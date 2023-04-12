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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Вычет по ипотечным процентам и налоговые споры в обзоре новостей

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за март 2023

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Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за март 2023

Содержание:

  • 00:00 — Начало

  • 00:15 — План

  • 01:05 — Обложение авиасервисных компаний – Законопроект № 316682-8

  • 02:37 — Определение вычета по НДПИ – Законопроект № 310880-8

  • 03:13 — Исправление пунктуации и вычет по ипотечным процентам — Законопроект № 319133-8

  • 05:59 — Продление льгот по региональным инвестпроектам до 2050 года – Законопроект № 321399-8

  • 07:47 — Участие контролирующих лиц в налоговом споре — Определения Верховного Суда от 06.03.2023 № 310-ЭС19-28370, 303-ЭС22-22958

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .