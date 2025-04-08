Отмена обложения матерей, самоубийства из-за налогов, налоговое кибермошенничество в международном обзоре

Грязная дюжина

Налоговая служба США опубликовала ежегодный обзор налоговых махинаций – Грязная дюжина. В документ вошли:

· Фишинг по электронной почте (когда присылаются сообщения от налоговой службы, чтобы жертва прошла по каким-нибудь ссылкам). Разновидностью фишинга является Смишинг – когда мошенническое налоговое сообщение приходит в виде смс.

· Советы в социальных сетях. К мошенничеству отнесено заведомо ложное распространение информации о различных налоговых льготах и преимуществах.

· Подложные документы. Предложения от консультантов по подготовке подложных документов, деклараций и т.д.