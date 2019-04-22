Вредные налоговые советы, налоговики-мошенники, помилование Байдена в обзоре

Обзор международных событий в налоговой сфере за декабрь 2024.

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Налоговики-мошенники

В США разгорается очередной скандал, связанный с распределением субсидий на поддержку бизнеса в период ковида. Так, были задержаны две налоговички, которые «за долю малую» помогали организациям, не имеющим права на ковидные льготы, получить субсидию. В результате их деятельности из бюджета утекло не по назначению 65 миллионов долларов. Но самое интересное в том, что это не единичный пример получения субсидий мошенникам. Соответственно, потери американского бюджета скорее всего исчисляются сотнями миллиардов долларов.

Не читайте налоговые советы в соц.сетях

В США проходит неделя осведомленности о налоговой безопасности. В частности, налогоплательщикам советуют не следовать налоговым рекомендациям в социальных сетях. Отмечается, что нельзя полагаться на того, кто рассказывает в своей машине или на кухне о несуществующем налоговом лайфхаке. Авторы «стопроцентных налоговых схем» могут руководствоваться преступным мотивом получения прибыли или просто пытаются привлечь внимание и получить клики, не задумываясь о рисках, которым подвергаются подписчики.

Скандал с помилованием Байдена

Байден-отец помиловал Байдена-сына, в том числе по налоговым преступлениям. Новость не первой свежести, но тут интересны детали. Во-первых, формулировка помилования предполагает универсальное освобождение от ответственности: «за те преступления против Соединённых Штатов, которые он совершил или мог совершить или в которых мог участвовать в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года». Иначе говоря, даже если в будущем раскроют новые преступления Байдена-сына, совершенные в указанный период, то его не смогут привлечь к ответственности. Во-вторых, в обоснование помилования Байден-отец сказал, что преследование его сына связано с политическими мотивами. И тут уже взбунтовались судьи и прокуроры, которые заявили, что нет ни одного доказательства мстительного или избирательного преследования.

Налоговые новости за декабрь 2024

Обыски в adidas

В главный офис адидас пришли с обысками по поводу налоговых махинаций компании. Подозревают, что они там что-то «нахимичили» при импорте продукции в Германию. Правда, сами представители компании заявляют, что ничего не скрывают и сотрудничают со следствием.

Фокусы с налогами

В США проходит суд над налоговым консультантом по кличке «Волшебник». Благодаря его фокусам, а именно подаче ложных деклараций, бюджет не досчитался 145 миллионов долларов (на наш счет – это почти 15 миллиардов рублей). Предполагается, что обвиняемый лишится свободы на 8 лет. При этом «Волшебник» признал свою вину и обещал вернуть награбленное в мозолистые руки налоговиков.

Бейонсе отбилась от налогов

Спор между американской певицей и налоговой службой закончился соглашением, в соответствии с которым звезда должна уплатить недоимку в размере 591 доллар и штраф – 118 долларов. С учетом того, что налоговики пытались взыскать с нее 2 698 316 долларов, это можно считать победой. Однако победа с горечью – ведь чтобы доказать, что долг по налогам менее 1000 долларов, Бейонсе пришлось нанять адвокатов за десятки тысяч долларов.

Налоги на попкорн

Ну а в Индии идут жаркие дискуссии о сложности налоговых законов. В качестве примера приводится порядок обложения GST (что-то вроде нашего НДС) попкорна. Так, если попкорн упакован, то налог будет взиматься по 12%, если попкорн просахарен (карамельный попкорн), то ставка уже 18%, а вот если попкорн посолили и добавили специй, то ставка всего 5%.

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