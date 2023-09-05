Позиция Минфина по налогам за май 2023. Обзор писем

Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина России по налоговым вопросам

Общие вопросы

Письмо от 5 мая 2023 г. № 03-11-06/2/41620.

В соответствии с НК банковские платежные агенты вправе применять общий режим налогообложения или упрощенную систему налогообложения.

Письмо от 17 марта 2023 г. № 03-03-06/3/23007.

В отношении паевых фондов кооперативов не признаются реализацией товаров, работ или услуг паевые взносы в такие фонды.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 4 мая 2023 г. № 03-07-11/41494.

Особенности применения налога на добавленную стоимость в случае перехода индивидуальных предпринимателей на общий режим налогообложения с патентной системы налогообложения положениями глав 21 НК и 26.5 НК не предусмотрены. В связи с этим при переходе индивидуального предпринимателя на общий режим налогообложения с патентной системы налогообложения суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные такому индивидуальному предпринимателю по товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным им в период применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентной системы налогообложения, но не использованным при применении данных режимов, к вычету не принимаются.

Письмо от 16 мая 2023 г. № 03-07-05/44145.

В случае если организация в соответствии с нормами Федерального закона № 41-ФЗ состоит на специальном учете, а также в ее учредительных документах указан вид экономической деятельности с кодом ОКВЭД 24.41 «Производство драгоценных металлов», и при этом имеет лом и отходы драгоценных металлов, образовавшиеся у нее в процессе собственного производства, которые передаются сторонним лицам на обработку (переработку) с целью получения концентратов и полуфабрикатов, передаваемых в дальнейшем на аффинаж на аффинажные заводы на давальческой основе, и последующую реализацию драгоценных металлов банкам, то в отношении данных операций по реализации драгоценных металлов применяется ставка НДС в размере 0 процентов, предусмотренная вышеуказанным подпунктом 6 пункта 1 статьи 164 НК.

Письмо от 4 мая 2023 г. № 03-07-07/41163.

Если перечнем услуг, оказываемых брокером в соответствии с лицензией на осуществление брокерской деятельности, предусмотрены услуги по исполнению поручений клиентов на совершение гражданско-правовых сделок с иностранной валютой, то такие услуги, оказываемые брокером на основании договора о брокерском обслуживании, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 3 мая 2023 г. № 03-07-08/40934.

При определении налоговой базы по налогу на добавленную стоимость в отношении приобретаемых за иностранную валюту у иностранного лица товаров (работ, услуг), местом реализации которых признается территория Российской Федерации, иностранная валюта пересчитывается в рубли на дату выплаты (перечисления) денежных средств за реализуемые иностранным лицом товары (работы, услуги).

Комментарий к налоговым спорам за июль 2023

Письмо от 21 апреля 2023 г. № 03-07-11/36753.

В отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в объектах санаторно-курортного лечения и отдыха, оказываемых санаторно-курортной организацией и (или) организацией отдыха отдельно от услуг по лечению и питанию, положения вышеуказанного подпункта 19 пункта 1 статьи 164 НК, предусматривающие применение ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, не применяются.

Письмо от 24 апреля 2023 г. № 03-07-07/37606.

Операции по реализации драгоценных металлов в слитках юридическим лицам, не являющимся банками, осуществляемые банком и отражаемые по открытым клиентам банковским счетам в драгоценных металлах или металлическим счетам ответственного хранения без изъятия драгоценных металлов из хранилищ, налогом на добавленную стоимость не облагаются. В случае изъятия из хранилищ драгоценных металлов, стоимость которых ранее зачислена на открытый клиенту банковский счет в драгоценных металлах или металлический счет ответственного хранения, указанные операции подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 19 мая 2023 г. N 03-07-08/45675.

Принимая во внимание, что на основании подпункта 15 пункта 3 статьи 149 НК проценты по займам освобождены от налогообложения НДС, суммы денежных средств, получаемые за предоставление отсрочки платежа за услуги, которые могут быть заказаны абонентом и (или) оказаны абоненту на условиях коммерческого кредита с момента полного использования ранее внесенного авансового платежа, не включаются в налоговую базу по НДС и, соответственно, НДС не облагаются, в том числе в случае, когда отсрочка оплаты была предоставлена, но покупатель услуг не воспользовался такой отсрочкой.

