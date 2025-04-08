Отмена обложения матерей, самоубийства из-за налогов, налоговое кибермошенничество в международном обзоре

Обзор международных событий в налоговой сфере за март 2025
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Грязная дюжина
Налоговая служба США опубликовала ежегодный обзор налоговых махинаций – Грязная дюжина. В документ вошли:
· Фишинг по электронной почте (когда присылаются сообщения от налоговой службы, чтобы жертва прошла по каким-нибудь ссылкам). Разновидностью фишинга является Смишинг – когда мошенническое налоговое сообщение приходит в виде смс.
· Советы в социальных сетях. К мошенничеству отнесено заведомо ложное распространение информации о различных налоговых льготах и преимуществах.
· Подложные документы. Предложения от консультантов по подготовке подложных документов, деклараций и т.д.
Повышение налогов на перелеты
Налог на внутренние перевозки повышается в разы, но это не у нас. Так, во Франции принято решение повысить налог, который взимается при бронировании авиабилетов. Для эконом-класса рост почти в 3 раза – с 2,63 до 7,40 евро, для бизнес класса на 50% - с 20,27 до 30 евро. При этом такое повышения вызвало резкую критику со стороны авиационных групп. Но кому это интересно?
Налоговые кибермошенничество
В США отмечают рост кибермошенничества в налоговой сфере. Для того, чтобы выманить у доверчивых налогоплательщиков деньги или личную информацию, мошенники имеют в арсенале разнообразный инструментарий: фишинг, дипфейки, поддельные сайты. При этом активно используется искусственный интеллект. В этом году 48% американцев получили мошеннические сообщения о налогах по электронной почте, социальным сетям или телефону, требующие от них действовать быстро. Около 51% жертв признают, что потеряли более 1000 долларов.
Победа звезды в налоговом споре
Вы знали, кто такой Шахрукх Кхан? Я тоже не знал, но оказывается это популярный индийский актер – король Болливуда (как написано в Википедии). Видимо, он действительно известный, так как многие СМИ написали о его успехе в споре с налоговыми органами. Так, индийский налоговики отказывались уменьшить индийский налог на сумму налога, который был уплачен актером в Великобритании. Однако суд в Индии поддержал актера.
Налоговые новости за февраль 2025
Самоубийства из-за налоговых схем
В Британии раскрыли многолетние схемы ухода от налогов с участием известных рекрутинговых компаний – Hays, Capita, Petrofac. Так, выплаты работникам на аутсорсинге оформляли в виде займа, что позволяло избегать подоходный налог (очень знакомая схема). При этом обязанность по погашению налоговой недоимки возложили на работников, а это долг за 20 лет с шестизначными суммами. Для некоторых такие требования стали непосильными, что привело к нескольким самоубийствам.
200%-ные пошлины на алкоголь из ЕС
Ну а между ЕС и США может развернуться настоящая торговая война, главным инструментом которой станут пошлины. Так, в Европе решили обложить американские виски 50%-ным тарифом. Трамп грозится ввести 200%-ные пошлины на европейский алкоголь. Правда, может и договорятся.
Освобождение матерей от налогов
В Венгрии разворачивается поэтапная программа по освобождению матерей от подоходного налога. С середины 2025 освобождение получат матери, имеющие 3-х детей. С 2026 года от налога освобождаются матери до 30 лет, воспитывающие хотя бы одного ребенка. Далее будет происходить постепенное освобождение от налога матерей с 2-мя детьми. С 2026 года льготу получат матери двоих детей в возрасте до 40 лет, с 2027 – матери от 40 до 50 лет и т.д.
Отмена бесплатной подачи декларации
А в США продолжаются споры по поводу реформ и сокращений в Налоговой службе. На этот раз в центре внимания оказалась программа для подачи деклараций, размещенная на сайте Службы. Благодаря программе простые американцы экономили на налоговых консультантах, бесплатно составляя и подавая налоговые декларации. Однако Илон Маск (главный вдохновитель реформ) грозится от нее отказаться. Причины нежелания Маска использовать программу не очень ясны, но налоговые консультанты готовятся к повышению своих доходов.
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Доступ налоговой к аккаунтам в соц.сетях
В Индии поднялась шумиха, что налоговым органам предоставлено право взламывать пароли к электронной почте и социальным сетям налогоплательщиков. Официальные лица выступили с опровержением, что доступ к электронным устройствам будет осуществляться в рамках налоговых проверок при обыске и досмотре. Иначе говоря, негласная проверка личной переписки осуществляться не будет. Также отмечается, что полномочия по исследованию электронных устройств в рамках налоговых проверок существовали и раньше.
Сокращение налоговых поступлений
В США ожидают значительное сокращение налоговых поступлений за первый квартал 2025. Предполагается, что бюджет не досчитается 10% поступлений в сравнении с прошлым годом – а это 500 миллиардов долларов. Связывают это с массовыми сокращениями в налоговой службе и, как следствие, ухудшением налогового контроля. Налогоплательщики активно пишут в соц.сетях, что не будут платить налоги.
Налог за регистрацию в соцсетях
В Италии хотят взыскать с запрещенных в России Facebook, Instagram, twitter (он же Х), LinkedI (площадки входят в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). больше 1 млрд. евро налогов, внимание, за регистрацию на указанных площадках. Налоговые власти полагают, что в результате регистрации возникает сделка по реализации, облагаемая НДС. В данном случае социальные сети предоставляют доступ, а пользователи персональные данные. Сейчас идут судебные споры по данному вопросу. В случае если суды одобрят такой подход в Италии, он может быть взят на вооружение и другими европейскими странами, что грозит многомиллиардными доначислениями технологическим гигантам.
Обложение зефира
Ну а в Британии разгорелся спора об обложении зефира НДС. При этом результат зависит от того, как поедать эту сладость – руками или нет. Так, если будет признано, что Mega Marshmallows можно есть руками, то они будут облагаться по стандартной ставке. Если же нет – то ставка составит 0%.
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