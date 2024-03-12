Учитесь на чужих ошибках. Самых распространенные ошибки, которые приведут к финансовым потерям

Ранее в своих постах я уже обращала внимание на то, что при открытии компании в ОАЭ нужно очень внимательно подойти к выбору места регистрации (фризона/Mainland). Сегодня расскажу вам о самых распространенных ошибках.

Сегодня я расскажу вам о самых распространенных ошибках, которые могут привести вас к серьезным финансовым потерям:

1. Дешевая лицензия но дорогой офис. Один из инвесторов «погуглил» и понял что лицензия одной из фри зон стоит всего лишь 7 000 АЕД и решил дешево зарегистрировать компанию (и да, для ОАЭ это дешево).

На практике же оказалось, что регистрация невозможна без приобретения места в коворкинге, которое стоит около 50 000 АЕД в год. Таким образом, стоимость регистрации трансформировалась в 57 000 АЕД вместо планируемых 7 000 АЕД.

В то время, как рынок ОАЭ предлагает фризоны, в которых стоимость лицензии сразу включает в себя физический отдельный офис и все укладывается ориентировочно в 23 000 АЕД.

2. Другой инвестор тоже соблазнился маленькой стоимостью лицензии, вот только не учел, что выбранная им фризона требует фактического внесения уставного капитала, который с учетом необходимости визы составляет минимум 50 000 АЕД.

А ведь есть фризоны, позволяющие внести уставный капитал с отсрочкой.

3. Еще один инвестор хотел применять налоговые льготы по торговле товарами. Для этих целей он зарегистрировал компанию в одной из фризон и только потом обнаружил, что данная фризона не относится к статусу Designated, который является необходимым для применения льготы. Интересный поворот, правда? Я бы сказала, что не только интересный, но и весьма неприятный.

4. Был и обратный кейс, когда инвестора не испугала дороговизна регистрации, и для своей компании он выбрал фризону модную и самую дорогую. Однако, спустя время, он был неприятно удивлен, что в данной фризоне, в отличие от всего ОАЭ, в отношении экспатов-сотрудников компании нужно платить социальные взносы со своей зарплаты.

5. Ну и завершу я топ ошибок историей о том, когда на финальном этапе регистрации инвестор неожиданно узнал, что в выбранной им фризоне для получения нужной ему лицензии необходимо иметь в штате специальных сотрудников с дипломом. А диплом этот нужно легализовывать полтора месяца… да и сотрудника надо еще найти… в общем, регистрация затянулась...

О чем это все говорит?

Ну, в первую очередь, о том, что нужно думать прежде чем делать. Говоря «думать» я имею ввиду «анализировать» доступные для регистрации места (фризоны/Mainland), выбирая идеально подходящее под ваш конкретный кейс. А главное, делать это нужно до того, как вы начали регистрировать компанию, чтобы не переплачивать или не получить кота в мешке.

А во-вторых, «гугля» какую-то информацию о регистрации компаний в ОАЭ, помните, что в законах ОАЭ очень часто не написано указанных выше нюансов и узнать все детали регистрации из интернет-источников просто невозможно.

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