Пример заполнения бухгалтерского баланса за 2016 год по общей форме
Общая форма баланса приведена в Приложении № 1 к Приказу № 66н.Баланс по общей форме имеет графы, в которых по каждой статье приводят показатели:
- на отчетную дату (при заполнении баланса за 2016 г. — на 31 декабря 2016 г.);
- на 31 декабря предыдущего года (при заполнении баланса за 2016 г. — на 31 декабря 2015 г.);
- на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (при заполнении баланса за 2014 г. — на 31 декабря 2014 г.).
Графа 1 баланса предназначена для указания номера соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу (если составляется пояснительная записка).
Графу 3 организации добавляют самостоятельно для проставления в ней кода строки.
Баланс содержит две части — актив и пассив, которые должны быть равны между собой.
В активе отражают величину внеоборотных и оборотных активов, а в пассиве — размер собственного капитала и заемных средств, а также кредиторской задолженности.
Раздел I. Внеоборотные активыНематериальные активы. Остаточную стоимость нематериальных активов отражают по строке 1110. Пункт 3
- объект способен приносить экономические выгоды в будущем, а организация имеет право на их получение;
- объект можно выделить или отделить (идентифицировать) от других активов;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть его срок полезного использования превышает 12 месяцев;
- имеется возможность достоверно определить фактическую (первоначальную) стоимость объекта;
- у объекта отсутствует
материально-вещественнаяформа.
Например, при выполнении указанных условий к нематериальным активам относят произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислительных машин, изобретения, полезные модели, селекционные достижения, секреты производства (
Нематериальными активами не являются расходы, связанные с образованием юридического лица (организационные расходы), интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду (п. 4
Результаты исследований и разработок. Расходы на исследования и разработки, учтенные на счете 04 «Нематериальные активы», отражают по строке 1120.
Нематериальные и материальные поисковые активы. Эти два показателя приводятся в строках под номерами 1130 и 1140. Предназначены они организациям — пользователям недр для отражения информации о затратах на освоение природных ресурсов (
Основные средства. По амортизируемым объектам в строку 1150 записывают остаточную стоимость основных средств. Если же речь идет о неамортизируемом имуществе, тогда в строке указывают его первоначальную стоимость.
Активы, причисленные к основным средствам, должны соответствовать условиям п. 4
Объекты должны находиться в собственности организации либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения. К основным средствам разрешено относить также имущество, полученное по договору лизинга, если оно учитывается на балансе лизингополучателя.
Объекты, подлежащие обязательной госрегистрации прав собственности, считаются основными средствами с момента их постановки на учет, то есть как и все другие объекты. Факт подачи документов в соответствующую инстанцию значения не имеет.
В разд. I формы баланса нет строки «Незавершенное строительство».
Возникает вопрос: по какой статье баланса нужно отражать расходы на строительство объектов недвижимости?
Ответ: по строке 1150 «Основные средства». Об этом сказано в п. 20
Доходные вложения в материальные ценности. Данным о доходных вложениях в материальные ценности соответствует показатель строки 1160. Это остаточная стоимость имущества, предназначенного для сдачи в аренду (лизинг) и учитываемого на счете 03. Если же имущество сначала использовалось для нужд производства и управления, но в дальнейшем было сдано в аренду, его нужно отражать на отдельном субсчете счета 01 в составе основных средств. Вызвано это тем, что перевод стоимости основных средств в доходные вложения и обратно в бухучете не предусмотрен (Письмо ФНС России от
Финансовые вложения. Для долгосрочных финансовых вложений, то есть со сроком обращения больше года, отведена строка 1170 (для краткосрочных — строка 1240 разд. II «Оборотные активы»). Здесь же показывают инвестиции в дочерние, зависимые и другие общества. Финансовые вложения принимаются к учету в сумме, затраченной на их приобретение.
Стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров для перепродажи или аннулирования, и беспроцентные займы, выданные работникам, не относятся к финансовым вложениям (п. 3 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина России от
Отложенные налоговые активы. Строку 1180 «Отложенные налоговые активы» заполняют плательщики налога на прибыль. Так как «упрощенцы» в их число не входят, в ней надо поставить прочерк.
Прочие внеоборотные активы. Здесь (строка 1190) показываются данные по внеоборотным активам, которые не нашли отражения по другим строкам разд. I бухгалтерского баланса.
Раздел II. Оборотные активыЗапасы. Стоимость материальных запасов отражают по строке 1210. Раньше этот показатель нужно было расшифровывать. В действующей форме расшифровка не требуется. Однако она нужна, если показатели, включенные в строку 1210, являются существенными. В этом случае следует добавить расшифровочные строки, например такие:
- сырье и материалы;
- затраты в незавершенном производстве;
- готовая продукция и товары для перепродажи;
- товары отгруженные
и т. д.
Дебиторская задолженность. Данная строка 1230 предназначена для краткосрочной дебиторской задолженности, то есть погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов). Для этих активов предусмотрена строка 1240, по которой, в частности, показывают займы, предоставленные организацией на срок менее 12 месяцев.
Если вы определяете текущую рыночную стоимость финансовых вложений, используйте все доступные вам источники информации, в том числе данные иностранных организованных рынков или организаторов торговли. Такие рекомендации содержатся в Письме Минфина России от
Денежные средства и денежные эквиваленты. Для заполнения строки нужно суммировать стоимость денежных эквивалентов (сальдо соответствующих субсчетов счета 58) и остатки по счетам денежных средств (50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» и 57 «Переводы в пути»).
Понятие денежных эквивалентов, напомним, содержится в Положении по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденном Приказом Минфина России от
Прочие оборотные активы. Здесь (строка 1260) показываются данные по оборотным активам, которые не нашли отражения по другим строкам разд. II баланса.
Раздел III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей).
По строке 1310 бухгалтерского баланса отражают сумму уставного капитала фирмы. Она должна совпадать с суммой уставного капитала, которая зафиксирована в учредительных документах компании.
Собственные акции, выкупленные у акционеров. Мы уже сказали, что если организация выкупила собственные акции (доли учредителей) в уставном капитале не для продажи, то их стоимость вносят в строку 1320. Такие акции положено аннулировать, что автоматически приводит к уменьшению уставного капитала, поэтому показатель этой строки как величину отрицательную приводят в скобках. Но если собственные акции выкуплены и перепроданы, они уже считаются активом и их стоимость нужно вписать в строку 1260 «Прочие оборотные активы».
Переоценка внеоборотных активов. Этой строке присвоен номер 1340 (показателя для строки с номером 1330 не предусмотрено). По ней показывают дооценку объектов основных средств и нематериальных активов, которую учитывают на счете 83 «Добавочный капитал».
Добавочный капитал (без переоценки). Суммы добавочного капитала отражают по строке 1350. Отметим, что показатель для этой строки берут без учета сумм переоценки, которые должны быть отражены строкой выше.
Резервный капитал. Остаток резервного фонда указывают по строке 1360. Здесь отражают как резервы, образованные по требованию законодательства, так и резервы, созданные в соответствии с учредительными документами. Расшифровка требуется, только если показатели являются существенными.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Накопленную за все годы, включая отчетный, нераспределенную прибыль показывают в строке 1370. По ней же отражают непокрытый убыток (только такую сумму заключают в скобки).
Составляющие показателя (прибыль (убыток) за отчетный год и (или) за предыдущие периоды) можно записать в дополнительных строках, то есть сделать расшифровку по полученным финансовым результатам (прибыль/убыток), а также по всем годам деятельности компании.
Раздел IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства. Строка 1410 отведена для задолженности самой организации по долгосрочным (со сроком погашения на 31 декабря 2015 г. более 12 месяцев) займам и кредитам.
Отложенные налоговые обязательства. Строку 1420 заполняют плательщики налога на прибыль. «Упрощенцы» в их число не входят, поэтому ставят в этой строке прочерк.
Оценочные обязательства. Указанная строка 1430 заполняется, если организация признает в бухучете оценочные обязательства согласно Положению по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденному Приказом Минфина России от
Прочие обязательства. Здесь (строка 1450) показываются прочие долгосрочные обязательства, которые не нашли отражения по другим строкам разд. IV баланса. Заметьте, показателя для строки 1440 Приказом № 66н не предусмотрено.
Раздел V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства. В строке 1510 указывают задолженность по краткосрочным кредитам и займам, взятым на срок не более 12 месяцев. При этом сумму следует отражать с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода.
Кредиторская задолженность. Общую сумму кредиторской задолженности фиксируют в строке 1520. И это должна быть только краткосрочная задолженность.
Отметим, что нет отдельной строки для задолженности перед участниками (учредителями) по выплате дохода. Сумму такой задолженности следует включать сюда и расшифровывать по отдельной строке, так как данный показатель всегда является существенным.
Доходы будущих периодов. Строка 1530 заполняется, когда положениями по бухгалтерскому учету предусмотрено признание данного объекта учета. Например, если ваша организация получает бюджетные средства или суммы целевого финансирования. Такие средства как раз подлежат учету в составе доходов будущих периодов на счетах 98 «Доходы будущих периодов» и 86 «Целевое финансирование» (п. п. 9 и 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденного Приказом Минфина России от
Оценочные обязательства. Здесь применимы пояснения, которые мы дали к строке 1430: строку 1540 заполняют, если фирма признает в бухучете оценочные обязательства. Только в строке 1430 отражают долгосрочные обязательства, а в строке 1540 — краткосрочные.
Прочие обязательства. По строке 1550 показывают прочие краткосрочные обязательства, которые не нашли отражения по другим строкам разд. V баланса.
Итак, мы рассмотрели статьи баланса.
Теперь предлагаем схему, которая поможет определить его показатели (дебетовое и кредитовое сальдо по счетам бухучета обозначим соответственно Дт и Кт).
- Раздел I «Внеоборотные активы»
Строка 1110 «Нематериальные активы» = Дт 04 (без расходов на НИОКР) — Кт 05.
Строка 1120 «Результаты исследований и разработок» = Дт 04 (аналитический счет учета расходов на НИОКР).
Строка 1130 «Нематериальные поисковые активы» = Дт 08 (аналитический счет учета расходов на нематериальные поисковые затраты).
Строка 1140 «Материальные поисковые активы» = Дт 08 (аналитический счет учета расходов на материальные поисковые затраты).
Строка 1150 «Основные средства» = Дт 01 — Кт 02 + Дт 08 (аналитический счет учета расходов на незавершенное строительство).
Строка 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» = Дт 03 — Кт 02 (аналитический счет учета амортизации имущества, относящегося к доходным вложениям).
Строка 1170 «Финансовые вложения» = Дт 58 + Дт 55, субсчет «Депозитные счета», + Дт 73, субсчет «Расчеты по предоставленным займам» (аналитические счета учета долгосрочных финансовых вложений), — Кт 59 (аналитический счет учета резерва по долгосрочным финансовым вложениям).
Строка 1180 «Отложенные налоговые активы» = Дт 09.
Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» = стоимость внеоборотных активов, не учтенных в других показателях разд. I бухгалтерского баланса.
Строка 1100 «Итого по разделу I» = сумма показателей строк 1110 — 1190.
- Раздел II «Оборотные активы»
Строка 1210 «Запасы» = сумма дебетовых сальдо счетов 10, 11, 43, 45, 20, 21, 23, 28, 29, 44 + Дт 41 — Кт 42 + Дт 15 + Дт 16 (или Дт 15 — Кт 16) — Кт 14 + Дт 97 (аналитический счет учета расходов со сроком списания меньше 12 месяцев).
Строка 1220 «НДС по приобретенным ценностям» = Дт 19.
Строка 1230 «Дебиторская задолженность» = Дт 62 + Дт 60 + Дт 68 + Дт 69 + Дт 70 + Дт 71 + Дт 73 (кроме процентных займов) + Дт 75 + Дт 76 — Кт 63.
Строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» = Дт 58 + Дт 55, субсчет «Депозитные счета», + Дт 73, субсчет «Расчеты по предоставленным займам» (аналитические счета учета краткосрочных финансовых вложений), — Кт 59 (аналитический счет учета резерва по краткосрочным финансовым вложениям).
Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» = Дт 50 + Дт 51 + + Дт 52 + Дт 55 + Дт 57 — Дт 55, субсчет «Депозитные счета» (аналитические счета учета финансовых вложений).
Строка 1260 «Прочие оборотные активы» = стоимость оборотных активов, не включенная в другие показатели разд. II бухгалтерского баланса.
Строка 1200 «Итого по разделу II» = сумма показателей строк 1210 — 1260.
Строка 1600 «Баланс» = показатель строки 1100 + показатель строки 1200.
- Раздел III «Капитал и резервы»
Строка 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» = Кт 80.
Строка 1320 «Собственные акции, выкупленные у акционеров» = Дт 81. Заключите показатель в скобки.
Строка 1340 «Переоценка внеоборотных активов» = Кт 83 (аналитический счет учета сумм дооценки основных средств и нематериальных активов).
Строка 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» = Кт 83 (кроме сумм дооценки основных средств и нематериальных активов).
Строка 1360 «Резервный капитал» = Кт 82.
Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» = Кт 84 (Дт 84). При дебетовом сальдо — показатель отрицательный (то есть имеет место убыток), заключите его в скобки.
Строка 1300 «Итого по разделу III» = сумма показателей строк 1310 — 1370. Если результат отрицательный (при наличии отрицательных показателей по строкам 1320 и 1370), покажите его в круглых скобках.
- Раздел IV «Долгосрочные обязательства»
Строка 1410 «Заемные средства» = Кт 67. При этом начисленные проценты, срок погашения которых на отчетную дату составляет менее 12 месяцев, следует исключить и отразить по строке 1510 (желательно с расшифровкой).
Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» = Кт 77.
Строка 1430 «Оценочные обязательства» = Кт 96 (только оценочные обязательства со сроком исполнения более 12 месяцев после отчетной даты).
Строка 1450 «Прочие обязательства» = долгосрочная задолженность, которая не вошла в другие показатели разд. IV бухгалтерского баланса.
Строка 1400 «Итого по разделу IV» = сумма показателей указанных выше строк 1410 — 1450.
- Раздел V «Краткосрочные обязательства»
Строка 1510 «Заемные средства» = Кт 66 + Кт 67 (в части начисленных процентов, срок погашения которых на отчетную дату не более 12 месяцев).
Строка 1520 «Кредиторская задолженность» = Кт 60 + Кт 62 + Кт 76 + Кт 68 + Кт 69 + Кт 70 + Кт 71 + Кт 73 + Кт 75. При этом учитывайте только краткосрочную задолженность.
Строка 1530 «Доходы будущих периодов» = Кт 98 + Кт 86 в части целевого бюджетного финансирования, грантов, технической помощи
Строка 1540 «Оценочные обязательства» = Кт 96 (только оценочные обязательства со сроком исполнения не более 12 месяцев после отчетной даты).
Строка 1550 «Прочие обязательства» = суммы задолженностей по краткосрочным обязательствам, не учтенные при определении других показателей разд. V баланса.
Строка 1500 «Итого по разделу V» = сумма показателей строк 1510 — 1550.
Строка 1700 «Баланс» = показатели строк 1300 + 1400 + 1500.
Если все хозяйственные операции отражены верно и правильно перенесены в баланс, показатели строк 1600 и 1700 совпадут. Если данное равенство не соблюдается,
Пример. Заполнение бухгалтерского баланса
ООО, зарегистрированное в 2016 г., применяет упрощенную систему налогообложения.
Показатели регистров бухгалтерского учета на 31 декабря 2016 г. приведены в таблице:
Таблица.
Остатки (Кт — кредитовые, Дт — дебетовые) на счетах бухгалтерского учета ООО на 31 декабря 2016 года
|Сальдо
|Сумма, руб.
|Сальдо
|Сумма, руб.
|Дт 01
|600 000
|Дт 58
|150 000
|Кт 02
|20 040
|Кт 60
|150 000
|Дт 04
|100 000
|Кт 62 (субсчет "Авансы")
|505 620
|Кт 05
|3340
|Дт 10
|17 000
|Кт 69
|89 000
|Дт 19
|6000
|Кт 70
|250 000
|Дт 43
|90 000
|Кт 80
|50 000
|Дт 50
|15 000
|Кт 82
|10 000
|Дт 51
|250 000
|Кт 84
|150 000
На основании имеющихся данных бухгалтер составил бухгалтерский баланс за 2016 г. по общей форме:
|Пояснения
|Наименование показателя
|Код
|На 31 декабря 2016
|На 31 декабря 2015
|На 31 декабря 2014
|АКТИВ
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|-
|Нематериальные активы
|1110
|97
|-
|-
|-
|Результаты исследований и разработок
|1120
|-
|-
|-
|-
|Нематериальные поисковые активы
|1130
|-
|-
|-
|-
|Материальные поисковые активы
|1140
|-
|-
|-
|-
|Основные средства
|1150
|580
|-
|-
|-
|Доходные вложения в материальные ценности
|1160
|-
|-
|-
|-
|Финансовые вложения
|1170
|150
|-
|-
|-
|Отложенные налоговые активы
|1180
|-
|-
|-
|-
|Прочие внеоборотные активы
|1190
|-
|-
|-
|-
|Итого по разделу I
|1100
|827
|-
|-
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|-
|Запасы
|1210
|107
|-
|-
|-
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|1220
|6
|-
|-
|-
|Дебиторская задолженность
|1230
|-
|-
|-
|-
|Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
|1240
|-
|-
|-
|-
|Денежные средства и денежные эквиваленты
|1250
|265
|-
|-
|-
|Прочие оборотные активы
|1260
|-
|-
|-
|-
|Итого по разделу II
|1200
|378
|-
|-
|-
|БАЛАНС
|1600
|1205
|-
|-
|Пояснения
|Наименование показателя
|Код
|На 31 декабря 2016
|На 31 декабря 2015
|На 31 декабря 2014
|ПАССИВ
|III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|-
|Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|1310
|50
|-
|-
|-
|Собственные акции, выкупленные у акционеров
|1320
|(-)
|(-)
|(-)
|-
|Переоценка внеоборотных активов
|1340
|-
|-
|-
|-
|Добавочный капитал (без переоценки)
|1350
|-
|-
|-
|-
|Резервный капитал
|1360
|10
|-
|-
|-
|Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|1370
|150
|-
|-
|-
|Итого по разделу III
|1300
|210
|-
|-
|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|-
|Заемные средства
|1410
|-
|-
|-
|-
|Отложенные налоговые обязательства
|1420
|-
|-
|-
|-
|Оценочные обязательства
|1430
|-
|-
|-
|-
|Прочие обязательства
|1450
|-
|-
|-
|-
|Итого по разделу IV
|1400
|-
|-
|-
|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|-
|Заемные средства
|1510
|-
|-
|-
|-
|Кредиторская задолженность
|1520
|995
|-
|-
|-
|Доходы будущих периодов
|1530
|-
|-
|-
|-
|Оценочные обязательства
|1540
|-
|-
|-
|-
|Прочие обязательства
|1550
|-
|-
|-
|-
|Итого по разделу V
|1500
|995
|-
|-
|-
|БАЛАНС
|1700
|1205
|-
|-
Графа 4 — единственная, которая требует заполнения вновь созданной организацией. В указанной графе отражают данные на 31 декабря отчетного года, то есть 2016 г.
Также добавляется графа 3 — для указания кодов строк.
Показатель строки 1110 «Нематериальные активы» бухгалтер определил следующим образом: из дебетового сальдо счета 04 вычитается кредитовое сальдо счета 05.
Итого получаем 96 660 руб. (100 000 руб. — 3340 руб.). Все значения в бухгалтерском балансе указаны в целых тысячах, поэтому в строке 1110 записано 97.
Показатель строки 1150 «Основные средства» определен так: дебетовое сальдо счета 01 — кредитовое сальдо счета 02. Результат — 579 960 руб. (600 000 руб. — 20 040 руб.). В баланс записано 580.
В строку 1170 «Финансовые вложения» вписано дебетовое сальдо счета 58 — 150 тыс. руб. (то есть считается, что все вложения долгосрочные).
Итог по сводной строке 1100: 827 тыс. руб. (97 тыс. руб. (строка 1110) + 580 тыс. руб. (строка 1150) + 150 тыс. руб. (строка 1170)).
Теперь очередь оборотных активов. Значение строки 1210 «Запасы» определено так: дебетовое сальдо счета 10 + дебетовое сальдо счета 43. Итог — 107 тыс. руб. (17 тыс. руб. + 90 тыс. руб.).
Показатель строки 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» равен дебетовому сальдо счета 19, поэтому в баланс бухгалтер внес 6 тыс. руб.
Показатель строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» найден путем сложения дебетового сальдо счета 50 и дебетового сальдо счета 51. Результат — 265 тыс. руб. (15 тыс. руб. + 250 тыс. руб.). В строке записано 265.
Итог по сводной строке 1200: 378 тыс. руб. (107 тыс. руб. (строка 1210) + 6 тыс. руб. (строка 1220) + 265 тыс. руб. (строка 1250)).
По итоговой строке 1600 показана сумма показателей строк 1100 и 1200. То есть 1205 тыс. руб. (827 тыс. руб. + 378 тыс. руб.).
В остальных строках графы 4 проставлены прочерки.
Переходим к пассиву баланса. Показатель по строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» равен кредитовому сальдо счета 80, то есть в балансе стоит 50 тыс. руб.
Строка 1360 «Резервный капитал» — кредитовое сальдо счета 82. В нашем случае это 10 тыс. руб.
В строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» показано сальдо счета 84. Оно кредитовое. Значит, организация на конец года имеет прибыль. Ее значение — 150 тыс. руб. Брать показатель в скобки не нужно.
Показатель сводной строки 1300 равен 210 тыс. руб. (50 тыс. руб. (строка 1310) + 10 тыс. руб. (строка 1360) + 150 тыс. руб. (строка 1370)).
Показатель для строки 1520 «Кредиторская задолженность» (бухгалтер посчитал, что вся задолженность краткосрочная) определен следующим образом: кредитовое сальдо счета 60 + кредитовое сальдо счета 62 + кредитовое сальдо счета 69 + кредитовое сальдо счета 70. Результат — 995 тыс. руб. (150 тыс. руб. + 506 тыс. руб. + 89 тыс. руб. + 250 тыс. руб.).
В строку 1500 бухгалтер перенес значение из строки 1520, так как другие строки разд. V баланса не заполнялись.
Показатель итоговой строки 1700 равен сумме строк 1300 и 1500. Полученное значение составляет 1205 тыс. руб. (210 тыс. руб. + 995 тыс. руб.).
Остальные строки пассива по причине отсутствия соответствующих данных прочеркнуты.
Показатели итоговых строк 1600 и 1700 равны. И в той, и в другой строке значение — 1205 тыс. руб. Баланс сошелся — значит, форму можно считать составленной верно.