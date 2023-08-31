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Юзвак Максим
Ведение документооборота

Предоставление документов на иностранном языке. Пояснения Минфина

Рассматривается проблема перевода иностранных документов.
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Рассматривается проблема перевода иностранных документов (Письмо Минфина от 19 декабря 2022 г. № 03-04-05/124431).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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