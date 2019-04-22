Обзор: обложение процентов у самозанятого, истребование документов о налогоплательщике, двойной вычет на ребенка

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1. Двойной вычет по НДФЛ на ребенка

Минфин обращает внимание, что двойной вычет по НДФЛ на ребенка положен, когда родитель является единственным. Иначе говоря, второй родитель умер, признан умершим или безвестно отсутствующим. Развод не лишает ребенка родителя, а значит, право на двойной вычет не возникает (Письмо от 4 декабря 2024 г. № 03-04-05/122316).

2. Обложение процентов у самозанятого

А дело об обложении процентов у самозанятого дошло до Конституционного Суда. Напомню, что арбитражные суды посчитали, что доход в виде процентов по займу может облагаться налогом на профессиональный доход. Однако Верховный Суд с таким выводом не согласился, указав, что в базу по налогу на самозанятых включаются только доходы от реализации товаров (работ, услуг), а проценты по займу – это другое, поэтому они облагаются НДФЛ. И вот, вопрос о конституционности такой позиции был поставлен перед Конституционным Судом. Ожидаемо, что Суд никаких угроз Конституции не усмотрел, поэтому можно спать спокойно и облагать проценты по займу НДФЛ, а не налогом на самозанятых (Определение от 24 декабря 2024 № 3352-О).

3. Истребование документов по цепочке контрагентов

ФНС России напоминает, что истребование документов у лиц, не являющихся контрагентами налогоплательщика, – дело богоугодное и не противоречит Налоговому кодексу (Письмо от 10.01.2025 № БВ-4-7/58@). В подтверждение чего приводится свежая позиция Верховного Суда, принятая в конце 2024 (Решение от 09.12.2024 № АКПИ24-755). Впрочем, мы об этом знали уже давно.

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