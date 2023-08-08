Диссертационные работы по налогам за 2020. Обзор

Рассматриваются диссертации по налоговому праву за 2020 год
Содержание:
00:00 — Начало.
00:18 — Замечания к обзору.
00:56 — Планы на будущее.
02:29 — Правовое регулирование налогообложения имущества физических лиц в Российской Федерации.
17:29 — Защита прав налогоплательщика в ходе налогового контроля
34:06 — Правовое регулирование взаимодействия налоговых и таможенных органов в Российской Федерации (финансово-правовой аспект).
45:28 — Гармонизация национального налогового законодательства в интеграционных объединениях (на примере Европейского союза и Евразийского экономического союза).
59:40 — Общие правила о запрете обхода налогового закона (general anti-avoidance rules) в государствах БРИКС: сравнительно-правовое исследование.
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