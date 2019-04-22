Налог на сахар и пустой дом, загадочная история в финансовом обзоре

НАЛОГОВЫЙ ДАЙДЖЕСТ ЗА 12.07.2024

1. Вот и все

Эпопея с обсуждением и рассмотрением Законопроекта о «налоговой реформе» окончена. Президент РФ подписал Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Теперь начинаем разбираться с новыми поправками. А что еще остается?

2. Разъяснения Минфина

Минфин России обращает внимание, что передача недвижимости в счет дивидендов – это операция, облагаемая НДС. При этом получатель (участник общества) такой недвижимости применить вычет по НДС не сможет (Письмо от 7 июня 2024 г. № 03-07-11/52884).

Также был затронут вопрос международных расчетов. Вознаграждение агента (иностранной организации), осуществляющего переводы иностранному поставщику, не облагаются в РФ, за исключением случаев, предусмотренных подп. 9.4 п. 1 ст. 309 НК РФ (Письмо от 27 мая 2024 г. № 03-08-05/48520).

3. Разъяснения ФНС

ФНС России в своем Письме от 31 мая 2024 № 03-04-07/50817 не увидела препятствий для включения предпринимателем в профессиональный вычет расходов на уплату земельного налога, если соответствующий участок используется в предпринимательской деятельности.

4. Международная повестка

А закончим жаркую рабочую неделю международной панорамой.

Налог на пустые дома. В Австралии рассматривают проблемы налога на пустующие дома. Обязанность по уплате налога возникает, когда дом не используется более шести месяцев. Смысл налога заключается в том, чтобы владелец либо заселил дом, либо продал его. Правда, отмечается, что многие пустующие дома не облагаются этим налогом, поскольку их тяжело обнаружить. Так, в штате Виктория установлено чуть более 1000 объектов, подлежащих обложению налогом. Однако анализ потребления электроэнергии показывает, что таких объектов на порядок больше. Кроме того, ставится под сомнение сама целесообразность такого налога. По мнению ряда специалистов, владельцы вправе сами решать заселять им дом или нет.

Налога на сахар. В Британии обсуждают результаты введения налога на сахар (или на безалкогольные напитки). Отмечается, что снилось общее потребление сахара. Кроме того, производители напитков уменьшили его использование в своих товарах. Это, в свою очередь, позволило избежать ожирения у девочек в 5000 случаев, а также снизило количество обращений к стоматологам по поводу гнилых зубов. Сладенького еще хочется?

Индийские налогоплательщики. Некий житель Дели Апур Джайн пожаловался, что он заплатил 50 000 рупий за урегулирование спора размером в 1 рупию. Под постом разгорелся настоящий спор. Одни ругали индийских налоговиков, другие задавались вопросом, а зачем индиец привлекал налогового специалиста, если вопрос был такой малозначительный. В общем, загадочная история.

А нам пора идти и набираться сил. Всем хороших выходных.

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