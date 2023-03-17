Применение ювелирами налога на самозанятых

Материалы по налогу на самозанятых
ТОП-10 разъяснений Минфина по налогу на самозанятых за 2022 - ссылка.
Новость связана с вопросом применения налога на профессиональный доход ювелирами.
ТОП-10 разъяснений Минфина по налогу на самозанятых за 2022 - ссылка.
Мораторий на 44-ФЗ не ввели, но приняли компромиссные поправки. Предприятия будут быстрее получать бюджетные средства и выполнять госзаказы.
Апрель – это оптимистичный прогноз. Но и даже в нем есть предупреждение, что ЛК будут работать частично.
Первое место занимает рубль, второе – доллар, а третье – юань. Китайская валюта пользуется спросом у инвесторов и вкладчиков. В торговой сфере юани нужны для расчетов при параллельном импорте.
Продолжается законотворческая деятельность министерств и ведомств. К обсуждению предлагается проект закона о внесении изменений в 115-ФЗ.
С 2023 года действует новая форма трудовой книжки. Расскажем о порядке ее заполнения и нюансах хранения.
Количество застрахованных лиц в РСВ должно равняться количеству персонифицированных сведений о физлицах за аналогичный период.
Предпринимателям не стоит жалеть средства на разовый платеж в бюджет, их деньги потом вернутся.
Если квартира была в собственности менее минимального срока (3 года или 5 лет), то с дохода надо уплатить НДФЛ. Но можно применять вычет в размере 1 млн рублей.
Наши чаты и почту засыпали вопросы: как легко перейти на стандарт по НМА, пока он не стал обязательным? Некоторые бухгалтеры хотят предусмотреть все заранее и научиться на своих же ошибках.