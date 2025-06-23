Взносы ИП при уходе за ребенком, обложение медиаторов и руководства ПИФов в обзоре

1. Взносы ИП при уходе за ребенком

Минфин России отмечает, что случаи, когда ИП освобождается от уплаты страховых взносов четко перечислены. Среди этих случаев отсутствует ситуация, когда предприниматель ухаживает за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Это означает, что предприниматель должен уплачивать за этот период взносы на пенсионное и медицинское страхование. При этом тот факт, что предприниматель не осуществляет предпринимательскую деятельность в указанный период ухода за ребенком не отменяет обязанность по уплате взносов (Письмо от 13 марта 2025 г. № 03-15-05/24838).