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Страховые взносы

Страховые взносы при смерти работника. Позиция Минфина

Рассматриваются последствия по страховым взносам при осуществлении работодателем выплат родственникам умершего работника.
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Рассматриваются последствия по страховым взносам при осуществлении работодателем выплат родственникам умершего работника (Письмо Минфина от 5 июля 2023 г. № 03-15-05/62648).

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Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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