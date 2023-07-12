Применение налога на самозанятых к перепродаже товаров на маркетплейсах

Новость связана с видами деятельности, которыми могут заниматься лица, применяющие налог на профессиональный доход (законопроект № 396743-8).
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Юзвак Максим
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