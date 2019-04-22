Льготы для новых членов семьи участника СВО, Netflix попался на налогах, спор о налоговой тайне в обзоре

Несмотря на то, что Трамп победил, мы продолжаем налоговые обзоры

1. Избежание двойного налогообложения в Абхазии и Малайзии

Президент РФ подписал Законы, ратифицирующие Соглашения с Абхазией и Малайзией (Законы от 02.11.2024 № 372-ФЗ, 373-ФЗ). Теперь можно не бояться двойного налогообложения с этими странами.

2. Оспаривание налоговой тайны

В Конституционном Суде попытались оспорить публикацию в СМИ сведений, полученных из судебных актов по налоговым спорам. Заявительница полагала, что тем самым нарушается налоговая тайна. Однако Суд, отказывая в удовлетворении требований, отметил, что публикация сведений о налоговых нарушениях и о привлечении к налоговой ответственности не относятся к налоговой тайне (Определение от 26 сентября 2024 № 2554-О).

3. Льготы для новых членов семьи участника СВО

Минфин разъяснил особенности применения льготы в отношении лица, ставшего членом семьи участника СВО в середине года. Отмечается, что в этом случае размер льготы будет рассчитываться с учетом коэффициента, определяемого на основании п. 6 ст. 408 НК РФ (Письмо от 15 октября 2024 № 03-05-04-01/100025).

4. Netflix подозревают в налоговом мошенничестве

Во французском и голландском офисах компании Netflix прошли обыски по делу о налоговом мошенничестве. Утверждается, что в декларациях за 2019, 2020 была занижена прибыль. Причиной подозрений стало то, что в 2020 году оборот компании составил 51,3 млн долларов (47,1 млн евро) в 2020 году, а в 2022 году он вырос до 1,3 млрд долларов (1,2 млрд евро). Видимо, компания сама себя раскрыла, отказавшись от оптимизации и заявив реальные доходы. В этой связи в отношении компании с 2022 идет расследование об отмывании денег, полученных в результате налоговых махинаций.

Это вам за древнерусских чернокожих в «Вигингах».