Благотворительная помощь физическим лицам и НДФЛ (из практики консультирования Группы компаний «Налоги и финансовое право»)

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Предприятие осуществляет розничную торговлю в арендованных магазинах. На кассах установлены емкости для сбора благотворительной помощи (денежных средств), оказываемой покупателями магазина. Благотворительная помощь оказывается (деньги передаются) конкретным сторонним физ.лицам, в бухгалтерском (налоговом) учете предприятия указанные суммы не отражаются.

Последствия для предприяти

Понятие налоговых агентов раскрыто в п. 1 ст. 24 НК РФ: налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ.

Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 НК РФ, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 226 НК РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 226 НК РФ исчисление сумм и уплата налога производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент (за исключением доходов, в отношении которых исчисление сумм и уплата налога производятся в соответствии со статьями 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 226.1, 227 и 228 НК РФ).

Следовательно, для признания предприятия налоговым агентом для целей исчисления НДФЛ необходимо, чтобы именно оно выплачивало (выдавало в натуральной форме) доходы налогоплательщику — физическому лицу.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

В рассматриваемой ситуации благотворительная помощь оказывается другими физическими лицами, предприятие выступает в качестве «посредника», который предоставил места в прикассовой зоне для размещения емкостей для сбора благотворительной помощи (боксы). При этом, как ранее отмечало предприятие (запрос от 19.05.2015 ), что по завершении акции по сбору пожертвований денежные средства в присутствии нескольких лиц пересчитываются и передаются по акту благополучателю. Договор на размещение боксов с благополучателем не заключается.

Следовательно, благотворительную помощь благополучатель принимает от физических лиц, предприятие не является источником выплаты данного дохода для благополучателя.

Поскольку денежные средства получены благополучателем не от предприятия и не в результате отношений с ним, то предприятие не является налоговым агентом по НДФЛ для благополучателя. Считаем, что акт приема-передачи денежных средств благополучателю, составленный в присутствии нескольких лиц, и свидетельствующий, что денежные средства были получены благополучателем, является подтверждающим документом о том, что денежные средства получены не от предприятия.

Обязанность ведения налоговых регистров по НДФЛ, предоставления в налоговый орган справок 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФД установлена п. 2 ст. 230 НК РФ только для налоговых агентов.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации предприятие не является налоговым агентом по НДФЛ в отношении доходов благополучателя и не обязано представлять справку 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ по доходам благополучателя.

У физического лица-благополучателя

суммы выплат в виде благотворительной помощи в денежной и натуральной форме, оказываемой в соответствии с законодательством РФ о благотворительной деятельности зарегистрированными в установленном порядке российскими и иностранными благотворительными организациями (п. 8.2 ст. 217 НК РФ);

доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом (п. 18.1 ст. 217 НК РФ);

доходы в виде благотворительной помощи, получаемые детьми-сиротами , детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми, являющимися членами семей, доходы которых на одного члена не превышают прожиточного минимума, размер которого определяется в порядке, установленном законами субъектов РФ, независимо от источника выплаты (п. 26 ст. 217 НК РФ).

Согласно ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц, полученные в виде благотворительной помощи (или безвозмездно):

Следовательно, не облагается НДФЛ суммы благотворительной помощи, если они, либо получены непосредственно от благотворительной организации, либо подарены физическими лицами, либо такие доходы были получены определенной категорией благополучателей.

Остальные виды оказанной благополучателям благотворительной помощи в виде передачи им денежных средств подлежат обложению НДФЛ.

При этом хотелось бы особо отметить норму п. 18.1 ст. 217 НК РФ, в которой в качестве исключение указаны случаи дарения недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев и содержится пометка «если иное не предусмотрено настоящим пунктом». Иное предусмотрено в абз. 2 п. 18.1 ст. 217 НК РФ. В нем говорится о том, что «доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, «если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ».

Данная формулировка затрудняет смысл нормы п. 18.1 ст. 217 НК РФ, поскольку при дословном прочтении норма понимается так, что не облагаются НДФЛ только доходы, получаемые налогоплательщиками в порядке дарения от близких родственников и членов семей.

10.07.2012

ЕД-4-3/11325@

«необходимо учитывать, что абзац 2 рассматриваемого пункта Кодекса относится только к тем случаям, когда предметом договора дарения является недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи.

Доходы в виде иного имущества и имущественных прав, не относящихся к указанному списку, полученные по договору дарения, не подлежат налогообложению в целях главы 3 Кодекса независимо от того, являются ли даритель и одаряемый членами семьи и (или) близкими родственниками».

Однако,(Письмо ФНС России от

Следует отметить, что ФНС выпустило данное Письмо в целях устранения неоднозначных толкований положений п. 18.1 ст. 217 НК РФ. Схожее мнение высказано и Минфином РФ в Письмах от 21.02.2012 № 03-04-05/6–200 , от 05.05.2012 № 03-04-05/4–608 .

Следовательно, денежные средства, получаемые физическими лицами от других физических лиц в порядке дарения, не подлежат обложению НДФЛ.

В качестве документального подтверждения, что денежные средства получены от других физических лиц, по нашему мнению, может служить акт приема-передачи денежных средств благополучателю. При этом в акте целесообразно сделать пометку о том, что денежные средства были собраны в ходе акции по сбору пожертвований денежные средства от других физических лиц.

Таким образом, у физического лица — благополучателя доход в виде денежных средств, полученных в качестве благотворительной помощи от других физических лиц, не облагается НДФЛ.