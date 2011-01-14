УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год

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Декларация утверждена приказом ФНС № ММВ-7-3/99@ от 26 февраля 2016 года. Приказ вступил в силу 10 апреля 2016 года, поэтому некоторые индивидуальные предприниматели уже могли сдавать декларацию по новой форме за 2015 год, хотя не обязаны были это делать[i].

Правила заполнения декларации при УСН с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов) не изменились, поэтому при заполнении можно использовать статью прошлого года «УСН: как заполнить декларацию за 2015 год».

Общая информация о декларации

Состоит декларация из шести разделов и титульного листа. Для разных объектов налогообложения УСН предназначены разные разделы: для УСН с объектом «доходы» разделы 1.1, 2.1.1 и 2.1.2, для УСН с объектом «доходы за вычетом расходов» разделы 1.2 и 2.2. Раздел 3 и титульный лист общие для обоих видов УСН. Раздел 3 представляется только теми налогоплательщиками, которые получали средства целевого финансирования, не облагаемые налогом по УСН. Т.е. обычно у коммерческих организаций и ИП этого раздела в составе декларации нет, поэтому в статье он не рассматривается.

Разделы 1.1 и 2.1.1 являются обязательными для всех «упрощенцев» с объектом «Доходы», раздел 2.1.2 заполняют только плательщики торгового сбора . Наличие отдельного раздела для них связано с тем, что уменьшать на этот сбор возможно только налог с доходов от деятельности, облагаемой торговым сбором. Т.е. если у организации (ИП) есть виды деятельности, не облагаемые торговым сбором, доход от них в раздел 2.1.2 не включается.

Следует учитывать то, что налог по УСН можно уменьшить на торговый сбор только организациям и ИП, зарегистрированным на территории Москвы, поскольку только в этом случае налог платится в тот же бюджет, что и сам сбор.

Все правила заполнения декларации изложены в Порядке заполнения, который можно найти на нашем сайте в разделе Бланки.

Обратите внимание! В декларации указываются только начисленные суммы налога, уплаченные суммы не указываются, данные по уплатам и так есть у налоговой инспекции.

Общие правила заполнения декларации

Декларация может представляться как в бумажном, так и в электронном виде через телекоммуникационные системы.

При сдаче декларации в бумажном виде бланки лучше использовать машиночитаемые. Применять именно их обязанности нет, но попытка сдать декларации, заполненные не на таких бланках, может потерпеть фиаско — налоговая просто откажется принимать и своё право на использование обычных бланков придется отстаивать со скандалом. Машиноориентированные бланки с двумерным штрих-кодом можно сформировать с использованием специального программного обеспечения, в том числе и бесплатного (НалогоплательщикЮЛ).

При распечатке деклараций следует иметь ввиду, что не допускается двухсторонняя печать и нельзя скреплять листы степлером, поскольку это приводит к порче листов.

Все поля декларации заполняются слева направо. Если какое-то поле заполняется не полностью, то в оставшихся клетках поля проставляются прочерки. При отсутствии данных в каком-то поле, по всему поля ставится прочерк. При заполнении декларации через специальные программы, выравнивание цифр и текста производится по правому, а не по левому краю полей. Примеры заполнения деклараций без использования специальных программ, можно найти в статье «ИП: как заполнить декларацию по ЕНВД за 3 квартал 2015 года».

Титульный лист

Вверху титульного листа (а также вверху каждой страницы декларации) указывается ИНН и КПП. Поле КПП индивидуальные предприниматели не заполняют.

Если декларация первичная, то в поле «Номер корректировки» указывается 0, если сдается уточненная декларация, то ставится номер корректировки 1, 2 и т. д.

Налоговые периоды выбираются из Приложения 1 к Порядку заполнения декларации. Обычно это код 34 (календарный год). Другие периоды возможны при ликвидации организации или прекращении деятельности ИП.

В поле «по месту учета» ставятся коды из Приложения 3 Порядка. У ИП код 120, у организаций 210.

При заполнении поля «Налогоплательщик» указывается фамилия, имя и отчество предпринимателя, без указания статуса «индивидуальный предприниматель», название организаций пишется полностью, с указанием организационно-правовой формы (например, Общество с ограниченной ответственностью «Рога и копыта»)

Код ОКВЭД обычно ставится тот, который заявлен как основной при регистрации. Но если у налогоплательщика не одна система налогообложения, то лучше указывать тот код, который относится именно к деятельности, облагаемой УСН.

Обратите внимание, что в декларации за 2016 год должен указываться код по классификатору ОК 029–2014 (КДЕС Ред.2) (ОКВЭД 2). ФНС РФ автоматически изменила коды в реестре юрлиц и ИП, посмотреть новые коды вы можете в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Поля для реорганизованных организаций индивидуальные предприниматели и организации, не являющиеся реорганизованными, не заполняют. Номер телефона можно не указывать, но в случае обнаружения ошибок и неточностей в декларации, наличие телефона поможет налоговым инспекторам быстрее донести информацию об этом до налогоплательщика, поэтому поле все-таки стоит заполнить.

Документы к декларации не прикладываются, соответствующее поле не заполняется.

В разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю», указывается:

в случае, если подписывает руководитель организации или сам ИП, проставляется цифра «1» и пишется построчно фамилия, имя, отчество руководителя организации, ставится его подпись и дата подписания. Если декларацию подписывает индивидуальный предприниматель, то ставится также цифра «1», подпись и дата. ФИО предпринимателя указывать не надо.

в случае, если подписывает доверенное лицо организации или предпринимателя, то указывается цифра «2» и ФИО представителя построчно, подпись и дата. Если представитель налогоплательщика является юридическим лицом, то указывается ФИО лица, уполномоченного в соответствии с документом, подтверждающим полномочия представителя налогоплательщика — юридического лица, подтверждать достоверность и полноту сведений, указанных в Декларации. В поле «наименование организации — представителя налогоплательщика» указывается наименование юридического лица — представителя налогоплательщика. Проставляется подпись лица, сведения о котором указаны в поле ФИО и дата.

Лицо, не подписывающее декларацию, а просто сдающее её в налоговую по поручению организации или ИП, не является представителем по заполнению декларации и поэтому его фамилия на титульном листе не указывается[1].

Раздел 2.1.1

Прежде чем заполнять раздел 1.1, необходимо заполнить раздел 2.1.1, куда вносятся данные по доходам и взносам за отчетные периоды. В строке 102 следует выбрать признак налогоплательщика. ИП, не производящие выплат физическим лицам, выбирают признак 2. ИП, производящие выплаты физлицам и организации выбирают признак 1. Помните, что неправильно выбранный признак приведет к неправильному расчету налога.

В строках 110–113 указывается сумма полученных доходов нарастающим итогом (а не квартальные суммы). Так, для подсчета дохода за 9 месяцев, надо взять все доходы, полученные с 1 января по 30 сентября включительно.

Ставки налогов в строках 120–123 составляют обычно 6%. Но некоторые регионы воспользовались правом уменьшения налоговых ставок, вплоть до нуля (у ИП, имеющих право на «налоговые каникулы»). Разные же ставки налога в этих строках могут быть, например, если организация или ИП сменили место регистрации и в новом регионе окажется другая ставка налога. ИП, применяющие ставку 0% декларацию представлять в налоговую инспекцию обязаны. В декларации указываются данные о полученных доходах и ставка налога 0%.

В строках 130–133 указывается начисленная сумма налога (авансового платежа) за соответствующие периоды. Например, чтобы рассчитать сумму авансового платежа за 9 полугодие, надо сумму из строки 112 умножить на ставку налога, указанную в строке 122.

Строки 140–143 предназначены для сумм страховых взносов, пособий по временной нетрудоспособности и других расходов, на которые налогоплательщик может уменьшить исчисленный в строках 130–133 налог. Взносы и другие расходы должны указываться в те периоды, в которых они произведены. Если, например, взносы уплачены в апреле, то значит они указываются в строке 141. И не важно, что это оплата взносов за март месяц.

Порядок заполнения строк 140–143 зависит от признака налогоплательщика, указанного в строке 102. Если признак выбран «2», то значит налогоплательщик может уменьшить налог более чем на 50%, вплоть до нуля. Таким образом, строки 140–143 у него могут быть меньше или равны строкам 130–133, но не могут быть больше.

Если признак выбран «1», то строки 140–143 не могут быть более половины суммы исчисленного налога в строках 130–133, потому что налог можно уменьшать не более чем на 50%. Исключение составляют плательщики торгового сбора, поскольку ограничение в 50% для этого сбора не установлено. Но данные о торговом сборе в строках 140–143 раздела 2.1.1 не указываются.

Раздел 2.1.2

Плательщикам торгового сбора для уменьшения налога на торговый сбор, следует заполнять раздел 2.1.2. Если же налог на торговый сбор не уменьшается, то заполнять раздел не надо.

Заполнение строк 110–143 идентично заполнению этих же строк в разделе 2.1.1, с небольшим отличием. Как уже было написано выше, в разделе указываются только данные по деятельности, облагаемой торговым сбором. При наличии доходов по видам деятельности, не облагаемым торговым сбором, налогоплательщикам необходимо вести раздельный учет не только выручки, но и страховых взносов (и других расходов, уменьшающих налог). При этом правило уменьшения налога на взносы (не более, чем 50% у организаций и ИП с работниками), действует и при заполнении этого раздела.

В строках 150–153 указывается весь торговый сбор, уплаченный в 2016 году (даже если это был сбор, уплаченный за 2015 год). А в строках 160–163 только сбор, уменьшающий налог. Напомним, что торговый сбор может уменьшить исчисленный налог вплоть до нуля. Для определения размера торгового сбора, уменьшающего налог, необходимо из строк 130–133 вычесть соответствующие строки 140–143. Если полученные результаты больше строк 150–153, то в строках 160–163 повторяются данные строк 150–153. Если меньше, то указывается разница между строками 130–133 и 140–143.

Пример:

В строке 130 раздела 2.1.2 сумма налога составляет 60 000 рублей. Сумма взносов и иных расходов, уменьшающих налог (строка 140) равна 30 000 рублей. Сумма торгового сбора в строке 150 так же 30 000 рублей, значит в строку 160 «помещается» весь уплаченный торговый сбор за 1 квартал.

При расчете уменьшения налога за год получается другая ситуация. Разница строк 133 и 143 составляет 331 200 рублей, тогда как торговый сбор за год уплачен в размере 390 000 рублей. Таким образом, уменьшить налог на торговый сбор можно только на 331 200 рублей, что и отражается в строке 163. Данные из строк 160–163 пригодятся для заполнения раздела 1.1 декларации.

Раздел 1.1.

В строках 010, 030, 060 и 090 указывается ОКТМО. Если ОКТМО в течение года не менялся, достаточно указать его один раз, в строке 010.

В строке 020–110 указываются суммы начисленных авансовых платежей за отчетные периоды и налог за календарный год. Для расчета платежей берутся суммы из раздела 2.1.1 и 2.1.2 декларации. От суммы налога, указанного в строке 130, отнимается сумма взносов, указанная в строке 140. Налогоплательщики, уменьшающие налог на торговый сбор, считают эту строку несколько иначе: из строки 130 раздела 2.1.1 вычитается строка 140 этого же раздела, а потом строка 160 раздела 2.1.2.

При расчете налога за остальные периоды, также берутся данные из раздела 2.1.1 и 2.1.2, но при этом вычитается ранее начисленная сумма в разделе 1.1. Если сумма налога получается с минусом, она указывается в строке «к уменьшению», а не к уплате.

Пример:

В разделе 1.1 в строке 070 указана сумма 600 рублей. В разделе 2.1.1 в строке 133 указана сумма 481 200 рублей, в строке 143 — 150000 рублей, в разделе 2.1.2 в строке 163 — 331 200 рублей. Считаем по формуле: строки 133- 143-163-070 481200 -150000 — 331200 — 600 = — 600 рублей. Получается налог за год к уменьшению и поэтому 600 рублей (без минуса!) указывается в строке 110 раздела 1.1.

Помните, что не всегда цифра в строке 100 означает, что именно эту сумму необходимо доплатить, а в строке 110, что именно эту сумму налоговая вам должна вернуть. Как уже выше писалось, в декларации не указываются уплаченные вами суммы в течение года, а они могут не совпадать с данными раздела 1.1.

Чтобы понять, сколько же надо доплатить налога за год (и надо ли вообще это делать), отнимите от строки 133 раздела 2.1 строку 143 раздела 2.1.1 (плательщикам торгового сборе надо вычесть еще и строку 163 раздела 2.1.2) и вычтите сумму авансовых платежей, которую вы уплатили за отчетный год. Если полученная сумма с плюсом, налог в этой сумме надо доплатить. Если с минусом, то налог вы переплатили.

Пример:

Согласно разделу 1.1. декларации сумма, к возмещению в строке 110 составляет 600 рублей. Однако организация не уплатила авансовый платеж за 9 месяцев, поэтому возвращать ей нечего.

Если у вас остались вопросы по заполнению декларации, вы всегда можете задать их на форуме Клерк.ру в специальной теме «Как заполнить декларацию по УСН».

[1]Обратите внимание, что доверенность от физического лица (в том числе и ИП), как на заполнение и подписание декларации, так и просто на представление документа в налоговую, должна быть заверена нотариально.