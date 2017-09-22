ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто

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В ПФР сетуют, что пенсионная система воспринимается гражданами сложной и запутанной. Из-за этого возникают домыслы, слагаются мифы. На самом деле пенсионная система – это просто. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, как она работает, утвеждают в ОПФР по Карелии.

Миф: Вообще непонятно, какую сейчас платят пенсию

Основная пенсия в России – страховая пенсия по старости, ее получает боль­шинство россиян за приобретенные права во время официальной трудовой деятельности. Еще есть страховая пен­сия по инвалидности и по случаю по­тери кормильца, а также социальная пенсия.

Миф: Не важно, белая зарплата или серая, - пенсия все равно будет

Важно помнить, что право на страховую пенсию сегодня дают пенсионные баллы и стаж, минимальные требования к которым ежегодно растут. В 2017 году необходимо не менее 11,4 балла и не менее 8 лет стажа. Пенсионные баллы и стаж формируются только при официальном трудоустройстве.

Миф: Что ни делай, у всех будет одинаковая пенсия

Сегодня можно влиять на будущую пенсию. Ее размер повышается, если у вас большой стаж, официальная заработная плата и работодатель полностью платит страховые взносы. Пенсия также увеличивается за счет отложенного выхода на нее.

Миф: Какая будет пенсия, узнаешь, только когда начнешь ее получать

Сегодня можно задолго до выхода на пенсию оценить ее размер, проверить пенсионные отчисления работодателей, узнать свой стаж и пр. Эта информация есть в личном кабинете на сайте es.pfrf.ru и в выписках, которые выдаются в управлениях Пенсионного фонда России и в МФЦ.

Миф: Для хорошей пенсии самое главное – стаж

Стаж действительно важен для пенсии, но не менее важно, сколько страховых взносов за годы работы уплачивается на будущую пенсию. Чем выше эти отчисления, тем выше будет и пенсия.

Миф: Чтобы разобраться с пенсией, нужно идти в Пенсионный фонд

Личный кабинет на сайте es.pfrf.ru позволяет в электронной форме взаимодействовать с ПФР: проверить страховые отчисления работодателя, рассчитать размер будущей пенсии, назначить пенсию и многое другое