Письмо от 22 мая 2023 г. № 03-07-15/46499.

НК РФ не установлен конкретный перечень документов, подтверждающих безвозмездную передачу имущества физическим лицам, указанным в пункте 93 статьи 217 НК, и, соответственно, подтверждающих правомерность применения налогоплательщиком освобождения от НДС при такой передаче имущества, а также учета в составе расходов при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций расходов в виде указанного имущества.

Документами, подтверждающими правомерность применения налогоплательщиком освобождения от НДС при безвозмездной передаче имущества физическим лицам, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, а также учета в составе расходов при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций расходов в виде такого имущества, могут быть любые документы, подтверждающие безвозмездную передачу имущества указанным физическим лицам и соответствующие требованиям действующего законодательства.

Письмо от 12 мая 2023 г. № 03-07-11/43299.

Принимая во внимание, что особенности определения налоговой базы при реализации налогоплательщиком — хранителем невостребованного имущества, принадлежащего поклажедателю — физическому лицу, не являющемуся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, нормами главы 21 НК не установлены, при реализации такого имущества налоговая база по налогу на добавленную стоимость исчисляется в соответствии с пунктом 1 статьи 154 НК как стоимость этого имущества, исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 105.3 НК , с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.

Письмо от 15 мая 2023 г. № 03-03-06/1/43735.

В связи с этим услуги по предоставлению парковочных мест, оказываемые организацией как на возмездной, так и на безвозмездной основе сотрудникам этой организации, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 24 апреля 2023 г. № 03-07-11/37608.

Применение налогоплательщиками, перешедшими на общий режим налогообложения с патентной системы налогообложения, вычетов налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным в период применения патентной системы налогообложения, нормами глав 21 «Налог на добавленную стоимость» и 26.5 «Патентная система налогообложения» НК не предусмотрено.

Акцизы

Письмо от 30 мая 2023 г. № 03-13-06/49422.

Согласно пункту 3 статьи 181 НК сиропы не признаются сахаросодержащими напитками.

Комментарий к налоговым событиям за июль 2023

Налог на прибыль

Письмо от 3 мая 2023 г. № 03-03-06/1/40489, от 22 мая 2023 г. № 03-03-06/1/46203.

При наличии закона субъекта Российской Федерации инвестиционный налоговый вычет в виде расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 286.1 НК, может быть применен (перенесен на последующие налоговые периоды) налогоплательщиком только в том случае, если в налоговом (отчетном) периоде, в котором введен в эксплуатацию соответствующий объект основных средств либо изменена первоначальная стоимость соответствующего объекта основных средств, у налогоплательщика имелась исчисленная сумма налога на прибыль организаций (авансового платежа), подлежащая зачислению в доходную часть бюджетов этих субъектов Российской Федерации.

В случае если налогоплательщик воспользовался в текущем налоговом (отчетном) периоде инвестиционным налоговым вычетом в виде расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 286.1 НК РФ, а в следующем налоговом (отчетном) периоде применил налоговую ставку по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в размере 0 процентов на основании пункта 1.16 статьи 284 НК, то неиспользованный инвестиционный налоговый вычет по указанному основанию, может быть перенесен на последующие налоговые периоды, в которых у налогоплательщика появится исчисленная сумма налога на прибыль организаций (авансового платежа), подлежащая зачислению в доходную часть бюджетов этих субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации.

Письмо от 19 мая 2023 г. № 03-03-06/3/45602.

Расходы организации на выдачу бесплатного пайкового угля своим работникам и пенсионерам, пенсии которым назначены в связи с работой в этой организации, учитываются в целях налогообложения прибыли организаций, в случае если эта выдача и ее нормы установлены законодательством Российской Федерации.

Письмо от 16 мая 2023 г. № 03-03-06/1/44119.

