ОНФ выступает против реформы ОСАГО

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Общероссийский народный фронт провел исследование, в ходе которого пришел к выводу, что реформы по замене денежного возмещения натуральным можно избежать.

Дело в том, что страховщики сильно преувеличивают убыточность ОСАГО, считают в ОНФ. В прошлом году ОСАГО стало убыточным только для трех из 20 крупнейших страховщиков, на долю которых приходится 90% рынка. В целом «автогражданка» оказалась убыточной лишь для 20% компаний, то есть для 15 из 74 игроков, подсчитали в ОНФ.

Бизнес получился невыгодным, в частности, для «Росгосстраха». У компании отношение страховых выплат к премиям превысило 120%, то есть РГС заплатил на 20% больше, чем собрал. В среднем этот показатель по рынку за 9 месяцев прошлого года равнялся 69%, передают «Известия».

— Цифры сами по себе показывают, что ОСАГО было рентабельным для большинства компаний в прошлом году даже с учетом расходов на ведение судебных дел и отчислений в страховые резервы, — рассказал член центрального штаба ОНФ Виктор Климов.

В связи с этим в ОНФ не видят необходимости заменять денежные выплаты по «автогражданке» ремонтом, как предусмотрено обсуждаемой сегодня реформой ОСАГО. По убеждению Виктора Климова, такая реформа выгодна исключительно страховщикам.

— Реформа выгодна страховым компаниям и позволит, как они считают, существенно сократить расходную часть, в том числе обусловленную активностью автоюристов, перекупщиков прав требований, судебными издержками, штрафными санкциями, — отметил Виктор Климов.

Поправки к закону об ОСАГО сейчас готовятся ко второму чтению в Госдуме, сам документ может вступить в силу уже с 1 марта.

Представители отрасли настаивают на необходимости реформы. Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс не согласен с расчетами ОНФ и уточняет, что сегодня среднерыночная убыточность по ОСАГО составляет 92% без учета расходов на ведение дел. «Ремонтная» реформа ОСАГО — это единственный способ предотвратить уход автостраховщиков с рынка, уверен он. —

Альтернатива ремонту есть — это повышение тарифа. Вот этого мы и хотим избежать, поэтому предлагаем ремонт, — рассказал Игорь Юргенс .