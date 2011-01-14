Уточненную декларацию после выездной проверки можно считать возражениями на акт проверки

Верховный Суд подготовил четвертый обзор своей практики за 2016 года, который получился самым объемным из всех за этот год.

Как обычно, выводы высших судей скомпонованы по видам споров. В таблице приведены все указания ВС РФ по налоговым делам, а по другим категориям дел — наиболее интересные и широко применимые выводы.

Категория дела Заключение Верховного Суда РФ

Судебная коллегия по экономическим спорам

Налоговые споры Лицо, приобретавшее товары (работ, услуги) по операциям, освобожденным от НДС, но получившее от контрагента счета-фактуры с выделением суммы НДС, не лишается права принять к вычету предъявленную сумму налога, поскольку контрагент обязан уплатить ее в бюджет

Для признания суммы, выплаченной работнику при увольнении по соглашению сторон, расходами по налогу на прибыль необходимо, чтобы такая выплата была экономически обоснованной. При значительном размере этой суммы и ее явном несоответствии обстоятельствам работы сотрудника, компания (ИП) должна обосновать природу выплаты и ее экономическую оправданность

При доказанности того, что передача бизнеса (материальных и иных ресурсов) налогоплательщика другому лицу была совершена в целях уменьшения имущественной базы, за счет которой должна была быть исполнена налоговая обязанность, о чем другое лицо должно было знать, ИФНС вправе взыскать налоги с лица, получившего имущество

При выпуске матценностей из госрезерва и одновременной поставке в него такого же количества аналогичных товаров расходы ответственного хранителя по уплате НДС возмещаются через механизм налоговых вычетов, а не путем взыскания сумм этого налога с госзаказчика

Исчисление налогов, учитываемых в составе расходов по налогу на прибыль, в излишнем размере не может квалифицироваться как ошибка при исчислении налога, в связи с чем корректировка расходов на уплату налогов не требует подачи уточненной декларации за предыдущие периоды

Уточненная налоговая декларация, представленная после завершения выездной проверки, но до вынесения инспекцией решения, может представлять собой форму информирования инспекции о возражениях компании (ИП) на выводы ИФНС, изложенные в материалах проверки

Споры, возникающие из обязательств Изменение условий договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, не влекущее увеличение лимита выдачи денежных средств, не свидетельствует об увеличении ответственности поручителя, в связи с чем его согласие на изменение условий договора не требуется

Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, могут быть начислены за фактически принятое, но не оплаченное получателем количество энергии за месяц лишь при наступлении срока окончательного расчета

Если иное не установлено законом или договором, предусмотренная договором аренды здания (сооружения, помещения) арендная плата включает плату за пользование земельным участком, на котором расположена недвижимость, переданная в аренду

Преобразование государственного унитарного предприятия в автономное учреждение не является основанием для прекращения договора аренды земельного участка, заключенного этим юрлицом в качестве арендатора, за исключением случаев, когда решением уполномоченного органа ему будет предоставлено право постоянного (бессрочного) пользования этим земельным участком

Процессуальные вопросы Арбитражный суд не может отменить решение третейского суда, которым отказано в признании ничтожным соглашения о предоставлении должником кредитору недвижимой вещи с целью погашения обязательств по кредитному договору, лишь по тому основанию, что в момент заключения этого соглашения должник не мог распоряжаться данным имуществом. Эти обстоятельства также не могут служить основанием для признания недействительной третейской оговорки, поскольку она носит автономный характер

Судебная коллегия по гражданским делам

Споры по защите права собственности и других вещных прав Высоковольтная линия электропередачи представляет собой единый объект вещных прав, ее составные части (в частности, опоры) не являются самостоятельными объектами недвижимости, поэтому они не могут быть признаны самовольными постройками

Выдел доли в натуре одним из собственников земельного участка возможен при условии, что все образуемые при выделе участки имеют площадь не менее установленных предельных минимальных размеров земельных участков соответствующего целевого назначения и вида целевого использования

Споры, возникающие из обязательств При заключении договора участия в долевом строительстве застройщик обязан предоставить участнику полную и достоверную информацию о потребительских свойствах и характеристиках конкретного объекта долевого строительства, описание местоположения строящегося объекта недвижимости с учетом окружающей обстановки, а также сведения о составе и месте расположения общего имущества в доме (например, электрического, санитарно-технического, иного оборудования)

Наличие возможности устранить недостаток технически сложного товара само по себе не означает, что такой недостаток не является существенным. К существенным недостаткам товара закон относит также и те, устранение которых требует несоразмерных расходов или несоразмерных затрат времени

При отсутствии в договоре поручительства срока, на который оно дано, и при пропуске кредитором установленного законом годичного срока для предъявления требований к поручителю поручительство прекращается

Технические записи по счетам клиентов в банке, совершенные в условиях его неплатежеспособности, при отсутствии доказательств реального внесения вкладчиком денежных средств по договору банковского вклада не влекут правовых последствий в связи с фактической неплатежеспособностью кредитной организации в виде выплаты страхового возмещения по вкладу

Исполнительное производство При отсутствии у должника иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, закон допускает возможность обращения взыскания на имущество, стоимость которого превышает сумму задолженности

Процессуальные вопросы Частичный отказ в иске может являться основанием для удовлетворения требований ответчика о взыскании расходов на оплату услуг представителя пропорционально той части исковых требований, в которой истцу было отказано

Судебная коллегия по административным делам

Различные дела без указания категории Наличие дефицита бюджета муниципального образования само по себе не может являться основанием для признания недействующим полностью нормативного правового акта, которым на основании соответствующих норм федерального законодательства определены условия, порядок назначения и выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в этом муниципальном образовании

Налогоплательщик вправе реализовать права, предоставленные ему Налоговым кодексом, посредством обращения в суд с административным исковым заявлением о признании задолженности по налогу безнадежной к взысканию