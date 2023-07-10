Обзор разъяснений Минфина по налогам за апрель 2023. Все самое интересное в одном месте

Рассматриваются наиболее интересные позиции Министерства Финансов по налоговым вопросам.

Общие вопросы

Счетами (счетом) для целей НК и иных актов законодательства о налогах и сборах признаются расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета, включая счета в банках, открытые на основании договора банковского счета в драгоценных металлах (пункт 2 статьи 11 НК).

Исключений в отношении счетов, на которые внесены вклады (депозиты), приведенное положение НК не содержит.

Уплата налогов

Письмо от 27 апреля 2023 г. № 03-02-06/39284

При наличии претензий со стороны налоговых органов к добросовестным налогоплательщикам с требованием уплатить налоги, не уплаченные контрагентами этого налогоплательщика, целесообразно обжаловать такие действия, решения в порядке, предусмотренном главой 19 НК, поскольку подобные доначисления не могут являться обоснованными.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 12 апреля 2023 г. № 03-07-08/32841

Складские услуги и услуги по таможенному оформлению грузов, оказываемые на основании договоров, заключенных организацией, осуществляющей транспортно-экспедиционную деятельность, с третьими лицами, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость на основании пункта 3 статьи 164 НК по ставке в размере 20 процентов.

Письмо от 3 апреля 2023 г. № 03-07-11/28948

Операции по предоставлению прав на заключение договоров на размещение и установку рекламных конструкций с использованием имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в указанные перечни не включены и, соответственно, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость. При этом особенности уплаты налога на добавленную стоимость при осуществлении вышеуказанных операций НК не установлены.

С 1 апреля 2023 года реализация организацией, изготавливающей банкноты и монету Банка России, драгоценных металлов в слитках физическим лицам по ценам, включающим стоимость защитной упаковки, не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость согласно вышеуказанному подпункту 9 пункта 3 статьи 149 НК.

В связи с этим в целях применения налога на добавленную стоимость местом реализации оказываемых российским экспедитором услуг по организации доставки груза железнодорожным транспортом заказчику - резиденту Республики Казахстан по маршруту от станции отправления, расположенной на территории Республики Казахстан, до станции назначения, расположенной в Республике Узбекистан, на основании положений Протокола признается территория Российской Федерации.

При этом в отношении данных услуг применяется ставка налога на добавленную стоимость, предусмотренная статьей 164 НК. Поскольку пунктом 1 указанной статьи 164 НК применение ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов в отношении услуг по организации перевозок грузов за пределами территории Российской Федерации не предусмотрено, такие услуги облагаются налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации по ставке 20 процентов в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК.

Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику подрядной организацией по строительно-монтажным работам, признанным выполненными по решению суда, принимаются налогоплательщиком к вычету на основании счетов-фактур, выставленных подрядной организацией по данным работам в установленном порядке, после принятия на учет этих работ и при наличии соответствующих первичных документов. При этом вычеты указанных сумм налога могут быть заявлены налогоплательщиком не позднее налогового периода, в котором истекает трехлетний срок, исчисляемый с момента принятия строительно-монтажных работ к учету.

Письмо от 27 апреля 2023 г. № 03-07-08/38850

Российская организация, приобретающая у иностранного лица услуги, местом реализации которых признается территория Российской Федерации, оплата за которые производится в адрес другой российской организации в связи с тем, что право требования долга к российской организации - покупателю переуступлено иностранным лицом этой другой российской организации, исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет налог на добавленную стоимость в качестве налогового агента. При этом суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные российской организацией в соответствии со статьей 161 НК, принимаются к вычету на основании пункта 3 статьи 171 Кодекса в порядке, предусмотренном статьями 171 и 172 НК.

Письмо от 20 апреля 2023 г. № 03-07-13/1/35860

Выполняемые российской организацией на территории Российской Федерации по договору с белорусским хозяйствующим субъектом работы по капитальному ремонту авиационных двигателей воздушного судна, ранее ввезенного на территорию Республики Беларусь с территории иностранного государства в таможенной процедуре переработки на таможенной территории, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации по ставке в размере 20 процентов на основании пункта 3 статьи 164 НК.

