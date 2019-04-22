Как я провел 23 февраля на СВО

Телеграм: https://t.me/Taxruss

Прошел уже год, а 23 февраля 2024 года запомнилось отлично. И для этого было несколько причин. В тот день мы сидели на позиции и тусовались большую часть времени в нашем блиндажике на двух человек, слушая, что к нам прилетает, а что от нас отлетает.

Поздравления

Наши смежники, а это были «кашники» (лица, подписавшие контракты с Минобороны в местах лишения свободы) одного из добровольческих отрядов подарили нам праздничные пайки. И поздравление приятно, да и сам набор хороший. Но мы его забирать не стали, оставили нашим сменщикам.

Подарок судьбы

Запомнилось, что за несколько дней до 23 февраля около нашей позиции сгорела буханка после попадания дрона. Но главное, что все, кто в ней были, остались живы. Более того, ушли на своих двоих. Наверное, это был им подарок судьбы к празднику.

Ротация

Хорошо помню, что 23 выпало на пятницу. Потому что пятница у нас была днем ротации. Ротация – это когда тебя меняют на позиции и ты направляешься либо на ПВД (пункт временной дислокации), либо даже на ППД (пункт постоянной дислокации).

Вообще, у нас был, можно сказать, королевский график – 7 дней на позиции, 7 дней на ПВД. Королевский, потому что многие безвылазно сидят на позициях – как, например, «кашники» рядом с нами. Хотя говорят, что был в нашем подразделении график 3 через 3 – но я такие времена не застал.

По приезду на ПВД мне сказали, что я еду на ППД – и это тоже радостное событие. Дело в том, что ПВД, как правило, это раздолбленный дом в каком-нибудь мертвом населенном пункте (например, любая пятиэтажка в Бахмуте могла бы стать ПВД), который общими усилиями обустраивается из подручных средств.

Удобств маловато. Нет, мы там, что называется, не заванивались – каждый день туалет влажными салфетками. Даже восстановили баньку. Но она не так часто была. А хочется все-таки постоять под душем и хорошо намылиться.

Кроме того, ППД в обитаемом месте, где есть люди, магазины и т.д.

В общем, тогда праздник удался.

Другие материалы