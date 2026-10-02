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Юзвак Максим
Налоговые изменения
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Обзор: Налог на сверхдоходы, наполнение бюджета, срок владения жильем в целях НДФЛ

Правительство не дало Думе 9-го созыва времени на раскачку и завалило депутатов важными налоговыми поправками.

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Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

ВК: https://vk.com/yuzvakmaxim

Правительство не дало Думе 9-го созыва времени на раскачку и завалило депутатов важными налоговыми поправками

1. Налоговые новинки: Повышение штрафа, НДФЛ по вкладам,

В рамках наполнения бюджета деньгами Правительство подготовило многочисленные поправки в Налоговый кодекс. В двухсотстраничном документе можно выделить следующие изменения:

· цифровые платформы становятся важным элементов в системе налогового контроля. В связи с этим устанавливаются специальные обязанности платформ. Так, для обеспечения исполнения налоговых обязательств цифровые платформы будут блокировать карточки и заказы пользователей-налогоплательщиков.

· Значительно повышаются налоговые штрафы. В среднем рост в 2-3 раза. Больше всех досталось свидетелям, им штраф повысили в 14 раз: за неявку придется заплатить 14 тыс. (вместо 1000 рублей), а за вранье на допросе уже потребуют 42 тыс. (вместо 3000).

· Продажи зарубежных товаров через платформы обложат общей ставкой НДС – 22%. Соответственно, ждем роста цен.

· Большинство изолированных налоговых баз по НДФЛ будут признаны общими. Например, для вкладчиков это означает, что к их доходам будут применяться ставки от 13 до 22% (а не только 13-15%). Есть и еще одна плохая новость. НДФЛ с процентов по вкладам банки будут удерживать сразу при их выплате.

· У ИП, применяющих спец.режимы, проценты по вкладам будут облагаться исключительно НДФЛ.

· Наконец, произойдет реформа администрирования взносов на травматизм. Теперь контролировать правильность уплаты таких взносов будут налоговики, а не Соц.фонд. Тарифную сетку по взносам от несчастных случаев и проф.заболеваниям зафиксируют в главе о страховых взносах в Налоговом кодексе.

Благодаря планируем изменениям Правительство надеется выручить сотни дополнительных миллиардов в бюджет. Только по НДФЛ ожидается рост поступлений на 450 млрд. рублей в год (Законопроект № 617-9).

Семинар по снижению налоговых штрафов

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2. Налог на сверхдоходы

В качестве еще одного бюджетного источника хотят установить налог на сверхдоходы. Под новый налог попадут компании, добывающие твердые полезные ископаемые (черные/цветные металлы, руды и т.д.). Если доход этих компаний превысит на 10% среднюю доходность, то придется платить налог в размере 30% (для золотодобытчиков ставка составит 20%). Уплачиваться новый налог будет в 2027-2029 гг. (Законопроект № 618-9).

3. Срок владения жильем

Правительство реализовало на практике решение Конституционного Суда по исчислению срока владения жильем, полученным взамен изъятого старого жилья. По аналогии с реновацией в Москве теперь в регионах налогоплательщики в целях НДФЛ смогут включать в срок владения новым жильем годы владения старым (Законопроект № 1523-9).

4. Первый налоговый законопроект

Первый налоговый законопроект, который поступил в Госдуму нового (девятого) созыва, был подготовлен Брянской Думой. Правда, ничего интересного он из себя не представляет. Просто технические поправки, уточняющие терминологию в главе по налогообложению при разделе продукции (Законопроект № 333-9).

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Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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