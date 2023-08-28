Рассматриваются особенности обвинения Дональда Трампа в штате Джорджия.
Почему Трампа обвиняют в рэкете. Особенности обвинения бывшего президента США
Юзвак Максим
Юзвак Максим
С 1 сентября 2023 года вводится маркировка шести товарных групп, в том числе безалкогольных напитков и соков. Все участники оборота таких товаров с указанной даты должны зарегистрироваться в системе маркировки "Честный знак". В статье рассказываем подробно о товарах, попавших под маркировку, и о сроках передачи сведений в систему мониторинга.
Рассматриваются особенности обвинения Дональда Трампа в штате Джорджия.
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