Лишение церквей льгот, налоги мигрантов, лишение паспорта за неуплату в обзоре международных налоговых событий

Обзор международных событий в налоговой сфере за август 2024

Освобождение пожилых от налогов

А в США активно идет избирательная кампания и кандидаты в президенты не скупятся на предвыборные обещания. Так, Дональд Трамп заявил, что пожилые люди не должны платить налоги с социальных пособий. Такое заявление предполагает отмену налога с социальных выплат. Однако какой-то конкретики озвучено не было. Поэтому, как будет реализовано это заявление и будет ли реализовано вообще, не понятно.

Отклонение вычета на детей

Горячей новостью в США стало отклонение Сенатом законопроекта демократов о повышении налоговых вычетов на детей. При этом оценка этого события в СМИ зависит от политических предпочтений. Так, поддерживающие республиканцев СМИ указывают на то, что эти поправки выдвигались исключительно с политической целью, для получения кандидатом от демократов дополнительных очков в предвыборной гонке. Издания же демократов обвиняют республиканцев, которые «отказались помогать американскому народу». При этом во многих статьях приводилась фотография с рисунками детей в поддержку законопроекта.

То есть она должна намекать, что республиканцы не только детоненавистники, но еще и расисты.

Харрис украла у Трампа льготу

Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборном митинге в Неваде поддержала идею освобождения от налогообложения чаевых. Пикантности этому событию добавляет то, что это предложение впервые было высказано Трампом и является одним из его ключевых налоговых обещаний. Трамп уже успел обвинить соперницу в воровстве и неспособности придумать что-то самостоятельно. Ну а республиканские СМИ уже дали Харрис уничижительное прозвище – Подражательница Камала («CopyCatKamala»).

Кстати, а у нас тоже такое было, когда Справедливая Россия и ЛДПР подавали в Госдуму схожие законопроекты. Владимир Жириновский тогда обвинил оппонентов в краже идей.

Налоги мигрантов

В США было опубликовано исследование, согласно которому только в 2022 г. нелегальные мигранты заплатили налогов на сумму 100 миллиардов долларов. Более того, было установлено, что они уплачивали налоги по более высоким ставкам. Впрочем, не стоит забывать, что исследования могут заказываться и оплачиваться. Так что, возможно, столь позитивные выводы о пользе нелегальной миграции были необходимы в политической борьбе.

Любопытно, что наши депутаты решили не отставать от западных «партнеров». Так, представители от ЛДПР предложили установить для мигрантов повышенный НДФЛ в размере 30%. Предложение направлено в Правительство.

Женские налоги

В одном из обзоров уже отмечалось, что за границей популярна тема налоговой дискриминации по гендерному признаку. Эта тема вновь всплыла в СМИ в связи с постом индийской жительницы о дороговизне женских товаров. В посте говорилось: «Быть женщиной - это дорого. Средства гигиены для беременных стоят около 150 рупий в месяц; хороший бюстгальтер стоит около 400-500 рупий, а для тренировок, бега или занятий спортом вам нужен хороший поддерживающий бюстгальтер, который стоит где-то 800-1500 рупий. В среднем женщины платят на 7% больше за аналогичные товары, чем мужчины, но это может быть намного, намного больше. В частности, с женщин взимают на 29% больше за бритвенные лезвия, на 16% больше за средства для мытья тела и т.д.». Описанное явление получило название женский или розовый налог, который означает, что все виды продуктов, предназначенных для женщин, стоят дороже по сравнению с аналогичными продуктами для мужчин. Фактически под розовым налогом понимается бОльшая наценка на товар. Но с учетом того, что стоимость товара выше, то и формальных налогов (во всяком случае косвенных) на женщин перекладывается больше.

Налоговые новости за август 2024

Налог на аварийные дома

В городе Атланта (США) установили дополнительный налог на аварийные дома. Предполагается, что налоговые счета по отдельным объектам недвижимости могут вырасти в 25 раз (в сравнении с текущей ставкой) из-за их аварийности. Указывается, что такая мера необходима, поскольку ветхие дома притягивают преступность, опасны для детей и снижают качество жизни жильцов.

Налоговые проблемы Китая

Власти Китая начала активно взыскивать старые налоговые недоимки. Так, одна из китайских компаний получила требования об уплате налоговой задолженности 30-летней давности в размере 12 миллионов долларов. С другой компании требуют погасить налоговый долг в 92 миллиона долларов, образовавшийся 20 лет назад. Объясняется это необходимостью покрытия бюджетного дефицита и долговым кризисом. Правда, следует оговориться, что оценку ситуации дают американские источники.

Налоговая схема из 500 фирм-однодневок

Индийцев всегда отличали массовость и масштаб. Болливуд не даст соврать. Вот и в налоговых махинациях они решили не изменять себе. Так, в целях получения возмещения налога на товары и услуги (аналог НДС) была выстроена схема с участием 500 фирм-однодневок, 1000 банковских счетов и множества подставных лиц. Схему придумали налоговый инспектор и 3 юриста (куда ж без нас).

Льготы для богатых

В США провели исследование, которое показало, что из 2,2 млрд. долларов налоговых льгот лишь 32 миллиона получили семьи с доходами, не превышающими в год 25 000, большую же часть получили домохозяйства с ежегодным доходом от 200 000 долларов. Хотя последних гораздо меньше, чем первых. Связано это с политикой по борьбе с изменением климата, которая включает налоговые льготы для тех, кто использует технологии энергоэффективности для своих домов. Вместе с тем указанные технологии являются достаточно дорогими и в большинстве случае недоступны для бедных семей. Вот и выходит, что льготы могут получить только богатые.

