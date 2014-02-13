Пример заполнения бухгалтерского баланса за 2016 год по общей форме

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Общая форма баланса приведена в Приложении № 1 к Приказу № 66н.

на отчетную дату (при заполнении баланса за 2016 г. — на 31 декабря 2016 г.);

на 31 декабря предыдущего года (при заполнении баланса за 2016 г. — на 31 декабря 2015 г.);

на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (при заполнении баланса за 2014 г. — на 31 декабря 2014 г.).

Баланс по общей форме имеет графы, в которых по каждой статье приводят показатели:

Графа 1 баланса предназначена для указания номера соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу (если составляется пояснительная записка).

Графу 3 организации добавляют самостоятельно для проставления в ней кода строки.

Баланс содержит две части — актив и пассив, которые должны быть равны между собой.

В активе отражают величину внеоборотных и оборотных активов, а в пассиве — размер собственного капитала и заемных средств, а также кредиторской задолженности.

Раздел I. Внеоборотные активы

ПБУ 14/2007

27.12.2007

объект способен приносить экономические выгоды в будущем, а организация имеет право на их получение;

объект можно выделить или отделить (идентифицировать) от других активов;

объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть его срок полезного использования превышает 12 месяцев;

имеется возможность достоверно определить фактическую (первоначальную) стоимость объекта;

у объекта отсутствует материально-вещественная форма.

Остаточную стоимость нематериальных активов отражают по строке 1110. Пункт 3«Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом Минфина России от№ 153н, позволяет узнать, что относится к данной группе. Так, для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо, чтобы единовременно выполнялись следующие условия:

Например, при выполнении указанных условий к нематериальным активам относят произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислительных машин, изобретения, полезные модели, селекционные достижения, секреты производства ( ноу-хау ), товарные знаки и знаки обслуживания. В составе нематериальных активов также учитывают деловую репутацию, возникшую в связи с покупкой предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части).

Нематериальными активами не являются расходы, связанные с образованием юридического лица (организационные расходы), интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду (п. 4 ПБУ 14/2007 ).

Результаты исследований и разработок. Расходы на исследования и разработки, учтенные на счете 04 «Нематериальные активы», отражают по строке 1120.

Нематериальные и материальные поисковые активы. Эти два показателя приводятся в строках под номерами 1130 и 1140. Предназначены они организациям — пользователям недр для отражения информации о затратах на освоение природных ресурсов ( ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2011 № 125н).

Основные средства. По амортизируемым объектам в строку 1150 записывают остаточную стоимость основных средств. Если же речь идет о неамортизируемом имуществе, тогда в строке указывают его первоначальную стоимость. Активы, причисленные к основным средствам, должны соответствовать условиям п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н.

Объекты должны находиться в собственности организации либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения. К основным средствам разрешено относить также имущество, полученное по договору лизинга, если оно учитывается на балансе лизингополучателя.

Объекты, подлежащие обязательной госрегистрации прав собственности, считаются основными средствами с момента их постановки на учет, то есть как и все другие объекты. Факт подачи документов в соответствующую инстанцию значения не имеет.

В разд. I формы баланса нет строки «Незавершенное строительство».

Возникает вопрос: по какой статье баланса нужно отражать расходы на строительство объектов недвижимости? Ответ: по строке 1150 «Основные средства». Об этом сказано в п. 20 ПБУ 4/99 , утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н. А лучше всего к строке 1150 добавить расшифровочную строку «Незавершенное строительство», по которой и записать названные расходы.

Доходные вложения в материальные ценности. Данным о доходных вложениях в материальные ценности соответствует показатель строки 1160. Это остаточная стоимость имущества, предназначенного для сдачи в аренду (лизинг) и учитываемого на счете 03. Если же имущество сначала использовалось для нужд производства и управления, но в дальнейшем было сдано в аренду, его нужно отражать на отдельном субсчете счета 01 в составе основных средств. Вызвано это тем, что перевод стоимости основных средств в доходные вложения и обратно в бухучете не предусмотрен (Письмо ФНС России от 19.05.2005 № ГВ-6-21/418@ ).

