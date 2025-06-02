Налог на свадьбы, запрет патента для охранников, налоговое соглашение с ОАЭ в обзоре

1. Запрет патента для охранников

Такого количества законопроектов, как в мае, давно не было. Вот и в последний день весны депутаты решили порадовать налоговыми изменениями. Предлагается лишить предпринимателей права применять патентную систему обложения к охранным услугам. Объясняется это тем, что услуги по охране могут оказывать только юридические лица. Правительство не возражает против таких поправок, поэтому в скором времени они будут одобрены (Законопроект № 931942-8).