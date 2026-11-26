Пользователи «Бухджоба» рассказали, что под видом работодателей у них просили фото паспорта. Чтобы защитить соискателей, с 26 ноября мы проверяем документы новых работодателей до публикации их первой вакансии.

Пользователи «Бухджоба» пожаловались на мошенников, которые выдавали себя за работодателей. Чтобы защитить соискателей, с 26 ноября первую вакансию компании или частного работодателя мы публикуем только после того, как модератор проверит документы. Правило действует на сайте и в ботах Telegram и MAX.

Как пройти проверку. Войдите в бизнес-кабинет на buhjob.com и нажмите «Загрузить документы». Достаточно одного документа на выбор — свидетельства о регистрации юрлица или ИП, свидетельства о постановке на налоговый учёт или листа записи ЕГРЮЛ либо ЕГРИП. Если этих документов нет, подойдёт разворот паспорта с фотографией.

Документ загружается только на сайте. Если вы размещаете вакансию через бота, он даст ссылку на кабинет. Файлы доступны только сотрудникам с правом проверки. У соискателей «Бухджоб» документы для этой проверки не запрашивает.

Что будет с вакансией. Пока идёт проверка, вакансия сохраняется в черновиках. После подтверждения она выйдет автоматически, а вы получите уведомление на сайте и в боте. Если документ отклонят, в кабинете появятся причина и кнопка «Загрузить заново».

Проверку проходят один раз. Если ваша компания уже публиковала вакансии или получила отметку «Проверено», можно сразу размещать следующую. Сотрудникам одной компании проходить проверку по отдельности не нужно.

Жалобы пользователей

Уважаемые, коллеги! Осторожно, мошенники выдают себя за работодателей

Если после отклика на вакансию вам пишут в Telegram или MAX, будьте внимательны. Не отправляйте собеседнику фото паспорта, реквизиты карты и коды из СМС. Если для трудоустройства просят оплатить обучение, купить доступ к программе или внести залог за технику — прекратите переписку.

Из жалоб на форуме Бухджоба:

Пользователь пишет: Откликнулась на вакансию «Бухгалтер на первичную документацию (неполная занятость), от 40 000 ₽» (без указания названия компании, задачи — закрытие 60 счёта, ввод чеков самозанятых и выставление УПД).

При обращении в Telegram контактное лицо («Анна HR Менеджер») даже не читает сообщение об опыте, а сразу присылает шаблонный ответ про совершенно другую должность — «ассистент по сопровождению клиентов / техподдержка без звонков» от имени компании ООО «Центрбронь», обещая работу хоть со смартфона (iPhone/Android) и свободный выбор часов.

После заполнения мини-анкеты присылают файл якобы трудового договора для дистанционной работы, который является грубой подделкой:



1. Поддельная печать в Фотошопе: на оттиске печати стоит логотип и реквизиты совсем другой фирмы — ООО «Корал Тревел Маркет» (ОГРН 1087746569437), поверх которых в центр вклеена надпись «центрбронь». При этом в реквизитах договора указаны ИНН 7701783360 (от реального ООО «Центрбронь») и фамилия генерального директора другой компании.

2. Сбор конфиденциальных данных: в пункте 7.1 договора от соискателя требуют вписать полные паспортные данные, адрес регистрации, два номера телефона, а также номера основной и резервной банковских карт (Сбер, Т-Банк, Альфа-Банк).

3. Юридические нестыковки в тексте: в шапке вместо города указано | г. 2026 |, в окладе написано «50 000 руб. или 310 руб. в час», а должность не имеет никакого отношения к бухгалтерии.



Реальная компания ООО «Центрбронь», судя по всему, не имеет к этой рассылке отношения — злоумышленники просто прикрываются её реквизитами. Коллеги, будьте бдительны: не открывайте подозрительные файлы от этого контакта и ни в коем случае не передавайте им свои паспортные данные и реквизиты карт!

Еще:

Тоже недавно откликалась на вакансию помощник бухгалтера удалённо именно в центр бронь написали списаться с Анной HHR ну я написал отправила свое резюме потом она мне написала резюме и рассмотрено успешно и потом начала спрашивать какой у меня телефон iPhone или Android ну сказал что iPhone ну потом даже спросила что как удобно вам будет на ПК и на ноутбуке без разницы что потом она мне ответила причала нужно обратиться вам в техподдержку если iPhone нужен там установить какие-то приложения специальные техподдержку по контактам которые она мне дала и спросила если через iPhone устанавливать приложение нужно же снести iCloud а потом заново войти типа те должны были мы дать логин и пароль я говорю они не получится так что потом мой телефон превратится в Кир кирпич и мне остается вот только выкинуть что мне сказали нет это корпоративные данные и никто ничего ну доступа просто к вашему iPhone не будет ну я конечно начала сомневаться и вбила в нейросети дипси ки такую ситуацию на что мы сказали что ни в коем случае нельзя сносить свой iCloud потому что если вы ведёте чужие данные а не просто будут возьмут под контроль ваш телефон они там будут делать все что угодно а вам он будет недоступен как-то вот так ещё работодатель никогда не дай не дает логин пароли соискатель носил свой iCloud только если какие-то мессенджеры типа телеграмма или WhatsApp или Макса

И еще

Так же чуть не попалась!!! У меня вот вопрос к админам сайта и Клерка. Почему не проверяют, кто публикует вакансии через проверку Контрагентов. На их сайте очень много Скама, ооооочень!!!

«Бухджоб» теперь проверяет документы работодателей через кабинет на сайте. Соискателям для отклика на вакансию загружать паспорт не нужно. Но, коллеги, пожалуйста не расслабляйтесь!

Если получили подозрительное предложение, сообщите команде «Бухджоба». Приложите ссылку на вакансию и скриншот переписки, скрыв личные данные.