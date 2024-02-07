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Ведение бизнеса

Защита сделок. Волков бояться... но договор все равно подписать

С каждым днем на рынке ОАЭ растет количество компаний с иностранными корнями. Кто-то релоцирует бизнес из другой юрисдикции, кто-то создает его с нуля непосредственно в ОАЭ. Но в каждом из перечисленных случаев собственники чувствуют себя в «чужой» юрисдикции незащищенными и во что бы то ни стало стремятся максимально обезопасить себя и свой бизнес.
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Здесь сделаем небольшое лирическое отступление: я более 15 лет работаю корпоративным юристом, более 5 лет плотно занимаюсь риск-менеджментом и комплайнсом, обслуживаю как крупный так и малый бизнес. И знаете что я заметила?

Неважно, сколько составляет выручка компании — миллион долларов или только сто тысяч — вопросы безопасности начинают поднимать только тогда, когда проблема уже случилась. Если на меня подписаны юристы, то эту боль они со мной разделят😉

По своему опыту скажу, что иностранное правовое поле, включая конечно ОАЭ, предоставляет отличные механизмы защиты бизнеса в целом и сделок в частности, применив которые, можно избежать огромного числа проблем в будущем.

Давайте кратко поговорим о некоторых из них:

  • Тщательный дьюдил партнера и проверка его правоспособности. Насколько часто об этом все говорят, настолько же часто это игнорируется (мой тяжелый вздох🙃).

О проверке контрагента мы говорили в предыдущих постах и узнали, как ее можно провести в ОАЭ.

Дьюдил же понятие более широкое и включает в себя не только проверку действительности документов компании. Чаще всего такое понятие мы можем встретить в сделках M&A, когда проверке подлежат не только правоустанавливающие или правоподтверждающие документы компании, но и вся иная документация предприятия, начиная от бухгалтерского баланса, заканчивая полным циклом сделок.

  • Страхование ответственности. Эта тема безусловно заслуживает отдельного поста, однако постараюсь дать вам общее понимание по этому пункту.

Начнем с того, что в ОАЭ есть требования к страхованию, соблюдение которых для компании является обязательным. К таким, например, можно отнести страховку сотрудников от безработицы. Несоблюдение таких требований законодательства влечет наложение штрафа на юридическое лицо.

Далее, для иностранных юрисдикций распространенной практикой является страхование ответственности собственников, руководителей и первых лиц компании, ответственных (простите за тавтологию) за принятие ключевых решений. Если планируемая сделка является крупной, то вы вполне можете потребовать от вашего партнера страхования соответствующих рисков.

Страхование имущества, активов, результатов ваших работ/услуг и тд. — в иностранных юрисдикциях вообще не пустой звук и ни один правильный контракт не обходится без соответствующих условий.

  • Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации или NDA. Я всегда настоятельно рекомендую не игнорировать его подписание.
    Однако в отношении данного документа есть одно большое заблуждение: принято считать, что NDA это некий «общий» документ, единый на все случае жизни. Потому в большинстве случаев он бездумно скачивается из интернета (или какой-нибудь базы данных) и подписывается без малейшего анализа. Важно понимать, что NDA — это такой же контракт, как и любой другой, и к нему применимы равноценные требования, начиная от прав и обязанностей сторон, адаптированных под вашу деятельность, заканчивая спецификой применимого права.

Приведенный перечень мер, конечно, далеко не полный, поскольку от кейса к кейсу он может отличаться. Однако все пункты абсолютно рабочие и в совокупности с грамотным юридическим сопровождением могут оказать весьма положительное влияние на ваш бизнес при возникновении «острых» ситуаций.

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