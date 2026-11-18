Помогите нам проверить поиск в Клерк.Системе
Поиск в Клерк.Системе теперь учитывает бухгалтерские синонимы, а ИИ дополнительно ищет законы, упомянутые в найденных разборах. Команда также протестировала новый порядок выдачи. На реальных запросах качество результатов выросло примерно на 15%. Новые правила ещё предстоит выложить на сайт.
Мы обновили поиск и очень просим вашей помощи. Возьмите любой вопрос, который возник у вас сегодня на работе, и попробуйте найти ответ в Клерк.Системе.
Поиск уже учитывает бухгалтерские синонимы, а для коротких ответов ИИ мы подключили RAG.
Что такое RAG
Работает это так. Система сначала ищет подходящие документы и разборы, а ИИ на их основе составляет ответ. Если в разборе упоминается закон, Система дополнительно ищет сам документ и добавляет ссылку, чтобы вы могли сверить формулировку.
Что изменится после обновления
Ищете «ст. 395 ГК» — вверху выдачи будет сам кодекс.
Пишете «бланк» или «образец» — поиск поднимет формы и примеры заполнения.
Указываете год — выше появятся материалы за этот год. А действующий бланк, например акт ОС-1, останется вверху, даже если его опубликовали давно.
Я тестирую запрос: «Закон об ООО». И сейчас выдача почти идеальная:
Но я не верю, что все ответы от поиска Системы идеальные. Нужны ваши боевые примеры.
Особенно нужны примеры, когда поиск выдал что-то мимо темы или вовсе ничего не нашёл. Напишите в комментариях, что вы ввели, какой ответ ожидали и что получили. По таким примерам мы сможем точнее настроить поиск под ваши рабочие задачи.
Плиз, плиз, плиз.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .