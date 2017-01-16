Минздрав установил нормы времени на прием пациентов кардиологами, стоматологами и эндокринологами

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Минздраф установил нормы времени на одно посещение пациентом некоторых врачей-специалистов. Так, на посещение врача-кардиолога, заложена норма в 24 минуты, на эндокринолога 19 минут, а на стоматолога-терапевта - 44.

При этом на оформление документации не может быть потрачено более 35 процентов от норм времени, заложенных на прием пациента.

Ранее были установлены нормы для других врачей-специалистов. На посещение участкового педиатра или терапевта отведено 15 минут (с учетом оформления документации), офтальмолога 14 минут, а гинеколога 22 минуты (Приказ Минздрава России от 02.06.2015 N 290н).