Рассматриваются особенности учета по налогу на прибыль затрат на компенсацию работнику расходов на ГСМ и ремонт личного транспорта, используемого в служебных целях (Письмо Минфина от 29 июня 2023 г. № 03-03-06/2/60502).
Учет компенсации работнику расходов на ГСМ и ремонт личного авто
Юзвак Максим
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
только обрадовалась, думая что "освежат" сумму компенсации (уж очень совсем смешная), так нет: "в пределах установленных норм, а также при условии соблюдения критериев статьи 252 НК РФ".