Финансовые вложения. Для долгосрочных финансовых вложений, то есть со сроком обращения больше года, отведена строка 1170 (для краткосрочных — строка 1240 разд. II «Оборотные активы»). Здесь же показывают инвестиции в дочерние, зависимые и другие общества. Финансовые вложения принимаются к учету в сумме, затраченной на их приобретение.

Стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров для перепродажи или аннулирования, и беспроцентные займы, выданные работникам, не относятся к финансовым вложениям (п. 3 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н). Для первого показателя предусмотрена строка 1320. Второй показатель отражают в составе дебиторской задолженности, а именно долгосрочные займы показывают по строке 1190, краткосрочные — по строке 1230.

Отложенные налоговые активы. Строку 1180 «Отложенные налоговые активы» заполняют плательщики налога на прибыль. Так как «упрощенцы» в их число не входят, в ней надо поставить прочерк.

Прочие внеоборотные активы. Здесь (строка 1190) показываются данные по внеоборотным активам, которые не нашли отражения по другим строкам разд. I бухгалтерского баланса.

Раздел II. Оборотные активы

сырье и материалы;

затраты в незавершенном производстве;

готовая продукция и товары для перепродажи;

товары отгруженные и т. д.

Стоимость материальных запасов отражают по строке 1210. Раньше этот показатель нужно было расшифровывать. В действующей форме расшифровка не требуется. Однако она нужна, если показатели, включенные в строку 1210, являются существенными. В этом случае следует добавить расшифровочные строки, например такие:

Эту строку с кодом 1220 «упрощенцы» могут заполнять, если согласно учетной политике организации суммы «входного» НДС отражаются на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».

Дебиторская задолженность. Данная строка 1230 предназначена для краткосрочной дебиторской задолженности, то есть погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов). Для этих активов предусмотрена строка 1240, по которой, в частности, показывают займы, предоставленные организацией на срок менее 12 месяцев.

Если вы определяете текущую рыночную стоимость финансовых вложений, используйте все доступные вам источники информации, в том числе данные иностранных организованных рынков или организаторов торговли. Такие рекомендации содержатся в Письме Минфина России от 29.01.2009 07-02-18/01 . Если на отчетную дату вы не можете определить рыночную стоимость по ранее оцененному объекту, отражайте его по стоимости последней оценки.

Денежные средства и денежные эквиваленты. Для заполнения строки нужно суммировать стоимость денежных эквивалентов (сальдо соответствующих субсчетов счета 58) и остатки по счетам денежных средств (50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» и 57 «Переводы в пути»).

Понятие денежных эквивалентов, напомним, содержится в Положении по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденном Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н. К денежным эквивалентам могут быть отнесены, например, открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

Прочие оборотные активы. Здесь (строка 1260) показываются данные по оборотным активам, которые не нашли отражения по другим строкам разд. II баланса.

Раздел III. Капитал и резервы

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей).

По строке 1310 бухгалтерского баланса отражают сумму уставного капитала фирмы. Она должна совпадать с суммой уставного капитала, которая зафиксирована в учредительных документах компании.

Собственные акции, выкупленные у акционеров. Мы уже сказали, что если организация выкупила собственные акции (доли учредителей) в уставном капитале не для продажи, то их стоимость вносят в строку 1320. Такие акции положено аннулировать, что автоматически приводит к уменьшению уставного капитала, поэтому показатель этой строки как величину отрицательную приводят в скобках. Но если собственные акции выкуплены и перепроданы, они уже считаются активом и их стоимость нужно вписать в строку 1260 «Прочие оборотные активы».

Переоценка внеоборотных активов. Этой строке присвоен номер 1340 (показателя для строки с номером 1330 не предусмотрено). По ней показывают дооценку объектов основных средств и нематериальных активов, которую учитывают на счете 83 «Добавочный капитал».

Добавочный капитал (без переоценки). Суммы добавочного капитала отражают по строке 1350. Отметим, что показатель для этой строки берут без учета сумм переоценки, которые должны быть отражены строкой выше.

Резервный капитал. Остаток резервного фонда указывают по строке 1360. Здесь отражают как резервы, образованные по требованию законодательства, так и резервы, созданные в соответствии с учредительными документами. Расшифровка требуется, только если показатели являются существенными.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Накопленную за все годы, включая отчетный, нераспределенную прибыль показывают в строке 1370. По ней же отражают непокрытый убыток (только такую сумму заключают в скобки).

