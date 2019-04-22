Налоговики освободили рабов, обложение Питерского форума, отмена налога на чаевые в обзоре

Хотя налогового следа в покушении на Трампа обнаружить не удалось, новости о нем будут. Налоговый дайджест за 15.07.2024.

Хотя налогового следа в покушении на Трампа обнаружить не удалось, новости о нем будут. А теперь по порядку.

1. Обложение Петербургского форума

На имя Министра Финансов Антона Силуанова было направлено письмо с предложением облагать участников крупных международных мероприятий в Питере сбором в 10% от суммы билета. Автор(ка) предложения депутат(ка) Ксения Горячева из партии «Новые люди» указывает на то, что гости мероприятий создают дополнительную нагрузку на инфраструктуру города. Но при этом износ никак не компенсируется.

Напомню, вдруг кто не знал, что стоимость билета на Петербургский экономический форум в этом году составила 1,35 млн руб.

Кто был?

2. Разъяснения Минфина

На основе анализа положений Гражданского законодательства Минфин пришел к выводу, что понтоны и дебаркадеры не относятся к недвижимости. Соответственно, они не подлежат обложению налогом на имущество (письмо от 12 апреля 2024 г. № 03-05-05-01/33999).

В другом письме Министерство допустило обложение электрических погрузчиков транспортным налогом на основании сведений о мощности двигателя (письмо от 30 мая 2024 г. № 03-05-06-04/50075).

3. Международные новости

Продолжаем смотреть налоги по миру.

Налог на чаевые. В США активно обсуждается предвыборное предложение Дональда Трампа (здоровья ему и его семье) об освобождении от налогов чаевых. Обосновывается это тем, что чаевые платят тем, кто хорошо работает, и несправедливо облагать за стремление к качественному труду. Кроме того, чаевые выплачиваются в сферах с низкими зарплатами, то есть это, по сути, льгота для лиц с низкими доходами. Впрочем, у идеи есть и противники. Указывается, что освобождение приведет к налоговым схемам. Так, под видом чаевых станут выплачивать зарплату. Появятся новые сферы для применения чаевых — их будут платить врачам, бухгалтерам, юристам.

Интересно, а полицейским можно чаевые платить за хорошую работу?