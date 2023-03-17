Самозанятые

Применение ювелирами налога на самозанятых

Новость связана с вопросом применения налога на профессиональный доход ювелирами.

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Материалы по налогу на самозанятых

ТОП-10 разъяснений Минфина по налогу на самозанятых за 2022 - ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Включить и обеспечить передачу информации как о плательщике, так и о получателе денег в составе расчетных документов хотят обязать банки

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