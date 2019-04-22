Международный обзор: ликвидация налоговой службы, льготы для пострадавших в Израиле, на Украине резкий рост налогов

Ключевые события в налоговой сфере за пределами Родины

Обзор международных событий в налоговой сфере за октябрь 2024

Налоговые льготы для пострадавших в Израиле

Налоговая служба США объявила, что в связи с недавними террористическими актами в Израиле пострадавшим физическим и юридическим лицам предоставляются дополнительные налоговые льготы. Так, до 30 сентября 2025 года переносятся сроки для подачи деклараций, осуществления налоговых платежей и исполнения других налоговых обязанностей.

Налоговая служба ищет добровольцев

Налоговая служба США объявила набор добровольцев для консультирования пожилых малообеспеченных людей, инвалидов по вопросам составления деклараций и уплаты налогов. Следует заметить, что сеть бесплатных налоговых консультаций широко распространена в этой стране. Консультации можно найти в местных библиотеках, общественных центрах, школах и церквях.

Освобождение крипты от НДС

Объединенные Арабские Эмираты освободили криптовалютные транзакции от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), по сути, приравняв их к традиционным финансовым услугам. Это изменение не только легализует сектор виртуальных активов в стране, но и делает ОАЭ важным криптовалютным операционным центром.

Значение запятой в налогах

Налоговая служба США выставила налогоплательщику требование об уплате налогов. При этом в сумме была пропущена десятичная запятая. В итоге обязательства налогоплательщика увеличились на десятки тысяч долларов, а его счета оказались арестованы. При этом ошибку налоговики отказывались признавать. В этой связи должник был вынужден обращаться к адвокату, которому не без труда удалось урегулировать спор.

На Украине подняли налоги

Рада приняла закон, предусматривающий увеличение военного налога с 1,5% до 5% для резидентов, более высокие налоги для предпринимателей и малого бизнеса, 50%-ый налог на прибыль банков и 25%-ый налог на прибыль финансовых компаний. При этом повышенные налоги будут применяться задним числом с начала октября.

Благодаря повышению налогов бюджет пополнится на 23,2 миллиарда гривен (563 миллиона долларов) в этом году и 141,1 миллиарда гривен в следующем.

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Португалия борется с миграцией молодежи

Правительство Португалии предлагает значительно снизить налоговое бремя в отношении лиц, не достигших 35 лет. Проект предполагает, что если доход лица, не превышает в год 28 000 евро, то он будет полностью освобожден от налога в первый год. Затем налоговое бремя будет постепенно увеличиваться в течение десяти лет. По задумке авторов это остановит отток молодого населения из страны. Следует заметить, что МВФ выступает против таких мер.

Как уходят от налогов

В Австралии строительство, кафе и рестораны, а также парикмахерские и салоны красоты возглавили список отраслей, в которых активно уходят от налогов (как знакомо). При этом способы ухода не отличаются оригинальностью: недекларирование доходов, сокрытие доходов путем совершения наличных операций, выплата зарплаты наличными. Ежегодно это обходится австралийской казне примерно в 16 миллиардов долларов неуплаченных налогов.

Ликвидация налоговой службы

Власти Аргентины приняли решение о ликвидации Федерального управления государственными доходами (AFIP) – аналог налоговой службы. Орган занимался сбором обязательных платежей и контрольными мероприятиями. В заявлении об упразднении отмечается, что налоговая служба отличалась фискальной прожорливостью и занималась аморальным преследованием граждан. Также говорится, что ни один государственный бюрократ не имеет права указывать аргентинцу, что делать с его собственностью.

Правда, аргентинцы не останутся без налоговиков. Вместо AFIP будет создано Агентство по сбору и таможенному контролю (ARCA). Обещают, что новый госорган будет с меньшим штатом чиновников и с более эффективным управлением.

Если оценивать новость, то выглядит она как популистская пиар акция – что характерно для нынешнего руководства во главе с Хавьером Милеем. Страна находится в глубочайшем экономическом кризисе и власти, чтобы скрыть свое бессилие перед нарастающими проблемами, изображают бурную деятельность на благо народа.

Налоговые обещания перед выборами.

Ну а в Штатах перед выборами кандидаты не скупились на налоговые обещания. За Трампом таких уже насчитали дюжину. Среди них: отмена налогов на чаевые, сверхурочную работу и пособия по социальному обеспечению, налоговые льготы при уходе за близкими, полная отмена подоходного налога (правда, за счет повышения тарифов на импорт, что скажется на стоимости товаров). Как он будет обещания выполнять после победы, вот вопрос.

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