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2023

Налог на прибыль

Письмо от 4 апреля 2023 г. № 03-03-06/1/29681

Расходы по договору, заключенному с иностранной страховой организацией, могут быть учтены в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, если они соответствуют указанным требованиям статьи 263 НК, а также общим положениям пункта 1 статьи 252 НК.

Письмо от 3 апреля 2023 г. № 03-08-05/29284

Выражение «место деятельности» означает любые помещения, средства, оборудование или установки, используемые для проведения бизнеса предприятия, независимо от того, исключительно они используются для этой цели или нет. Место бизнеса может также существовать и без отдельного помещения, достаточно иметь в распоряжении некоторое пространство. Для того чтобы место деятельности составляло постоянное представительство, предприятие, пользующееся им, должно производить через него полный или частичный бизнес. Деятельность необязательно должна быть производительного характера. Более того, деятельность необязательно должна быть постоянной, то есть производиться без перерыва в операциях, но при этом операции должны иметь регулярный характер.

Деятельность белорусской компании по оказанию услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования будет приводить к образованию постоянного представительства на территории Российской Федерации при выполнении условий, установленных положениями статьи 306 Кодекса и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21.04.1995.

Учитывая, что выбытие акций (долей участия в уставном капитале) российских и (или) иностранных организаций осуществляется и при ликвидации организации, то доходы и расходы от выбытия таких акций (долей участия в уставном капитале) при соответствии по срокам владения более пяти лет учитываются в налогооблагаемой базе, исчисляемой в соответствии с нормами статьи 284.2 НК.

Письмо от 28 апреля 2023 г. № 03-03-07/39574

В случае если расходы организации по внедрению корпоративной программы оздоровления работников носят социальный характер и не соответствуют положениям подпункта 7 пункта 1 статьи 264 НК, то такие расходы не могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Из состава амортизируемого имущества в целях главы 25 НК исключаются основные средства по основаниям, приведенным в пункте 3 статьи 256 НК. При этом указанные положения не предусматривают требования о прекращении начисления амортизации в случае отсутствия дохода от использования амортизируемого имущества в какой-либо промежуток времени.

Комментарий к налоговым спорам за май 2023

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Материальная помощь, выплачиваемая работодателями своим работникам, в том числе осуществляющим трудовую деятельность за пределами Российской Федерации, относится к доходам, полученным от источников в Российской Федерации, и в части, превышающей 4 000 рублей за календарный год (налоговый период), подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Передача налогоплательщиком права на получение имущественного налогового вычета или его остатка в пользу других налогоплательщиков НК РФ не предусмотрена.

Письмо от 7 апреля 2023 г. № 03-04-05/31208

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 226.1 НК, если иное не предусмотрено абзацем пятым указанного пункта, в качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов. В случае представления физическим лицом оригиналов документов налоговый агент обязан изготовить заверенные копии таких документов и хранить их в течение пяти лет.

В случае представления надлежащим образом заверенных копий документов такие копии должны соответствовать положениям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», утвержденного Приказом Росстандарта от 17 октября 2013 г. № 1185-ст, и национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», утвержденного Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст.

При этом если налоговый агент с целью исчисления налоговой базы по налогу на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами требует предоставления на хранение оригиналов документов, подтверждающих расходы налогоплательщика, связанные с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг, или их нотариально заверенных копий, то такое требование не основывается на положениях НК.

Особенности налогообложениядоходов физических лиц от продажи недвижимого имущества, установленные законом субъекта Российской Федерации, применяются физическими лицами, уплачивающими налог на доходы физических лиц по месту жительства (месту учета по иному основанию, установленному НК РФ, — при отсутствии места жительства) в таком субъекте Российской Федерации.

При изъятии у физического лица недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд ему предоставляется имущественный налоговый вычет в размере выкупной стоимости изъятого недвижимого имущества.

Вместе с тем предоставление указанного имущественного налогового вычета при получении денежных средств в связи с возмещением убытков, причиненных изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в том числе упущенной выгоды, подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 НК не предусмотрено.

