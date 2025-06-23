Взносы ИП при уходе за ребенком, обложение медиаторов и руководства ПИФов в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Взносы ИП при уходе за ребенком
Минфин России отмечает, что случаи, когда ИП освобождается от уплаты страховых взносов четко перечислены. Среди этих случаев отсутствует ситуация, когда предприниматель ухаживает за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Это означает, что предприниматель должен уплачивать за этот период взносы на пенсионное и медицинское страхование. При этом тот факт, что предприниматель не осуществляет предпринимательскую деятельность в указанный период ухода за ребенком не отменяет обязанность по уплате взносов (Письмо от 13 марта 2025 г. № 03-15-05/24838).
2. Взносы по членам ЗПИФ
Минфин рассмотрел вопрос обложения взносами выплат членам инвесткомитета закрытого ПИФа. По мнению Минфина, такие выплаты ничем не лучше, чем все остальные, поэтому должны облагаться страховыми взносами. Соответственно, управляющая ПИФом компания, которая осуществляет такие выплаты должна исполнить обязанности как по уплате взносов, так и по подаче отчетности (Письмо от 28 апреля 2025 г. № 03-15-05/42434).
3. Взносы по медиаторам
Минфин России напоминает, что медиаторы должны отдельно подать заявление о постановке на учет, даже если они уже стоят на учете в качестве арбитражных управляющих. При этом такой двойной учет на их обязанности по страховым взносам не влияет, поскольку эти обязанности будут определяться на основании совокупного дохода как от деятельности медиатора, так и от деятельности арбитражного управляющего (Письмо от 19 марта 2025 г. № 03-15-05/27169).
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