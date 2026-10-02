Обзор: Налог на сверхдоходы, наполнение бюджета, срок владения жильем в целях НДФЛ

1. Налоговые новинки: Повышение штрафа, НДФЛ по вкладам,

В рамках наполнения бюджета деньгами Правительство подготовило многочисленные поправки в Налоговый кодекс. В двухсотстраничном документе можно выделить следующие изменения:

· цифровые платформы становятся важным элементов в системе налогового контроля. В связи с этим устанавливаются специальные обязанности платформ. Так, для обеспечения исполнения налоговых обязательств цифровые платформы будут блокировать карточки и заказы пользователей-налогоплательщиков.

· Значительно повышаются налоговые штрафы. В среднем рост в 2-3 раза. Больше всех досталось свидетелям, им штраф повысили в 14 раз: за неявку придется заплатить 14 тыс. (вместо 1000 рублей), а за вранье на допросе уже потребуют 42 тыс. (вместо 3000).

· Продажи зарубежных товаров через платформы обложат общей ставкой НДС – 22%. Соответственно, ждем роста цен.

· Большинство изолированных налоговых баз по НДФЛ будут признаны общими. Например, для вкладчиков это означает, что к их доходам будут применяться ставки от 13 до 22% (а не только 13-15%). Есть и еще одна плохая новость. НДФЛ с процентов по вкладам банки будут удерживать сразу при их выплате.

· У ИП, применяющих спец.режимы, проценты по вкладам будут облагаться исключительно НДФЛ.

· Наконец, произойдет реформа администрирования взносов на травматизм. Теперь контролировать правильность уплаты таких взносов будут налоговики, а не Соц.фонд. Тарифную сетку по взносам от несчастных случаев и проф.заболеваниям зафиксируют в главе о страховых взносах в Налоговом кодексе.

Благодаря планируем изменениям Правительство надеется выручить сотни дополнительных миллиардов в бюджет. Только по НДФЛ ожидается рост поступлений на 450 млрд. рублей в год (Законопроект № 617-9).

Семинар по снижению налоговых штрафов

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка