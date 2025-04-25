Обзор: налоговые телефоны доверия, ставка на самозанятых 22%, налоги на заторы

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Жалоба на самозанятых
Тут кто-то решил наябедничать в Минфин на самозанятых. Дескать, участвуют в налоговых схемах, лишают бюджет 2 триллионов каждый год и вообще ведут себя неподобающе. Чтобы искоренить это безобразие, предлагают ограничить контакты самозанятых с юридическими лицами, а при реализации товаров (работ, услуг) ИП или тем же юр.лицам применять ставку от 13 до 22%.
Но Минфин вступился за самозанятых (и такое бывает). Говорит, что схемы самозанятых они щелкают, как орешки, потому что все операции можно отследить по приложению «Мой налог». А информация о триллионных потерях бюджета неправдива. Короче, кто-то врет (Письмо от 24 марта 2025 г. № 03-11-11/28865).
PS. Кто накатал кляузу на несчастных самозанятых, неизвестно. Однако схожие аргументы в СМИ приписывают председателю независимых профсоюзов России (ФНПР) Черногаеву С.
2. Телефон доверия
Ну а в целях повышения доверия между налогоплательщиками и Налоговой службой ФНС подготовила новое положение о телефоне доверия. Теперь налогоплательщикам станет гораздо удобнее жаловаться на инспекторов-коррупционеров.
Как в настоящем демократическом государстве, будет выбор: либо позвонить в центральный офис ФНС по номеру – (495) 198-46-23, либо в территориальный орган – телефон можно узнать на сайте (Приказ ФНС России от 17.04.2025 № ЕД-7-4/297@).
3. Налог на заторы
А в США все неладно. На это раз правительство Трампа закусилось с властями Нью-Йорка из-за налога на пробки. Так, за въезд в районы Манхэттена взимают ни много ни мало 9 долларов (интересно, сколько там такси стоят в эти районы?). Но Правительство США считает такие поборы несправедливыми, поэтому от руководства Нью-Йорка требуют отменить спорный налог. Но местные власти говорят, что сами с усами и ничего отменять не будут.
Она хотела бы жить на Манхеттене
И с Деми Мур делиться секретами
Но пробки, пробки, пробки и налог.
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