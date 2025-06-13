Жёлтая империя. Полная карта активов 1С — от «Раруса» до amoCRM

Я решил провести небольшой эксперимент: попросил у ChatGPT собрать список аффилированных компаний, связанных с 1С.

Интересно было посмотреть, насколько хорошо искусственный интеллект умеет разбираться в таких структурах — ведь у 1С огромная экосистема, не всегда очевидная даже для специалистов.

Заодно это отличный способ понять, насколько далеко зашла интеграция 1С в российский IT и бизнес. В процессе выяснилось, что у компании не только внушительное количество дочерних фирм и совместных предприятий, но и целый список проектов, возникших после ухода западных вендоров.

Начал добавлять гиперссылки из проверки контрагентов Клерка, но быстро надоело. Имейте ввиду данные на данный момент не проверенные, но масштаб впечатляет. (А если вы, читая статью, вдруг заметите, что какая-то компания с долей участия 1С не попала в список — напишите мне, дополню!)

🧱 0. материнские компании группы 1С

На вершине структуры находятся две ключевые юридические единицы:

АО «1С» (ИНН 7714017115) — зарегистрировано в 1994 году (Москва), уставной капитал — 24 000 ₽. Является основным владельцем ООО «1С» (доля 99,99 %). Возглавляет — Борис Нуралиев. ООО «1С» (ИНН 7709860400) — зарегистрировано в 2010 году (Москва), уставной капитал — 25 239 637 185,72 ₽. Именно это юрлицо владеет большинством совместных предприятий и дочерних структур. Возглавляет — Борис Нуралиев

🏢 1. Официальные дочерние компании (100 % принадлежность)

Эти компании прямо указывают связь с 1С и представлены в ЕГРЮЛ:

🤝 2. Явные совместные предприятия (доля ≥ 25 %, «1С» в названии)

Перечислены на официальных источниках, включая бренды с «1С» в названии:

ООО «Юми» — 25 % ООО «1С‑Ижтиси» — 25 % ООО «Мираполис» — 40 % ООО «Бидзаар» — 50 % ООО «Ренга Софтвэа» — 50 % ООО «1С‑Гэндальф» — 50 % ООО «КВИК Ресто» — 50 % ООО «Праймквантум» — 50 % ООО «1С‑Битрикс» — 50 % ООО «1С‑Перспектива» — 50 % ООО «Когнитив» — 50 % ООО «Инфостарт» — 50 % ООО «Логнекс» — 51 % ООО «Ксоред» — 51 % ООО «Смартвэй» — 51 % ООО «1С‑Вайзэдвайс» — 51 % ООО «1С:Логика Данных» — 51 % ООО «1С‑Форус» — 51 % ООО «1С‑Рарус» — 51 % ООО «1С‑Старт» — 51 % ООО «1С‑БСЛ» — 51 % ООО «Таймлист» — 51 % ООО «Проджект Поинт» — 51 % ООО «Гринтех» — 51 % ООО «1С‑Бизнес Трансформация» — 51 % ООО «Агент Плюс» — 63 % ООО «1С‑Премиум» — 68 % ООО «Сислинк» — 80 % ООО «Мегаплан» — 82 % ООО «1С:Северо‑Запад» — 85 %

🔍 3. Скрытые совместные предприятия (без «1С» в названии)

Эти активы не декларируют связь с 1С явно, но юридически находятся под её контролем:

amoCRM (АО «АМОЦРМ») — 51 %, CRM-система Логнекс (МойСклад) — 51 %, учёт товаров и заказов Мегаплан — 82 %, ERP/CRM и управление бизнесом Инфостарт — 50 %, сообщество и маркетплейс решений UMI (ООО «Юми» ) — от 25 %, CMS для малого бизнеса СТК-Лаб (ныне «1С‑Старт») — контрольная доля, онлайн-документы APPIUS — инженерно-консалтинговая PLM-система Smartway — бронирование командировок, 51 % у 1С ООО «ИТРП» — отраслевые решения и консалтинг АО «Инновационные технологии автоматизации» — разработки на базе 1С ООО «Октав» — автоматизация клиник ООО «Сервис Менеджмент» — управление сервисным обслуживанием

🌍 4. Международные аффилированные структуры и партнёрства

1С — это не только российский IT-гигант, но и активный участник международного рынка. У компании есть опыт работы в зарубежных странах через дочерние предприятия, франшизу и партнёрские сети:

1C Publishing EU (ранее Cenega, затем 1C Entertainment) — европейская структура 1С, базировавшаяся в Польше, Чехии и Венгрии. В 2022 году продана Tencent и переименована в Fulqrum Games. До этого занималась изданием игр и локализацией. 1Ci (1C International) — международное подразделение для продвижения ERP-решений на базе 1С:Предприятие за рубежом. Работает в более чем 25 странах. Международная франчайзинговая сеть — более 10 000 партнёров в СНГ, Европе и Азии, включая сертифицированных партнёров с офисами в США, Туркменистане и Казахстане. 1С-Sapa — региональный партнёр с представительствами в России, Туркменистане и США.

🔄 5. Замещение иностранных решений (после 2022 года)

После ухода крупных иностранных ИТ-вендоров с российского рынка, 1С оперативно заняла освободившиеся ниши, предложив локальные альтернативы:

R7-Офис — альтернатива Microsoft Office 1С‑Документооборот — замена Microsoft SharePoint / Alfresco 1С‑ERP — альтернатива SAP ERP 1С‑УНФ и 1С:Розница — вместо SAP Business One, Dynamics 1С:Клиника — замена медицинских ИС 1С‑PLM (совместно с Appius) — альтернатива Siemens Teamcenter Renga Software — альтернатива Autodesk Revit 1С‑Логистика — замена WMS/TMS 1С:Маркет — альтернатива Shopify/Amazon

Экосистема 1С — это уже не просто компания-разработчик бухгалтерской программы. Это огромная и гибкая структура с десятками дочек, партнёров, скрытых активов и масштабной стратегией импортозамещения. Если вы работаете в ИТ, автоматизации или электронной коммерции, так или иначе вы взаимодействуете с экосистемой 1С — часто даже не подозревая об этом.