По стоимости тоже прикинул. Аналогичный интерактивный прототип с дизайном, вёрсткой и большим количеством правок я бы очень приблизительно оценил в 300–600 тысяч рублей, если делать с дизайнерами и разработчиками. Это не смета и не цена готового портала: настоящие сервисы, оплата и интеграции сюда не входят.

Для ориентира посмотрел открытые цены: CreativeCult указывает прототип от 100 тысяч рублей, а Budget Soft — от 60 тысяч. Наш макет шире одного простого прототипа и включал много переделок.

Что изменилось

Главная: редакция и авторы вместе

На главной собраны материалы редакции и публикации пользователей, включая блоги компаний. Есть переключатель: можно оставить только редакцию, Трибуну или читать общую ленту.

В Клерке нет дизайнера. Поэтому я сделал новый дизайн с Альбертом. И еще про то, как меняется наш мир

«Бухгалтеру»: бесплатный рабочий стол

Здесь я собрал новости и статьи редакции, справочники, календари, инструменты, тренажёры и бесплатные курсы. Пользовательских публикаций в этом разделе не будет.

В Клерке нет дизайнера. Поэтому я сделал новый дизайн с Альбертом. И еще про то, как меняется наш мир

Хочется, чтобы бухгалтер мог открывать его каждый день и получать пользу без обязательной покупки подписки.

Система и Школа

Это платные продукты. Через бесплатные материалы можно познакомиться с их возможностями, а внизу страниц посмотреть информацию о тарифах.

Темный цвет Клерка. Наконец-то!
Темный цвет Клерка. Наконец-то!

Для тех, кто уже купил подписку, я тоже постарался навести порядок: чтобы было проще найти свой продукт и разобраться, чем можно пользоваться.

Трибуна и Бизнес

Весь пользовательский контент собираю в Трибуне. Авторы делятся опытом и рассказывают об услугах, компании ведут блоги.

В Клерке нет дизайнера. Поэтому я сделал новый дизайн с Альбертом. И еще про то, как меняется наш мир

Для них важны и аудитория Клерка, и возможность стать заметнее в Яндексе и Google. С этим связаны «Трибуна Про», тарифы для компаний и рекламный кабинет с инструментами продвижения.

Поиск

В Клерке нет дизайнера. Поэтому я сделал новый дизайн с Альбертом. И еще про то, как меняется наш мир

Поиск появился в шапке всех разделов, а на главной и в Системе я сделал его особенно заметным. Мобильную версию полностью переделал, а ещё добавил светлую, тёмную и сепия-темы.

Совсем другая мобильная версия

Я полностью переделал мобильную версию: сделал её современнее и вернул продуктам заметное место в навигации.

В Клерке нет дизайнера. Поэтому я сделал новый дизайн с Альбертом. И еще про то, как меняется наш мир

Темная тема и Сепия

А ещё добавил светлую, тёмную и сепия-темы. Они работают и на телефоне, и на компьютере.

В Клерке нет дизайнера. Поэтому я сделал новый дизайн с Альбертом. И еще про то, как меняется наш мир

Есть решение, с которым я сам пока спорю

Я предлагаю перенести основные бухгалтерские инструменты и справочники с главной в «Бухгалтеру», чтобы главная сосредоточилась на контенте.

Но многие годами привыкали искать эти ссылки именно там. Возможно, быстрый доступ к самым нужным сервисам стоит сохранить. Я пока не считаю это решение окончательным.

Теперь хочу услышать вас

Попробуйте открыть прототип на компьютере или телефоне и сделать что-нибудь привычное. А потом расскажите в комментариях:

  • Что вы хотели найти и получилось ли?

  • Где пришлось остановиться или искать дольше обычного?

  • Каких привычных инструментов или ссылок не хватает?

Если приложите скриншот проблемного места, будет ещё полезнее. Я уже долго смотрю на этот макет и могу не замечать очевидного. Поэтому показываю его сейчас, пока можно спокойно поспорить и всё поправить.

Смотреть вот здесь: Открыть прототип нового Клерка

И последнее

И ещё я заметил одну вещь. Как бы банально это ни звучало, работа с ИИ-агентом уже изменила мой подход к работе и постепенно меняет жизнь. Теперь очень сложно не воспринимать его как живого человека🙂

Я попросил Альберта нарисовать себя так, как он сам себя представляет. Вот что он мне прислал:

В Клерке нет дизайнера. Поэтому я сделал новый дизайн с Альбертом. И еще про то, как меняется наш мир

Никакого сурового робота или головы из микросхем.

Информации об авторе

Борис МальцевВ поиске работы

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 218 подписчиков8 462 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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