Налог на свадьбы, запрет патента для охранников, налоговое соглашение с ОАЭ в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Запрет патента для охранников
Такого количества законопроектов, как в мае, давно не было. Вот и в последний день весны депутаты решили порадовать налоговыми изменениями. Предлагается лишить предпринимателей права применять патентную систему обложения к охранным услугам. Объясняется это тем, что услуги по охране могут оказывать только юридические лица. Правительство не возражает против таких поправок, поэтому в скором времени они будут одобрены (Законопроект № 931942-8).
2. Налоговое соглашение с ОАЭ
Ну а любители Арабских эмиратов могут радоваться, заключено новое налоговое соглашение с ОАЭ. В отличие от предыдущего, новое будет касаться не только инвестиций и доходов компаний, но в том числе обложения доходов простых граждан. Соответственно, будет больше возможностей снизить налоговое бремя и избежать двойное налогообложение (Законопроект № 930586-8).
3. Налог на свадьбу
Испанские налоговики решили заняться свадьбами. Дело в том, что свадебные подарки в этой стране облагаются налогом. Поэтому денежки в конвертах и дорогой сервиз нужно декларировать, а не то штраф, превышающий размер подарка. Естественно, что рядовые испанцы правдами и неправдами стараются избежать этот налог. Ну а налоговики стараются их поймать, отслеживая счета молодоженов и проверяя состав имущества.
События за май 2025
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