Вычет по ипотечным процентам и налоговые споры в обзоре новостей

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за март 2023
Содержание:
00:00 — Начало
00:15 — План
01:05 — Обложение авиасервисных компаний – Законопроект № 316682-8
02:37 — Определение вычета по НДПИ – Законопроект № 310880-8
03:13 — Исправление пунктуации и вычет по ипотечным процентам — Законопроект № 319133-8
05:59 — Продление льгот по региональным инвестпроектам до 2050 года – Законопроект № 321399-8
07:47 — Участие контролирующих лиц в налоговом споре — Определения Верховного Суда от 06.03.2023 № 310-ЭС19-28370, 303-ЭС22-22958
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