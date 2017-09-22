ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто
В ПФР сетуют, что пенсионная система воспринимается гражданами сложной и запутанной. Из-за этого возникают домыслы, слагаются мифы. На самом деле пенсионная система – это просто. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, как она работает, утвеждают в ОПФР по Карелии.
Миф: Вообще непонятно, какую сейчас платят пенсию
Основная пенсия в России – страховая пенсия по старости, ее получает большинство россиян за приобретенные права во время официальной трудовой деятельности. Еще есть страховая пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также социальная пенсия.
Миф: Не важно, белая зарплата или серая, - пенсия все равно будет
Важно помнить, что право на страховую пенсию сегодня дают пенсионные баллы и стаж, минимальные требования к которым ежегодно растут. В 2017 году необходимо не менее 11,4 балла и не менее 8 лет стажа. Пенсионные баллы и стаж формируются только при официальном трудоустройстве.
Миф: Что ни делай, у всех будет одинаковая пенсия
Сегодня можно влиять на будущую пенсию. Ее размер повышается, если у вас большой стаж, официальная заработная плата и работодатель полностью платит страховые взносы. Пенсия также увеличивается за счет отложенного выхода на нее.
Миф: Какая будет пенсия, узнаешь, только когда начнешь ее получать
Сегодня можно задолго до выхода на пенсию оценить ее размер, проверить пенсионные отчисления работодателей, узнать свой стаж и пр. Эта информация есть в личном кабинете на сайте es.pfrf.ru и в выписках, которые выдаются в управлениях Пенсионного фонда России и в МФЦ.
Миф: Для хорошей пенсии самое главное – стаж
Стаж действительно важен для пенсии, но не менее важно, сколько страховых взносов за годы работы уплачивается на будущую пенсию. Чем выше эти отчисления, тем выше будет и пенсия.
Миф: Чтобы разобраться с пенсией, нужно идти в Пенсионный фонд
Личный кабинет на сайте es.pfrf.ru позволяет в электронной форме взаимодействовать с ПФР: проверить страховые отчисления работодателя, рассчитать размер будущей пенсии, назначить пенсию и многое другое