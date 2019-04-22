Юзвак Максим
Общество

Как я провел 23 февраля на СВО

Один праздничный день на СВО.

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Прошел уже год, а 23 февраля 2024 года запомнилось отлично. И для этого было несколько причин. В тот день мы сидели на позиции и тусовались большую часть времени в нашем блиндажике на двух человек, слушая, что к нам прилетает, а что от нас отлетает.

Поздравления

Наши смежники, а это были «кашники» (лица, подписавшие контракты с Минобороны в местах лишения свободы) одного из добровольческих отрядов подарили нам праздничные пайки. И поздравление приятно, да и сам набор хороший. Но мы его забирать не стали, оставили нашим сменщикам.

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Подарок судьбы

Запомнилось, что за несколько дней до 23 февраля около нашей позиции сгорела буханка после попадания дрона. Но главное, что все, кто в ней были, остались живы. Более того, ушли на своих двоих. Наверное, это был им подарок судьбы к празднику.

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Ротация

Хорошо помню, что 23 выпало на пятницу. Потому что пятница у нас была днем ротации. Ротация – это когда тебя меняют на позиции и ты направляешься либо на ПВД (пункт временной дислокации), либо даже на ППД (пункт постоянной дислокации).

Вообще, у нас был, можно сказать, королевский график – 7 дней на позиции, 7 дней на ПВД. Королевский, потому что многие безвылазно сидят на позициях – как, например, «кашники» рядом с нами. Хотя говорят, что был в нашем подразделении график 3 через 3 – но я такие времена не застал.

По приезду на ПВД мне сказали, что я еду на ППД – и это тоже радостное событие. Дело в том, что ПВД, как правило, это раздолбленный дом в каком-нибудь мертвом населенном пункте (например, любая пятиэтажка в Бахмуте могла бы стать ПВД), который общими усилиями обустраивается из подручных средств.

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Удобств маловато. Нет, мы там, что называется, не заванивались – каждый день туалет влажными салфетками. Даже восстановили баньку. Но она не так часто была. А хочется все-таки постоять под душем и хорошо намылиться.

Кроме того, ППД в обитаемом месте, где есть люди, магазины и т.д.

В общем, тогда праздник удался.

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