Составляющие показателя (прибыль (убыток) за отчетный год и (или) за предыдущие периоды) можно записать в дополнительных строках, то есть сделать расшифровку по полученным финансовым результатам (прибыль/убыток), а также по всем годам деятельности компании.

Раздел IV. Долгосрочные обязательства

Заемные средства. Строка 1410 отведена для задолженности самой организации по долгосрочным (со сроком погашения на 31 декабря 2015 г. более 12 месяцев) займам и кредитам.

Отложенные налоговые обязательства. Строку 1420 заполняют плательщики налога на прибыль. «Упрощенцы» в их число не входят, поэтому ставят в этой строке прочерк.

Оценочные обязательства. Указанная строка 1430 заполняется, если организация признает в бухучете оценочные обязательства согласно Положению по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденному Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н. Напомним, субъекты малого предпринимательства, которыми являются большинство «упрощенцев», могут не применять данное ПБУ.

Прочие обязательства. Здесь (строка 1450) показываются прочие долгосрочные обязательства, которые не нашли отражения по другим строкам разд. IV баланса. Заметьте, показателя для строки 1440 Приказом № 66н не предусмотрено.

Раздел V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства. В строке 1510 указывают задолженность по краткосрочным кредитам и займам, взятым на срок не более 12 месяцев. При этом сумму следует отражать с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода.

Кредиторская задолженность. Общую сумму кредиторской задолженности фиксируют в строке 1520. И это должна быть только краткосрочная задолженность.

Отметим, что нет отдельной строки для задолженности перед участниками (учредителями) по выплате дохода. Сумму такой задолженности следует включать сюда и расшифровывать по отдельной строке, так как данный показатель всегда является существенным.

Доходы будущих периодов. Строка 1530 заполняется, когда положениями по бухгалтерскому учету предусмотрено признание данного объекта учета. Например, если ваша организация получает бюджетные средства или суммы целевого финансирования. Такие средства как раз подлежат учету в составе доходов будущих периодов на счетах 98 «Доходы будущих периодов» и 86 «Целевое финансирование» (п. п. 9 и 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н).

Оценочные обязательства. Здесь применимы пояснения, которые мы дали к строке 1430: строку 1540 заполняют, если фирма признает в бухучете оценочные обязательства. Только в строке 1430 отражают долгосрочные обязательства, а в строке 1540 — краткосрочные.

Прочие обязательства. По строке 1550 показывают прочие краткосрочные обязательства, которые не нашли отражения по другим строкам разд. V баланса.

Итак, мы рассмотрели статьи баланса.

Теперь предлагаем схему, которая поможет определить его показатели (дебетовое и кредитовое сальдо по счетам бухучета обозначим соответственно Дт и Кт).

Раздел I «Внеоборотные активы»

Строка 1110 «Нематериальные активы» = Дт 04 (без расходов на НИОКР) — Кт 05.

Строка 1120 «Результаты исследований и разработок» = Дт 04 (аналитический счет учета расходов на НИОКР).

Строка 1130 «Нематериальные поисковые активы» = Дт 08 (аналитический счет учета расходов на нематериальные поисковые затраты).

Строка 1140 «Материальные поисковые активы» = Дт 08 (аналитический счет учета расходов на материальные поисковые затраты).

Строка 1150 «Основные средства» = Дт 01 — Кт 02 + Дт 08 (аналитический счет учета расходов на незавершенное строительство).

Строка 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» = Дт 03 — Кт 02 (аналитический счет учета амортизации имущества, относящегося к доходным вложениям).

Строка 1170 «Финансовые вложения» = Дт 58 + Дт 55, субсчет «Депозитные счета», + Дт 73, субсчет «Расчеты по предоставленным займам» (аналитические счета учета долгосрочных финансовых вложений), — Кт 59 (аналитический счет учета резерва по долгосрочным финансовым вложениям).

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы» = Дт 09.

Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» = стоимость внеоборотных активов, не учтенных в других показателях разд. I бухгалтерского баланса.

Строка 1100 «Итого по разделу I» = сумма показателей строк 1110 — 1190.

