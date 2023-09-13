Предмет налогового права. Критерии включения отношений в предмет налогового права

Второй расчетный счет: а надо? Надо, Федя, надо

Почему? Вроде как уже ЦБ подчистил ряды банков, которые были уличены в отмывании и всяком-разном пособничестве, остались более-менее чистые, прозрачные, надежные банки. Тогда с чего бы нам иметь два счета? И можно ли вообще иметь больше чем один счет?