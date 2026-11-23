«Требуются человеки». Как «Бухджоб» собирает 236 откликов в день
Восемь недель назад мы обновили «Бухджоб». Сегодня на сайте 351 вакансия, а медианное время до первого отклика — всего 6 минут. По-моему, получилось!
Идея «Бухджоба»: Отправляешь вакансию боту один раз, и она появляется на buhjob.com, в Телеграме и MAX. Кандидат может откликнуться в MAX, а ты — ответить ему в Телеграме или на сайте. Размещение и отклики бесплатные.
В первые сутки после запуска сайта работодатели получили 47 откликов. К 23 ноября в базе уже 351 вакансия и 80 откликов в сутки.
Из 80 откликов 26 пришли уже в первый час после публикации — почти каждый третий. За первые сутки набралось 50 откликов, а активнее всего кандидаты писали с 11 до 13 часов по Москве.
А вот отклики по дням: С 14 по 23 ноября больше всего откликов на «Бухджобе» пришло 19 ноября — 236 за день. Из них 145 кандидаты отправили через Телеграм, 71 — с сайта и 20 — через MAX. Ещё два дня выделились по числу откликов: 16 ноября работодатели получили 194, а 17 ноября — 158.
Ищут главбухов, помощников, консультантов и даже дизайнера карточек для маркетплейсов.
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