Налог на церковь

В Руанде идет кампания по борьбе с церковными организациями. Так, только за неделю было закрыто 8 000 церквей. Также власти предлагают установить налог на церковные пожертвования для прекращения практики евангелистских проповедников по выманиванию у людей денег.

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Налог на солнце

В Австралии идут жаркие споры об установлении тарифов для домохозяйств, использующих солнечную энергию. Так, установлен двойной тариф. Первая часть путем выплат поощряет людей, которые экспортируют свою энергию в общую сеть в период повышенного спроса (вечер). Вторая часть – напротив, взимает плату с людей, направляющих солнечную энергию в сеть в период повышенной нагрузки (середина дня). Как раз вторую часть называют «Налогом на солнце». Его необходимость обосновывается тем, что это должно снизить перегрузку (заторы) в сети, а также стимулировать домохозяйства самостоятельно использовать энергию и устанавливать аккумуляторы для накопления энергии. Критики указывают, что такой подход тормозит переход к зеленой энергетике.

Необязательность налогов

В Австралии набирает силу движение суверенных граждан, которые утверждают, что налоги уплачиваются добровольно, а налоговая служба нелегитимна. По их мнению, если лицо не хочет платить налоги, то его нельзя заставить это делать, в том числе путем наложения штрафов и взысканий. Одним из лидеров этого движения является "духовный бухгалтер" Эбби Бенвеньу. Она проводит семинары, на которых обещает научить не платить налоги (к слову, участие в таком семинаре 5000 – 7500 долларов). Участники рассказывают, что большую часть времени «духовный бухгалтер» беседует о военных преступлениях, Эдемском саде, монархии и войне в Газе.

Налоговые обещания Трампа и Харрис

Ключевыми пунктами экономических программ кандидатов в Президенты США являются налоговые обещания.

Так, Трамп обещает продлить налоговые льготы для физических лиц и бизнеса, которые были введены в первый срок его президентства, отменить налог с чаевых и на доходы с социального обеспечения. Одновременно предлагается повысить таможенные пошлины на импорт, особенно в отношении китайских товаров.

Его соперница Камала Харрис заявляет о необходимости повышения налогового вычета на детей до 6000 долларов. Одновременно она планирует повысить ставки корпоративного налога с 21% до 28%.

Обложение милостыней и пожертвований церкви

Никарагуа отменяет льготы и вводит налог на доходы церковных организаций. Фактически церкви приравниваются к коммерческим организациями, которые должны уплачивать налог в размере от 10 до 30%. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека выразила «глубокую обеспокоенность», заявив в коммюнике, что инициатива правительства Никарагуа фактически «угрожает свободе вероисповедания и свободе ассоциаций».

Аннулирование паспорта для неплательщиков налога

В США для неплательщиков налогов есть крайняя мера воздействия – это аннулирование паспорта. Правда, для такой меры необходимо, чтобы налоговый долг превысил 62 000 долларов. При этом аннулирование производит Госдеп по заявке Налоговой службы.

Приветственный налог

В Канаде на уровне муниципалитетов существует практика взимания приветственных налогов. То есть лицо, должно уплатить налог при приобретении объекта недвижимости в том или ином муниципалитете. Так, в Челси (штат Квинсленд) новые домовладельцы обязаны платить муниципалитету от двух до трех процентов от стоимости своей собственности. Владельцы недвижимости стоимостью от 500 000 до 750 000 долларов платят два процента, недвижимости стоимостью от 750 000 до 1 миллиона долларов — 2,5 процента, если же стоимость превышает 1 миллион долларов – платят три процента. Вот такое вот приветствие.

Налог Робин Гуда

В Австралии говорят о необходимости установлении налоговой политики Робин Гуда, которая предполагает обложение налогом в 40% чрезмерных доходов. Дополнительные доходы предлагается направить на медицинское страхование, в том числе на стоматологические услуги. Следует заметить, что такие идеи популярны и в других странах. Например, в Британии рассматривается предложение по введению 1%-ного налога на богатство для сверхбогатых, чтобы профинансировать повышение заработной платы в государственном секторе.

Возврат лишних налогов

Жителей штата Орегона (США) ждет приятная налоговая новость. В результате значительного превышения налоговых поступлений от запланированных налогоплательщикам могут вернуть из бюджета почти 1 млрд. долларов. Это связано с тем, что в законодательстве штата есть правило, согласно которому, если поступления подоходного налога по крайней мере на 2% превышают заложенные в бюджете, избыточные доходы возвращаются налогоплательщикам. Следует заметить, что американцы считают такое правило уникальным. А зря.

Дело в том, что в нашем бюджетном законодательстве с 1998 года существовала норма, в соответствии с которой, если устанавливался профицит бюджета, то законодатели должны были уменьшить налоговые поступления (это можно было сделать либо введением дополнительных льгот, либо снижением налоговых ставок). Правда, эта норма была упразднена через два года, то есть в 2000 году.

Стук налоговиков

В Новой Зеландии сотрудники налоговой службы пошли по домам неплательщиков налогов. Вообще посещение налоговых должников рассматривается в качестве одной из крайних мер и применяется, когда неплательщик игнорирует иные формы связи – письма, звонки. При этом со слов новозеландского налоговика: «Значительная часть тех, кого мы посетили, положительно отреагировали на наши действия по урегулированию своих налоговых долгов». Также отмечается, что если злостные неплательщики даже после визитов продолжают игнорировать требования по погашению недоимок, то в отношении них возбуждается процедура банкротства или ликвидации (liquidation). Что это за процедура ликвидации и в чем она выражается, неясно. Ну, будем надеяться, что должников не расстреливают.

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