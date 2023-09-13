Рассматриваются критерии, на основании которых выделяется предмет налогового права.
Предмет налогового права. Критерии включения отношений в предмет налогового права
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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Комментарии1
О каком и т.н. "Налоговом праве" может идти речь, если помимо самого и основного налога в этой куче идут еще и обязательные платежи.
Причем каждый платеж обслуживает огромный контингент всякого народа от и до, что самому налогоплательщику уже ой как проблематично становится прокормить всю эту и ничего не созидающую в формате добавленной стоимости когорту.
Причем и в своем физическом плане живет этот контингент, напомню ничего не созидающий, в разы лучше тех, кто эту самую добавленную стоимость создает.