Даже в преддверии Нового года россияне не готовы переключиться от сбережений на потребление

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Декабрь уходящего года оказался необычным с точки зрения потребительской активности россиян. Как выяснилось, наши сограждане не слишком стремятся тратить, предпочитая откладывать свободные средства, если они есть. При этом половина людей посчитала последние два месяца 2016-го неудачным периодом для сбережений. Подобное поведение не дает оснований говорить о смене модели экономического поведения россиян. Об этом «Известиям» заявили в Центробанке. При этом такое поведение граждан продолжает оказывать сдерживающее влияние на инфляцию в стране — на 1 декабря она снизилась до рекордно низких 5%.

Доля россиян, которые заявили, что в декабре 2016-го предпочли бы отложить дополнительные деньги, а не потратить их, увеличилась по сравнению с ноябрем на шесть процентных пунктов — до 55%. Это максимальный с мая 2014 года показатель, свидетельствуют данные «Обзора инфляционных ожиданий», подготовленного ЦБ на основе опросов «инФОМ». В то же время 47% граждан посчитали последний месяц уходящего года неудачным для сбережений, пишут «Известия». http://izvestia.ru/news/654638

— Наблюдаемая динамика ответов на вопросы об их отношении к сбережениям не дает оснований говорить о смене модели поведения россиян, — заявил представитель ЦБ.

Он подчеркнул, что высокая склонность к сбережениям, которая поддерживается процентными ставками, позволяющими получить реальный доход, оказывает сдерживающее влияние на инфляцию. Это, в свою очередь, помогает регулятору проводить денежно-кредитную политику, которая направлена на обуздание цен.

Действительно, Банк России с сентября удерживает ключевую ставку на уровне 10%, смягчив денежно-кредитную политику в июне. Что позволило банкам предлагать вкладчикам обещанную доходность, которая на 2–3 процентных пункта превышает инфляцию.

К декабрю 2016-го рост цен замедлился до 5%, свидетельствуют данные Росстата. Однако снизилась и обещанная доходность в банках.