Раздел II «Оборотные активы»

Строка 1210 «Запасы» = сумма дебетовых сальдо счетов 10, 11, 43, 45, 20, 21, 23, 28, 29, 44 + Дт 41 — Кт 42 + Дт 15 + Дт 16 (или Дт 15 — Кт 16) — Кт 14 + Дт 97 (аналитический счет учета расходов со сроком списания меньше 12 месяцев).

Строка 1220 «НДС по приобретенным ценностям» = Дт 19.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» = Дт 62 + Дт 60 + Дт 68 + Дт 69 + Дт 70 + Дт 71 + Дт 73 (кроме процентных займов) + Дт 75 + Дт 76 — Кт 63.

Строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» = Дт 58 + Дт 55, субсчет «Депозитные счета», + Дт 73, субсчет «Расчеты по предоставленным займам» (аналитические счета учета краткосрочных финансовых вложений), — Кт 59 (аналитический счет учета резерва по краткосрочным финансовым вложениям).

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» = Дт 50 + Дт 51 + + Дт 52 + Дт 55 + Дт 57 — Дт 55, субсчет «Депозитные счета» (аналитические счета учета финансовых вложений).

Строка 1260 «Прочие оборотные активы» = стоимость оборотных активов, не включенная в другие показатели разд. II бухгалтерского баланса.

Строка 1200 «Итого по разделу II» = сумма показателей строк 1210 — 1260.

Строка 1600 «Баланс» = показатель строки 1100 + показатель строки 1200.

Раздел III «Капитал и резервы»

Строка 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» = Кт 80.

Строка 1320 «Собственные акции, выкупленные у акционеров» = Дт 81. Заключите показатель в скобки.

Строка 1340 «Переоценка внеоборотных активов» = Кт 83 (аналитический счет учета сумм дооценки основных средств и нематериальных активов).

Строка 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» = Кт 83 (кроме сумм дооценки основных средств и нематериальных активов).

Строка 1360 «Резервный капитал» = Кт 82.

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» = Кт 84 (Дт 84). При дебетовом сальдо — показатель отрицательный (то есть имеет место убыток), заключите его в скобки.

Строка 1300 «Итого по разделу III» = сумма показателей строк 1310 — 1370. Если результат отрицательный (при наличии отрицательных показателей по строкам 1320 и 1370), покажите его в круглых скобках.

Раздел IV «Долгосрочные обязательства»

Строка 1410 «Заемные средства» = Кт 67. При этом начисленные проценты, срок погашения которых на отчетную дату составляет менее 12 месяцев, следует исключить и отразить по строке 1510 (желательно с расшифровкой).

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» = Кт 77.

Строка 1430 «Оценочные обязательства» = Кт 96 (только оценочные обязательства со сроком исполнения более 12 месяцев после отчетной даты).

Строка 1450 «Прочие обязательства» = долгосрочная задолженность, которая не вошла в другие показатели разд. IV бухгалтерского баланса.

Строка 1400 «Итого по разделу IV» = сумма показателей указанных выше строк 1410 — 1450.

Раздел V «Краткосрочные обязательства»

Строка 1510 «Заемные средства» = Кт 66 + Кт 67 (в части начисленных процентов, срок погашения которых на отчетную дату не более 12 месяцев).

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» = Кт 60 + Кт 62 + Кт 76 + Кт 68 + Кт 69 + Кт 70 + Кт 71 + Кт 73 + Кт 75. При этом учитывайте только краткосрочную задолженность.

Строка 1530 «Доходы будущих периодов» = Кт 98 + Кт 86 в части целевого бюджетного финансирования, грантов, технической помощи и т. д.

Строка 1540 «Оценочные обязательства» = Кт 96 (только оценочные обязательства со сроком исполнения не более 12 месяцев после отчетной даты).

Строка 1550 «Прочие обязательства» = суммы задолженностей по краткосрочным обязательствам, не учтенные при определении других показателей разд. V баланса.

Строка 1500 «Итого по разделу V» = сумма показателей строк 1510 — 1550.

Строка 1700 «Баланс» = показатели строк 1300 + 1400 + 1500.

Если все хозяйственные операции отражены верно и правильно перенесены в баланс, показатели строк 1600 и 1700 совпадут. Если данное равенство не соблюдается, где-то допущена ошибка. Тогда требуется проверить, пересчитать и скорректировать занесенные данные.