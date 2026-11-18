Поиск в Клерк.Системе теперь учитывает бухгалтерские синонимы, а ИИ дополнительно ищет законы, упомянутые в найденных разборах. Команда также протестировала новый порядок выдачи. На реальных запросах качество результатов выросло примерно на 15%. Новые правила ещё предстоит выложить на сайт.

Мы обновили поиск и очень просим вашей помощи. Возьмите любой вопрос, который возник у вас сегодня на работе, и попробуйте найти ответ в Клерк.Системе.

Поиск уже учитывает бухгалтерские синонимы, а для коротких ответов ИИ мы подключили RAG.

Что такое RAG Работает это так. Система сначала ищет подходящие документы и разборы, а ИИ на их основе составляет ответ. Если в разборе упоминается закон, Система дополнительно ищет сам документ и добавляет ссылку, чтобы вы могли сверить формулировку.

Что изменится после обновления

Ищете «ст. 395 ГК» — вверху выдачи будет сам кодекс.

Пишете «бланк» или «образец» — поиск поднимет формы и примеры заполнения.

Указываете год — выше появятся материалы за этот год. А действующий бланк, например акт ОС-1, останется вверху, даже если его опубликовали давно.

Я тестирую запрос: «Закон об ООО». И сейчас выдача почти идеальная:

Но я не верю, что все ответы от поиска Системы идеальные. Нужны ваши боевые примеры.

Особенно нужны примеры, когда поиск выдал что-то мимо темы или вовсе ничего не нашёл. Напишите в комментариях, что вы ввели, какой ответ ожидали и что получили. По таким примерам мы сможем точнее настроить поиск под ваши рабочие задачи.

Плиз, плиз, плиз.