8 марта и девушки на СВО

О праздничном дне на СВО и других событиях

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Что ж, продолжаем полюбившуюся всем рубрику, чем я занимался в праздничные дни на СВО год назад. Про 23 февраля уже поговорили, теперь про 8 марта. Собственно, в прошлом году это была пятница, а значит, день ротации, то есть мы сменялись с позиций (в целом про ротацию уже рассказывал). На 8 марта выпал и своеобразный юбилей – в совокупности я провел уже 30 дней на позициях.

Поздравление мамы

По приезду на ПВД (пункт временной дислокации) первым делом отписался маме, что все хорошо и поздравил с 8 марта. Вообще, при возвращении с позиций самое главное – это написать близким. Сложно представить, что у них творится внутри, когда от тебя неделя тишины. Даже если ты их предупреждаешь, что не будешь выходить на связь. Однажды был случай, когда сказал, что не буду выходить на связь 7 дней (срок нахождения на позициях), но получилось, что ротацию перенесли на день. Так тут же начались попытки близких выяснить, что со мной. Такие же случаи с другими ребятами.

Наши смежники (соседи) сидели на позициях безвылазно, поэтому передавали весточку близким через нас.

Новости

Когда приезжаешь на ПВД с нашей позиции, то узнаешь кучу новостей, поскольку связи с внешним миром, кроме рации, нет. К слову, есть позиции, где интернет проведен. Что касается новостей, то они все были нерадостные. Во-первых, никого не отпускали на ППД (пункт постоянной дислокации), поскольку поступило распоряжение организовать ночные посты для борьбы с БПЛА. А для этого нужны были люди. Насчет того, что не отпускали на ППД, мне было все равно, ехать туда все равно не хотелось. Но и дежурить особого желания не было. Все-таки, возвращаясь с позиций, хочется отдохнуть и набраться сил перед следующей ротацией. А тут нужно будет целую ночь фактически на улице смотреть в небо. С учетом того, что нормального оборудования для наблюдения за небом не было, ничего, кроме звезд, там и не увидишь. Еще, как назло, похолодало. К слову, такие дежурства продлились всего неделю, потому что сразу стала понятна их бессмысленность. Вторая плохая новость, погиб один из командиров подразделения.

Девушки на СВО

Что касается самого праздника, то на ПВД девушек не оказалось. Так что поздравлять было некого. Вроде бы их даже специально всех вывезли на ППД для праздничных мероприятий. Вообще девушек на СВО много. Так, в нашем подразделении это были повара (которые выезжали на ЛБС, чтобы кормить бойцов. Правда, я это время не застал), естественно много девушек в мед.группе. Немало представительниц прекрасного пола в снайперах и штурмовиках. Были они у саперов и в группах БПЛА. Единственное, где не встречал, это у связистов, водителей и артиллеристов.

Девушки являются полноценными боевыми единицами. Но все-таки их стараются беречь и лишний раз риску не подвергать. Конечно, за время СВО раненные и контуженные среди наших девушек были, а вот 200-х вроде не было. И слава Богу!

Поздравление

В заключение, поздравляю замечательных девушек и на СВО, и на гражданке, мам, бабушек, сестер с замечательным праздником. Вы даже не представляете насколько ваша поддержка и присутствие важны в такое сложное время.

Как сказал один мудрец, без женщин начало нашей жизни было бы лишено помощи, середина - удовольствия, а конец - утешения".

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