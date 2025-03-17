Как я хотел на фронт и почему быстрого мира не будет

Начну несколько издалека, чтобы объяснить, почему быстрого мира на украине не стоит ждать.

СМИ и СВО

Мое погружение в детали военной обстановки началось где-то с середины декабря 2023. Наше подразделение в это время начинало работать на подходах к Часову Яру. Если быть точнее, то речь шла о деревне Богдановка под Часовом Яром. В то время она была на слуху в оперативных сводках и в обзорах СМИ. И как раз если читать СМИ, околовоенных блогеров и журналистов, то создавалось впечатление, что взятие Богдановки – это дело ближайшего времени.

И вот наше подразделение втягивалось на это направление. В конце декабря туда начали направлять ребят, с которыми я заходил. Пункт постоянной дислокации (ППД) фактически опустел, оставалась только небольшая группа для охранения.

И мне уже становилось как-то не по себе – ребят отправили, а ты еще сидишь на ППД. Тем более хотелось поучаствовать во взятии Богдановки или хотя бы побыть рядом. Тем более СМИ обещали, что скоро ее возьмут, вот-вот. То есть надо было спешить.

Ближе к фронту

Наступает Новый год, а я все также на ППД и хожу в наряды. Короче, не выдержал – пошел к руководству просить, чтобы направили и меня. Благо, проблем с этим не было – и через несколько дней оказался там, где и хотел.

Это я направляюсь к ПВД

Начал участвовать в ротациях, выезжать на позиции. В общем, втянулся во фронтовую атмосферу.

фото с позиций:

Но, несмотря на бравады в СМИ, официально о взятии Богдановки сообщили только в конце апреля. То есть ожидание, что это будет быстро и легко, не оправдались вообще. Кстати, в самой Богдановке мне побывать так и не удалось.

К чему этот небольшой рассказ?

Будет ли быстрый мир

Сейчас в СМИ активно выходят заголовки с заявлениями Трампа о том, что конфликт будет завершен в течение нескольких недель. Да и сами СМИ подливают масла в огонь, рассказывая, что идут переговоры и стороны близки к компромиссу. Создается впечатление, что если не о мире, то о перемирии заявят со дня на день.

Но, мне кажется, не стоит обольщаться. Позиции сторон настолько противоположны, что поддаваться влиянию громких заголовков и ждать быстрого мира не стоит.

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