Обзор: вычет при гибели участника СВО, борьба Маска с налоговиками, НДФЛ по судебным выплатам

События в налоговой сфере

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1. Налоговый вычет после гибели на СВО

ФНС России рассмотрела вопрос о возможности применения вычета по НДФЛ при покупке квартиры на средства, полученные в связи с гибелью родственника на СВО. Налоговая служба отмечает, что выплаты при гибели участника СВО не являются целевыми. Соответственно, при оплате такими средствами приобретатель жилья вправе рассчитывать на получение имущественного вычета по НДФЛ (Письмо от 31 января 2025 г. № БС-4-11/881@).

2. НДФЛ по судебным выплатам

Минфин России подробно расписал, что делать с НДФЛ, если суд обязал организацию (например, работодателя) выплатить физическому лицу деньги. Отмечается, что если соответствующие выплаты не льготируются, то они облагаются НДФЛ в общем порядке, а значит, организация должна выполнить обязанности налогового агента. При этом, когда суд не выделил из выплачиваемой суммы НДФЛ, удержать налог агент не сможет. Поэтому он должен удержать НДФЛ из иных выплат физическому лицу (Письмо от 25 октября 2024 г. № 03-04-06/103694).

3. Борьба Маска с налоговиками

Сотрудники Департамента эффективности, который возглавляет Илон Макс, пришли в американскую Налоговую службу и потребовали доступ к конфиденциальной системе данных. Маск говорит, что эти данные необходимы для проверки чиновников: «Нам кажется довольно странным, что в бюрократическом аппарате есть немало людей, которые якобы получают зарплату в несколько сотен тысяч долларов, но каким-то образом умудряются накопить десятки миллионов долларов, находясь на этой должности... Нам просто любопытно, откуда они взялись» (Знакомо, правда?). Однако Налоговая служба пока отказывается предоставить такой доступ. Высказываются подозрение, что полученные данные Маск будет использовать в интересах своих компаний.

Материалы за январь 2025