Обзор: НДФЛ при покупке квартиры у отца, налоги выше 100%, выдача ФНС удостоверений ветерана боевых действий

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1. Выдача ФНС удостоверений ветерана боевых действий

Внесены изменения в порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий в ФНС России. Так, Порядок распространен не только на гражданских служащих, но и работников, осуществляющих деятельность в ФНС России или организациях, созданных для реализации функций ФНС. Соответственно, большинство правок связано с дополнительным упоминанием таких работников в качестве субъектов, на которых оформляется удостоверение ветерана боевых действий (Приказ ФНС России от 10.12.2024 № ЕД-7-4/1116@).

2. НДФЛ при покупке квартиры у отца

Минфин России напоминает, что приобретение недвижимости супругом у своего отца, означает, что сделка совершена межу взаимозависимыми лицами. Это, в свою очередь, лишает как супруга, так и его жену права на имущественный вычет по НДФЛ в связи с приобретением недвижимости (Письмо от 3 сентября 2024 г. № 03-04-05/83588).

3. Налоговые ставки выше 100%

В Новой Зеландии провели исследования и выяснили, что 6% всех жителей страны и 30% родителей-одиночек платят налоги по ставке более 50%. А у некоторых налогоплательщиков эффективная предельная ставка налога может превышать 100 процентов. Но важно обратить внимание, что речь идет об эффективных налоговых ставках. Эффективные предельные налоговые ставки отражают, какая часть каждого дополнительного доллара, заработанного человеком, теряется из-за более высоких налоговых ставок или сокращения социальных выплат.

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