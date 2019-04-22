Отрицательные и 100% ставки по налогам, налоговый долг Абрамовича в обзоре

Обзор международных событий в налоговой сфере за январь 2025

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Новый глава Налоговой службы

Ну а в США спорят о назначенном Трампом руководителе Налоговой службы - Билли Лонге. Отмечают, что, будучи конгрессменом, он подготовил законопроект, упраздняющий Налоговый кодекс США. Также его подозревают в причастности к заявлению незаконных налоговых вычетов в компаниях, где он работал. Некоторые политики обвиняют Лонга в непрофессионализме и отсутствии налоговых знаний, необходимых для управления Налоговой службой.

Отрицательный налог

В Тайланде предлагают ввести отрицательный налог. Смысл идеи заключается в том, что всех граждан обяжут подавать декларацию о доходах, даже если они не должны уплачивать налог. В том случае если размер дохода не будет превышать определенной суммы, то на основе такой декларации гражданину будет выплачиваться субсидия. То есть на основе декларации не ты будешь платить налог, а тебе – это и есть отрицательный налог.

Стопроцентный налог на недвижимость

В Испании хотят ввести 100-процентный налог на недвижимость в отношении объектов, которые приобретены гражданами стран, не входящих в ЕС. Направлено это на борьбу с дефицитом жилья и ростом его стоимости, что не позволяет коренным испанцам обзавести собственным жильем. Иностранцы приобретают жилье в качестве инвестиционного актива, поэтому недвижимость пустует либо сдается в краткосрочную аренду. Предлагаемый налог может задеть прежде всего британских поданных. Но думаю, и русские инвесторы тоже пострадают.

Гендерное неравенство в налогах

А в ЕС продолжают переживать насчет гендерного неравенства, на это раз в налогах. Так, говорят, что в большинстве стран-участниц налогообложение способствует гендерному неравенству в сфере занятости. Долгосрочные тенденции в национальной налоговой политике, как правило, ставят женщин в невыгодное положение из-за неравномерного распределения богатства между мужчинами и женщинами, относительно небольшой доли женщин среди тех, кто получает самые высокие доходы, более высокого, чем в среднем, уровня потребления у женщин, сравнительно высокой доли трудовых доходов и небольшой доли доходов от капитала в общем доходе женщин.

Налоговые новости за декабрь 2024

Налоговые льготы по бизнес-ланчам работников

В Австралии предложили учитывать расходы малого бизнеса на оплату питания и развлечений работников. Предельная сумма составит 20 000 долларов. По мнению инициаторов, это не только поддержит малый бизнес, но и поспособствует развитию общепита, где сотрудники будут питаться и развлекаться. Правда, делается это предложение на фоне предвыборной кампании. Так что будет ли оно реализовано на практике, большой вопрос.

Налоговые ставки выше 100%

В Новой Зеландии провели исследования и выяснили, что 6% всех жителей страны и 30% родителей-одиночек платят налоги по ставке более 50%. А у некоторых налогоплательщиков эффективная предельная ставка налога может превышать 100 процентов. Но важно обратить внимание, что речь идет об эффективных налоговых ставках. Эффективные предельные налоговые ставки отражают, какая часть каждого дополнительного доллара, заработанного человеком, теряется из-за более высоких налоговых ставок или сокращения социальных выплат.

Уход Абрамовича от налогов

Британские СМИ пестрят заголовками, что Роман Абрамович уклоняется от налогов (вот удивили). Одна из схем ухода была связана с его яхтами (в том числе с Eclipse, одной из самых больших в мире (длинна 162,5), стоимостью около 700 млн. долларов), которые он сдавал в аренду самому себе и другим контролируемым лицам. Сумма неуплаченных олигархом налогов оценивается в 1 млрд фунтов.

Обложение доходов от покера

В США предъявили обвинения известному юристу Голштейну, ведущему дела клиентов в Верховном Суде. Он не задекларировал выигрыши в покер на миллионы долларов. Правда, это лишь часть обвинений. В обвинительном заключении утверждается, что с 2016 по 2022 год «Голдштейн состоял в интимных отношениях по меньшей мере с десятком женщин» и оплачивал их поездки и другие расходы. Четверо из этих женщин были формально приняты на работу в его фирму и получали медицинскую страховку, но при этом «практически не работали на фирму», как утверждается в обвинительном заключении.

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