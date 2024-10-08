Обзор: Apple выплатит миллиарды налогов, Байден признался в налоговых махинациях, льготы для паломников

Рассматриваются наиболее интересные международные события в налоговой сфере

Обзор международных событий в налоговой сфере за сентябрь 2024

Публикация имен налоговых должников

В Турции финансовая служба грозится опубликовать имена налогоплательщиков, имеющих крупные долги перед бюджетом. Так, в список попадут лица, чья задолженность достигла 5 миллионов турецких лиц (146 750 долларов). Кто не желает такой известности, предлагают погасить долги до конца сентября. Все налоговые инспекции по всей Турции опубликуют списки с 15 по 31 октября, а на веб-сайте Налогового управления они будут размещены с 1 по 15 ноября.

Налоговые беспорядки

В Италии начались беспорядки из-за проекта властей по значительному повышению туристического налога. Если сейчас он составляет 5 евро за ночь, то рост может составить до 10 евро для номеров стоимостью 100 евро, 15 для номеров стоимостью более 400 и 25 евро для роскошных люксов стоимостью более 750 евро. То есть максимальный рост в 5 раз.

Правда, в СМИ не раскрывается, где эти беспорядки произошли и против чего? Потому что, например, многие местный жители вполне поддерживают такие инициативы, потому что толпы туристов шумят и безобразничают, полезные магазины меняют на сувенирные лавки, растет стоимость аренды жилья.

Рост туристического налога

Мода на повышение налога на туристов не обошла и Новую Зеландию, где правительство анонсировало рост налога в 3 раза. Так, налог на охрану здоровья международных посетителей и туризм (такое вот название) повысят с 35 новозеландских долларов (22 доллара США) до 100 новозеландских долларов (62 доллара США). Правда, власти успокаивают, говоря о том, что 100 долларов – это, как правило, менее 3% от общих расходов туристов. Поэтому рост налога не должен отпугнуть путешественников.

Однако противники идеи отмечают, что повышение, наряду с недавним 60-процентным увеличением сборов за визу для посетителей, приведет к тому, что стоимость посещения Новой Зеландии достигнет 500 новозеландских долларов (310 долларов США) на человека, что более чем вдвое превысит стоимость посещения Канады и на две трети больше, чем посещение Австралии.

Налоговые соглашения с Абхазией и Малайзией

Правительство РФ подготовило проекты законов о ратификации Соглашений об избежании двойного налогообложения с Абхазией и Малайзией. В целом текст обоих соглашений схож и является стандартным для такого рода договоров. Разница лишь в оформлении. Соглашение с Малайзией составлено на трех языках – на русском, малайском и английском. При этом в случае спора по толкованию приоритет отдается английскому тексту. Что касается Договора с Абхазией, то он составлен на двух языках русском и абхазском, которые имеют одинаковую силу (Законопроект № № 713042-8, 713100-8).

Лишение налоговой службы финансирования

В рамках предвыборной гонки Дональд Трамп обещает сократить финансирование федеральных чиновников. При этом главной целью может стать лишение Налоговой службы США части финансирования, которое уже выделено Конгрессом. Оппоненты Трампа заявляют, что такие действия будут противоречить американской Конституции.

Байден признал вину в налоговых преступлениях

Неожиданно Хантер Байден (сын того самого Президента США) признал вину в уклонении от уплаты налогов. Хантер обвинялся в неуплате 1,4 миллионов долларов. При этом прокурор особо отмечал, что сокрытые суммы тратились Байденом «на наркотики, эскорт и подружек, роскошные отели и арендуемую недвижимость, экзотические автомобили, одежду и другие предметы роскоши».

Согласно процедуре Байдену пришлось произнести «виновен» девять раз, то есть признать вину по каждому из девяти вменяемых эпизодов. Ему грозит лишение свободы до 17 лет и штраф в размере от 450 тыс. до 1,3 млн. долларов.

Свое решение обвиняемый объяснил желанием избавить от страданий свою семью. Но кто же этому поверит. Скорее всего он рассчитывает, что отец успеет его помиловать. Соответственно, необходимо спешить с вынесением приговора. Также у Хантера Байдена могла быть боязнь, что после допроса свидетелей по делу вскроются и другие его преступления.

Налоговые новости за август 2024

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Налог на круизы

Греция в попытке предотвратить чрезмерный туризм планирует ввести сбор в размере 20 евро для пассажиров круизных судов, посещающих острова Санторини и Миконос в разгар летнего сезона. Отмечается, что причиной введения дополнительного обложения являются протесты на Санторини, на которых призывают власти ограничить поток туристов, как это сделано в Венеции и Барселоне.

Apple задолжала 13 млрд. налогов

Закончился 10 летний налоговый спор о незаконном применении льгот компанией Apple. Европейский суд обязал компанию уплатить Ирландии 13 миллиардов евро. Показательно, что Решение суда было вынесено через несколько часов после того, как компания представила новые продукты, обновляющие линейки iPhone, Apple Watch и AirPod.

Видимо, судьи, увидев на презентации, что опять ничего не изменилось, решили, что надо скорее взыскивать налоги, пока Apple не разорилась.

Премия за своевременную уплату налогов

В Румынии решили стимулировать граждан, своевременно уплачивающих налоги. Так, за соблюдение сроков уплаты в 2024 налогоплательщики получат 3%-ную премию (скидку) по годовому корпоративному подоходному налогу и налогу на микропредприятия. Суммы, полученные в результате 3%-ного бонуса, не возвращаются, а используются для погашения дальнейших налоговых обязательств.

Льготы по религиозным поездкам

В Индии снизили обложение услуг по религиозным поездкам на вертолетах. Вертолетные перевозки для религиозных целей, таких как Кедарнатх, Бадринатх, будут облагаться аналогом НДС по ставке не 18%, а 5%.

В Кедарнатхе (деревня в Гималаях) располагается священный храм для индуистов, а Бадринатх — священный город для индуистов.

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Налог на вдов

В Великобритании предлагают отменить льготу по муниципальному налогу для одиноких людей. В результате повышение налога может затронуть более 1 млн. одиноких пенсионеров. Рост для них может составить около 600 фунтов в год. Эту меру уже прозвали «налогом на вдовство».

Повышение обложения марихуаны

В городе Литтлтон (штат Колорадо, США) планируют повысить специальный налог на розничную продажу марихуаны. Предлагается увеличить ставку налога с 3 до 7%. При этом решение будет приниматься самими жителями на референдуме. Деньги, собранные от налога, пойдут на финансирование нужд общественной безопасности.

Опрос показал, что 83% жителей поддерживают повышение ставки.

Награда налоговика

В 2024 году лучшим государственным служащим года США стал Сотрудник налоговой службы Кеннет К. Корбин. Карьеру налоговика он начал в 1986 году. С 2017 года занимает должность начальника службы по работе с налогоплательщиками. Благодаря ему был внедрен популярный среди американцев сервис «Где мои деньги», помогающий отслеживать возврат денег.

Совпадение или нет, но Корбин является афроамериканским негром. О его ориентации в сообщении ничего не говорится.

Понижение налога на алкоголь

В Гонконге предлагают уменьшить налога на спиртные напитки. Данная мера направлена на возрождение ночной жизни, ресторанов и шопинга. Из-за пандемии поток туристов в Гонконге значительно сократился. Одним из препятствий для развития туристической отрасли рассматривают высокое налогообложение алкоголя.

Сейчас с напитков, содержащих 30% алкоголя, взимают налог в размере 100% от стоимости. Гонконгский налог на алкоголь является одним из самых высоких в мире.

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