В отношении учета в целях главы 25 НК доходов и расходов по кредиту, взятому дочерней организацией в целях финансирования деятельности материнской организации, следует исходить из следующего. Расходы в виде процентов по вышеуказанному кредиту, выплачиваемому дочерней организацией по договору с банком, а также внереализационные расходы в виде отрицательной курсовой разницы от переоценки обязательств по данному валютному кредиту, не могут быть учтены в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, поскольку не соответствуют условиям статьи 252 НК в части экономической обоснованности.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль по итогам налогового периода отрицательное сальдо при расчете курсовых разниц по рассматриваемому долговому обязательству не учитывается в составе расходов как экономически необоснованные расходы, при этом положительное сальдо курсовых разниц подлежит включению в состав налогооблагаемых доходов на общих основаниях.

Письмо от 3 мая 2023 г. № 03-03-06/1/40495.

Одновременное применение в целях исчисления налога на прибыль организаций в пределах одного налогового периода и метода начисления, и кассового метода НК не предусмотрено.

Письмо от 15 мая 2023 г. № 03-03-06/1/43813.

Материальные потери от пожара для признания их в качестве внереализационных расходов, уменьшающих полученные доходы в целях налогообложения прибыли, могут быть подтверждены такими документами, как справка Государственной противопожарной службы МЧС России, протокол осмотра места происшествия и акт о пожаре, которым устанавливается причина возгорания, акт инвентаризации, в котором фиксируется стоимость утраченного имущества, справка о прекращении уголовного дела.

Письмо от 11 мая 2023 г. № 03-03-06/3/42616.

Расходы НКО, относящиеся к уставной некоммерческой деятельности (в том числе страховые взносы), в том числе осуществленные за счет доходов, полученных налогоплательщиком от предпринимательской деятельности, не уменьшают указанные доходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Практика Конституционного Суда по налогам за 1-ое полугодие 2023

Письмо от 3 мая 2023 г. № 03-08-09/40430.

Доходы налоговых резидентов Российской Федерации, полученные от осуществления деятельности на территории Латвийской Республики, подлежат налогообложению согласно положениям законодательства о налогах и сборах Российской Федерации и Латвийской Республики начиная с 26 сентября 2022 года.

Письмо от 10 ноября 2022 г. № 03-03-06/2/109388.

Расходы налогоплательщика, связанные с приобретением предметов интерьера, предназначенных для оформления офиса, могут быть учтены для целей налога на прибыль организаций при их экономической обоснованности, документальном подтверждении и прослеживаемой связи с деятельностью, направленной на получение дохода (статья 252 НК), с учетом положений статьи 54.1 НК.

Письмо от 11 мая 2023 г. № 03-03-06/1/42725.

Резерв по сомнительным долгам формируется исключительно в отношении задолженности перед налогоплательщиком, возникшей в связи с реализацией им товаров, выполнением работ, оказанием услуг. При этом оснований отнесения задолженности по уплате признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций, связанных с такой задолженностью, к сомнительному долгу не имеется.

Письмо от 28 марта 2023 г. № 03-03-06/1/26763.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций доходы, полученные НКО от предпринимательской деятельности, могут быть уменьшены такими организациями только на расходы, непосредственно связанные с осуществлением такой деятельности.

В то же время если НКО осуществляет предпринимательскую деятельность, полученные доходы от которой направляет на осуществление расходов, относящихся к уставной некоммерческой деятельности, то указанные расходы не подлежат распределению в порядке, установленном пунктом 1 статьи 272 НК. Таким образом, если НКО производит общехозяйственные расходы (расходы на оплату труда, коммунальные расходы и т.п.), по которым невозможно определить, что такие расходы относятся к предпринимательской деятельности, то данные расходы учитываются в рамках раздельного учета целевых поступлений.

Письмо от 10 апреля 2023 г. № 03-03-06/1/31624.

Расходы по доставке (горюче-смазочные материалы, суточные, оплата жилья и труда водителей) имущества физическим лицам, проходящим военную службу по мобилизации, не могут быть учтены налогоплательщиком при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Письмо от 10 апреля 2023 г. № 03-03-06/2/31658.

Ценой приобретения ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке правопреемства при реорганизации, являются расходы на приобретение таких ценных бумаг по данным налогового учета правопредшественника. Данный подход подтверждается судебной практикой. В частности, как указано в пункте 34 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2019), поскольку реорганизация не изменяет порядок налогообложения, исходя из пункта 1 статьи 277 НК для определения налоговой базы при выбытии ценных бумаг налогоплательщиком может быть принята в том числе цена приобретения ценных бумаг его правопредшественником.

Письмо от 20 апреля 2023 г. № 03-03-06/1/36313.

НК РФ не предусмотрены положения по восстановлению и уплате в бюджет сумм налога на прибыль организаций, на которые был уменьшен налог при использовании инвестиционного налогового вычета по расходам, указанным подпунктом 3 пункта 2 статьи 286.1 НК, в случае использования их получателем не по целевому назначению.

В случае возврата пожертвований жертвователю нормы статьи 286.1 НК на такие затраты не распространяются, в связи с тем что по сути в рассматриваемом случае не происходит осуществление пожертвований. В этой связи следует уточнить налоговые обязательства за период применения инвестиционного налогового вычета.

Письмо от 18 мая 2023 г. № 03-03-06/1/45343.

Если платеж, указанный в решении Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, является неотъемлемым и обязательным условием совершения сделки по приобретению акций (долей в уставных капиталах) организаций, то такие расходы учитываются как расходы, связанные с приобретением таких вложений, и подлежат учету в целях налогообложения прибыли в общеустановленном положениями статей 268 и 280 НК порядке.

Письмо от 4 апреля 2023 г. № 03-03-06/3/29596.

Если объекты недвижимого имущества являются амортизируемым имуществом налогоплательщика, то он вправе по таким объектам применить «амортизационную премию», предусмотренную абзацем вторым пункта 9 статьи 258 НК, в отношении расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение этих объектов после окончания соответствующих работ.

Письмо от 31 марта 2023 г. № 03-03-06/1/28891.

Покупая собственную облигацию с дисконтом (без погашения), эмитент таких ценных бумаг получает экономическую выгоду в виде разницы между номинальной стоимостью выкупаемой облигации и ценой ее выкупа. То есть те обязательства по ценной бумаге, которые эмитент должен был погасить перед держателями облигаций, погашаются им путем обратного выкупа с дисконтом. Учитывая указанное, суммы экономической выгоды, получаемой эмитентом облигаций при их досрочном выкупе, соответствуют понятию дохода, определенному в статье 41 НК, не поименованы в статье 251 НК и, следовательно, подлежат учету в составе доходов при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.

Письмо от 5 мая 2023 г. № 03-03-06/1/41438.

Применение инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 7 пункта 2 статьи 286.1 НК, возможно только в отношении расходов на оплату работ (услуг) по установке, тестированию, адаптации, модификации тех программ для ЭВМ и баз данных, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, исключительные права на которые принадлежат налогоплательщику.

Письмо от 12 мая 2023 г. № 03-03-06/2/43329.

Если договором предусмотрена выплата процентов по долговому обязательству, то вне зависимости от фактического осуществления налогоплательщиком выплат процентов по такому долговому обязательству их сумма процентов отражается в составе внереализационных расходов. Указанное также применяется к договорам субординированного кредита (займа).

Суммы прекращенных обязательств банка по договору субординированного кредита не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль на основании подпункта 21.1 пункта 1 статьи 251 НК, если их прекращение произошло при реализации мер по предупреждению банкротства с участием Центрального банка Российской Федерации или государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по основаниям, указанным в статье 25.1 Закона № 395-1. В случаях списания кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами) по основаниям, отличным от указанных в подпунктах 21, 21.1, 21.3 - 21.5 пункта 1 статьи 251 НК, соответствующие суммы списываемой задолженности подлежат отражению в составе внереализационных доходов налогоплательщика.

Письмо от 23 мая 2023 г. № 03-03-06/3/46936.

Поскольку положения пункта 3 статьи 256 НК не предусматривают требования о прекращении начисления амортизации в случае отсутствия дохода от использования амортизируемого имущества в какой-либо промежуток времени, произвольное исключение имущества из состава амортизируемого, в том числе по критерию временного неполучения дохода, НК не предусмотрено. Налогоплательщик в отношении имущества, находящегося на временном простое, начисляет амортизацию в общеустановленном порядке, при условии, что такое имущество соответствует критериям амортизируемого имущества.

Письмо от 24 мая 2023 г. № 03-03-06/1/47432.

Если право требования было получено налогоплательщиком в качестве погашения обязательств по договору займа, то расходы на его приобретение равны сумме погашенных таким отступным обязательств.

Дайджест налоговых новостей за июль 2023

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 10 мая 2023 г. № 03-15-07/42587.

Обязательного медицинского осмотра за счет средств работника, в том числе с последующей компенсацией работнику его расходов, не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Оплата организацией за налогоплательщика товаров (работ, услуг) или имущественных прав не в интересах этого налогоплательщика (в частности, при оплате организацией стоимости проведения обязательных медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, необходимость прохождения которых обусловлена требованиями статьи 220 Трудового кодекса) не признается доходом, полученным этим налогоплательщиком в натуральной форме.

Письмо от 17 мая 2023 г. № 03-04-06/44867.

Стоимость паевого взноса и кооперативные выплаты, полученные физическими лицами — членами потребительского кооператива при их выходе из кооператива, являются доходами и подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в общем порядке. Уменьшение суммы дохода, полученного физическими лицами - членами потребительского кооператива при их выходе из кооператива, на стоимость внесенного паевого взноса главой 23 НК не предусмотрено.

Письмо от 19 мая 2023 г. № 03-04-05/45834.

Для целей применения положения подпункта 4 пункта 3 статьи 217.1 НК имеет значение наличие (отсутствие) иного жилого помещения именно на календарную дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданное жилое помещение.

Учитывая изложенное, при налогообложении доходов физического лица, полученных от продажи нескольких жилых помещений, находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет и государственная регистрация перехода права собственности на которые от налогоплательщика к покупателю осуществлена в один день, основания для применения положений, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 статьи 217.1 НК, отсутствуют.

Письмо от 19 мая 2023 г. № 03-03-06/3/45602.

В случае если законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления предусматривается выдача организацией своим работникам (бывшим работникам) бесплатного пайкового угля, то согласно положениям пункта 1 статьи 217 НК указанные доходы налогоплательщика не облагаются налогом на доходы физических лиц с учетом особенностей, установленных указанной нормой НК.

Письмо от 22 мая 2023 г. № 03-04-06/46509.

Из нормы пункта 13 статьи 214.1 НК следует, что в качестве расходов при реализации ценных бумаг могут быть учтены расходы на их приобретение, произведенные наследодателем. Вместе с тем положения абзаца десятого пункта 13 статьи 214.1 НК не применяются при налогообложении доходов от реализации ценных бумаг, полученных дарителем в порядке наследования.

Письмо от 24 мая 2023 г. № 03-04-05/47263.

При этом сумма комиссии, уплаченная налогоплательщиком за предоставленные ему услуги, не уменьшает налоговую базу по налогу на доходы физических лиц.

Краткий обзор налоговых новостей за июль 2023

Письмо от 23 мая 2023 г. № 03-04-06/46796.

Доходы в виде суммы компенсации организацией своему работнику его расходов по договору добровольного медицинского страхования в случае, когда такой договор заключен работником лично с российской страховой компанией, при направлении работника в командировку в данном перечне не поименованы. Указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 23 мая 2023 г. № 03-04-05/47316.

Оснований для освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц сумм возмещения реабилитированному, в частности, заработной платы, статья 217 НК не содержит, и указанный доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 15 мая 2023 г. № 03-04-05/43985.

Коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация в качестве налоговых агентов вправе учитывать в течение налогового периода в составе профессионального налогового вычета, предоставляемого адвокату, расходы адвоката на обязательное пенсионное страхование и на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование при наличии документов, подтверждающих данные расходы.

Письмо от 5 мая 2023 г. № 03-04-05/41849.

Исходя из изложенного в целях соблюдения указанного условия в собственности налогоплательщика, а также членов его семьи, указанных в абзаце шестом пункта 2.1 статьи 217.1 НК, не может находиться, в частности, иное жилое помещение общей площадью большей, чем приобретаемое жилое помещение. Соответственно, если площадь жилого дома, находящегося в собственности супруга налогоплательщика, превышает площадь проданной квартиры, условие, установленное абзацем шестым пункта 2.1 статьи 217.1 НК, не соблюдается.

Письмо от 2 мая 2023 г. № 03-04-05/40365.

Если договор участия в долевом строительстве заключен в период брака и оплата по договору произведена за счет общих доходов супругов, то минимальный предельный срок владения супругой жилым помещением, приобретенным по такому договору участия в долевом строительстве, исчисляется с даты полной оплаты его стоимости. При этом факт заключения брачного договора, на основании которого указанное жилое помещение передано застройщиком в единоличную собственность супруги, не изменяет указанный порядок.

Письмо от 2 мая 2023 г. № 03-04-05/40236.

При установлении работодателем в установленном порядке дополнительных компенсаций конкретных документально подтвержденных затрат работников, занятых на работах во вредныхи (или) опасных условиях труда, которые прямо не установлены Трудовым кодексом и, например, обусловлены спецификой деятельности организации-работодателя, соответствующие выплаты не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании пункта 1 статьи 217 НК, если они связаны, в частности, с исполнением трудовых обязанностей и (или) возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья.

Письмо от 11 мая 2023 г. № 03-04-05/42907.

Родитель ребенка, не состоящий с другим родителем ребенка в зарегистрированном браке, при раздельном проживании с ребенком вправе получить стандартный налоговый вычет, установленный подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 НК, на основании письменного заявления, копии свидетельства о рождении ребенка при условии уплаты им алиментов, в том числе на основании судебного приказа о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Письмо от 26 января 2023 г. № 03-04-05/6206.

Если в качестве дарителя дома выступает физическое лицо, не поименованное в абзаце втором пункта 18.1 статьи 217 НК, то независимо от места нахождения дома и учитывая положения статей 228 и 229 НК, одаряемое физическое лицо обязано самостоятельно исчислить налог на доходы физического лица с таких доходов, представить в налоговый орган по месту своего учета декларацию по налогу на доходы физических лиц, а также уплатить налог. Налогоплательщик вправе определить облагаемый налогом доход исходя из рыночной стоимости полученного в дар имущества.

Письмо от 19 декабря 2022 г. № 03-04-05/124431.

Документы, прилагаемые к налоговой декларации, должны быть переведены на русский язык. В отношении необходимости представления одновременно с налоговой декларацией нотариально заверенного перевода на русский язык указанных документов сообщаем, что такой обязанности не предусмотрено пунктом 60 статьи 217 НК. Соответственно, представление нотариально заверенного перевода указанных документов на русский язык является правом налогоплательщика.

ТОП-10 Налоговых споров за 2022

Налог на имущество

Письмо от 16 мая 2023 г. № 03-05-05-01/44132.

Являющиеся основными средствами объекты недвижимого имущества, учитываемые кредитной организацией на балансовом счете № 619 "Недвижимость, временно не используемая в основной деятельности", признаются объектом обложения по налогу на имущество организаций в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 374 НК.

Письмо от 22 мая 2023 г. № 03-05-05-01/46061.

Полагаем целесообразным при определении объектов бытового обслуживания для целей применения статьи 378.2 Налогового кодекса руководствоваться ГОСТ Р 57137-2016 и приказом Минпромторга России от 10.05.2016 № 1471.

Письмо от 23 декабря 2022 г. № 03-05-06-01/126903.

Имущество общего пользования, в том числе газопровод, может находиться в собственности как физических лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, так и в собственности организаций (СНТ или ресурсоснабжающая организация).

Если сооружение (газопровод) находится в собственности организации, то налогоплательщиком в отношении этого имущества выступает эта организация. При этом налогообложение осуществляется в соответствии с главой 30 НК РФ исходя из среднегодовой стоимости имущества, учитываемого на балансе в качестве объекта основных средств.

Если сооружение (газопровод) находится в общей долевой собственности физических лиц, то налогоплательщиками в отношении указанного имущества признаются такие физические лица. При этом налогообложение осуществляется в соответствии с главой 32 НК для каждого из участников долевой собственности пропорционально его доле в праве собственности на недвижимое имущество.

Страховые взносы

Письмо от 10 мая 2023 г. № 03-15-07/42587.

Обязательного медицинского осмотра за счет средств работника, в том числе с последующей компенсацией работнику его расходов, не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если организацией компенсируются работникам суммы их расходов по прохождению ими самостоятельно обязательных медицинских осмотров, то такие суммы компенсации облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплаты, производимые в рамках трудовых отношений.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2022

УСН

Письмо от 11 мая 2023 г. № 03-11-11/42759.

В отношении реализации монет из драгоценных металлов, произведенных по заказу Государственного банка СССР и Центрального банка Российской Федерации для целей выпуска в обращение, а также монет из драгоценных металлов, выпущенных в обращение в качестве законного средства наличного платежа, может применяться УСН с 1 января 2023 г., при условии, если не осуществляется реализация иных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов.

Письмо от 15 мая 2023 г. № 03-11-11/43802.

Исходя из правовой позиции, выраженной в пункте 14 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 июля 2018 года, физические лица, ранее обладавшие статусом индивидуальных предпринимателей, прекратившие свою деятельность и снявшиеся с учета в качестве индивидуальных предпринимателей, но решившие зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей впервые после начала действия закона субъекта Российской Федерации, устанавливающего налоговую ставку 0 процентов, вправе применять налоговую ставку, предусмотренную пунктом 4 статьи 346.20 Кодекса.

Письмо от 23 мая 2023 г. № 03-11-09/46940.

При изменении в течение календарного года организацей или индивидуальным предпринимателем места нахождения (места жительства) на территориях субъектов Российской Федерации, которыми установлены разные налоговые ставки по налогу, подлежащему уплате в связи с применением УСН, сумму налога следует исчислять исходя из налоговой ставки, которая действовала в субъекте Российской Федерации на последний день налогового периода, за который подается в налоговый орган налоговая декларация по налогу. При исчислении налога за налоговый период учитываются ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу.

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, в вышеуказанном случае подается в налоговый орган по новому месту нахождения налогоплательщика. В налоговой декларации отражается код ОКТМО территории того субъекта Российской Федерации, в котором налогоплательщик состоял на налоговом учете на последний день налогового периода. Сумма налога к уменьшению в налоговой декларации отражается также по указанному коду ОКТМО.

Патент

Письмо от 18 мая 2023 г. № 03-11-11/45415.

В соответствии с частью 2 статьи 1.1 Федерального закона от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» частный охранник — гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати лет, прошедший профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника, сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном данным Федеральным законом порядке удостоверение частного охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией. В этой связи ПСН не применяется в отношении оказания услуг частного охранника при оказании таких услуг индивидуальными предпринимателями.

НДПИ

Письмо от 24 мая 2023 г. № 03-06-06-01/47315/

В случае реализации добытого в налоговом периоде строительного камня до окончания предусмотренных технической документацией на разработку соответствующего участка недр добычных работ с получением продукции определенного ГОСТом фракционного состава в отношении щебня количество добытого полезного ископаемого — щебня определяется расчетно как количество щебня, содержащегося в строительном камне, реализованном в данном налоговом периоде, с учетом предусмотренного в проектной документации на разработку соответствующего участка недр показателя выхода щебня при дроблении строительного камня.

В случае отсутствия у налогоплательщика в налоговом периоде реализации щебня, оценка стоимости щебня, содержащегося в строительном камне, реализованном налогоплательщиком до окончания предусмотренных технической документацией на разработку соответствующего участка недр добычных работ, налоговая база определяется исходя из расчетной стоимости щебня.

Налоговые споры за 2022