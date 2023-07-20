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Компенсации работникам

Учет компенсации работнику расходов на ГСМ и ремонт личного авто

Рассматриваются особенности учета по налогу на прибыль затрат на компенсацию работнику расходов на ГСМ и ремонт личного транспорта, используемого в служебных целях.
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Рассматриваются особенности учета по налогу на прибыль затрат на компенсацию работнику расходов на ГСМ и ремонт личного транспорта, используемого в служебных целях (Письмо Минфина от 29 июня 2023 г. № 03-03-06/2/60502).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    только обрадовалась, думая что "освежат" сумму компенсации (уж очень совсем смешная), так нет: "в пределах установленных норм, а также при условии соблюдения критериев статьи 252 НК РФ".

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Юзвак Максим
Компенсации работникам

Учет компенсации работнику расходов на ГСМ и ремонт личного авто

Рассматриваются особенности учета по налогу на прибыль затрат на компенсацию работнику расходов на ГСМ и ремонт личного транспорта, используемого в служебных целях.

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