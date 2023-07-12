Применение налога на самозанятых к перепродаже товаров на маркетплейсах

Как использовать систему OKR. Зачем нужен новый подход к планированию

Objectives and Key Results (OKR, «Цели и ключевые результаты») — система постановки коммерческих целей. Все больше крупных компаний выбирают её и решают задачи бизнеса. Вместе с экспертом, разбираемся, что это такое, как правильно использовать и как формулировать цели по такой системе.