ТОП-10 Налоговых споров за 2022

Письмо от 7 апреля 2023 г. № 03-04-05/31279

Сумма компенсации реального ущерба, причиненного имуществу физического лица, размер которого документально подтвержден, не является доходом для целей обложения налогом на доходы физических лиц.

Освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц сумма компенсации морального вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, выплачиваемая налогоплательщику на основании решения суда.

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм указанных штрафа и неустойки, выплачиваемых организацией на основании решения суда, в статье 217 НК не содержится, соответственно, такие доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Поскольку при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков возникают новые объекты права собственности, а первичные объекты прекращают свое существование, срок нахождения в собственности образованных при вышеуказанных действиях земельных участков для целей исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц при их продаже следует исчислять с даты государственной регистрации прав на вновь образованные земельные участки.

При определении основной налоговой базы в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, налогоплательщик вправе уменьшить сумму подлежащих налогообложению доходов, в частности, на сумму социального налогового вычета, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 НК.

В отношении доходов физических лиц, зачисляемых на счет физического лица в банке, например, в рамках программы лояльности, если такие доходы не являются процентами за пользование денежными средствами, положения статьи 214.2 НК не применяются. В отношении указанных доходов могут применяться положения пункта 68 статьи 217 НК при соблюдении условий.

Поскольку налоговый вычет производится, в частности, на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, при определении применяемого размера стандартного налогового вычета учитывается общее количество детей, включая детей, достигших возраста, после которого родители утрачивают право на получение стандартного налогового вычета. Очередность детей определяется по датам их рождения, то есть первый ребенок - это наиболее старший по возрасту ребенок. В рассматриваемом случае налогоплательщик имеет право на получение стандартного налогового вычета за каждый месяц налогового периода на второго и третьего ребенка в размере 1 400 и 3 000 рублей соответственно.

Транспортный налог

Письмо от 28 апреля 2023 г. № 03-05-05-04/39663

Для целей исчисления транспортного налога при определении мощности электродвигателя транспортного средства учитывается максимальная 30-минутная мощность (в лошадиных силах), которая указывается в регистрационных документах на транспортное средство.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2022

Страховые взносы

Суммы материальной помощи, оказываемой российской организацией своему работнику, являющемуся гражданином Российской Федерации, в том числе выполняющему свои обязанности по трудовому договору дистанционно за пределами территории Российской Федерации, подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособностии в связи с материнством и обязательное медицинское страхование в установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах порядке только в части, превышающей 4 000 рублей за календарный год.

Священнослужители и персонал религиозной организации являются застрахованными лицами по вышеуказанным видам обязательного социального страхования, а религиозная организация является страхователем по упомянутым видам обязательного социального страхования в соответствии с Федеральными законами № 167-ФЗ, № 255-ФЗ и № 326-ФЗ и плательщиком страховых взносов на основании положений подпункта 1 пункта 1 статьи 419 НК.

Налоговым кодексом не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности плательщика страховых взносов по представлению персонифицированных сведений о физических лицах в случае отсутствия выплат физическим лицам по договорам, указанным в пункте 1 статьи 420 НК.

На основании вышеприведенных положений Договора о ЕАЭС выплаты, производимые российской организацией в рамках трудовых отношений в пользу временно пребывающего в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь, независимо от того, является он ВКС или нет, подлежат обложению страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование в общеустановленном порядке по аналогии с обложением страховыми взносами выплат российским гражданам.

Выплаты, производимые российской организацией в рамках трудовых отношений в пользу временно пребывающего в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь, в том числе являющегося ВКС, подлежат также обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование в общеустановленном порядке по аналогии с обложением страховыми взносами выплат российским гражданам.

НДД

Письмо от 17 апреля 2023 г. № 03-06-06-01/34264

Учитывая, что в соответствии со статьей 333.53 НК налоговым периодом по НДД признается календарный год, предусмотренное Федеральным законом уточнение значения среднего уровня цены на нефть сорта «Юралс» на мировых рынках, используемого при расчете НДД, вступает в силу с 1 января 2024 г.

Патент

В случае если возмещение стоимости коммунальных услуг предусмотрено договором аренды, то налогоплательщик полученные денежные средства учитывает в составе доходов при применении ПСН.

Дайджест налоговых новостей за май 2023