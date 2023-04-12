Вычет по ипотечным процентам и налоговые споры в обзоре новостей Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за март 2023 Комментировать 1 20 7

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за март 2023 Содержание: 00:00 — Начало

00:15 — План

01:05 — Обложение авиасервисных компаний – Законопроект № 316682-8

02:37 — Определение вычета по НДПИ – Законопроект № 310880-8

03:13 — Исправление пунктуации и вычет по ипотечным процентам — Законопроект № 319133-8

05:59 — Продление льгот по региональным инвестпроектам до 2050 года – Законопроект № 321399-8

07:47 — Участие контролирующих лиц в налоговом споре — Определения Верховного Суда от 06.03.2023 № 310-ЭС19-28370, 303-ЭС22-22958 Другие материалы Налоговые споры за 4 квартал 2022 - ссылка