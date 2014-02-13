Деньги на ветер: как доказать реальность услуги?

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Часто налоговики ставят под сомнение реальность услуг. В п.5 ст.38 НК РФ написано: «Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности». Поэтому иногда доказать реальность предоставленной услуги становится очень проблематично…

Ситуация: ООО «Петрушка» заказало у клининговой компании услуги по уборке помещения. На пару-тройку месяцев, пока в штат не наймут уборщицу. Как доказать налоговикам, что уборщица Глаша ежедневно мыла полы, окна, вытирала пыль и выносила мусор? Фотографировать Глашу в процессе оказания клининговых услуг? Или, для большей безопасности, Глаша должна предоставлять ежедневный отчет по количеству вымытых полов, квадратных метров пыли и вынесенных мешков мусора. Для оценки эффективности труда и выявления, соответствует ли качество услуги заявленной цене? Может быть, это абсурдно, но в доказательствах реальности услуг все средства хороши…

Компания не достигла целей, поэтому реальность услуг под сомнением…

Компания предъявила НДС к вычету за консультационные услуги, но получила отказ налоговиков. Сотрудники фискальной службы заподозрили формальность сделок. И такие выводы были подкреплены «рассудительными» доказательствами:

Отсутствие детализации услуг, оказанных по спорным счетам-фактурам не позволяет определить объем конкретно предоставленных услуг и их стоимость;

Стороны договора являются взаимозависимыми;

Произведенные обществом расходы на консультационные расходы экономически не оправданы и не обоснованы;

Акты приема-сдачи оказанных услуг носят формальный характер, идентичны по содержанию и не раскрывают содержание хозяйственных операций;

Работа по продвижению и продажам не эффективна, т.к. компания не достигла результата, указанного в целях: прирост выручки от реализации должен был составить не менее 20%, а по факту оказалось 14%. В связи с чем налоговики пришли к выводу о невыполнении условий договора по обеспечению прироста выручки от реализации.

Однако компания настаивала на обоснованности и реальности оказанных консультационных услуг:

Между компанией и контрагентом был заключен договор возмездного оказания услуг, в котором были указаны экономически обоснованные цели (создание системы эффективного управления обществом, обеспечение наиболее эффективного управления использование вовлеченных в хозяйственный оборот производственных, финансовых и иных ресурсов, достижение целевых показателей финансово-хозяйственной деятельности общества);

Обществом предоставлены документы: акты приема-сдачи оказанных услуг, содержащие перечень и объем оказанных услуг, а также их стоимость, счета-фактуры;

Генеральный директор и главный бухгалтер контрагента подтвердили реальность оказания услуг;

Консультирование происходило путем обмена электронными сообщениями (представлен перечень входящих и исходящих сообщений) и направлений сотрудников со служебными заданиями (представлены командировочные удостоверения, служебные задания и т.д.).

Больше подробностей, господа!

Однако, суд посчитал доводы налоговиков более убедительными:

В соответствии со ст. 105.1 НК РФ компании являются взаимозависимыми, и данный факт оказал влияние на условия и результаты сделки;

компании являются взаимозависимыми, и данный факт оказал влияние на условия и результаты сделки; Счета-фактуры не соответствуют требованиям пп. 5 п. 5 ст. 169 НК РФ , поскольку не содержат описания конкретных выполненных работ, оказанных услуг;

, поскольку не содержат описания конкретных выполненных работ, оказанных услуг; В представленных обществом счетах-фактурах и актах приема-сдачи не раскрыто содержание хозяйственных операций, акты содержат лишь общую информацию в отношении оказанных услуг: не содержат ссылки на отчеты исполнителей, информацию, кем и какие конкретно осуществлены консультации или оказаны конкретные услуги, отсутствуют данные о формировании цены и определении стоимости по конкретным видам оказанных услуг, отсутствуют протоколы согласования договорной цены.

Поэтому на основании Определения ВС РФ №308-КГ16-14980 от 15.11.2016 налоговая инспекция доказала экономическую неоправданность и необоснованность предъявления к вычету НДС за консультационные услуги.

Я обратилась к юристам компании «Туров и партнеры» с вопросом: «Как доказать реальность услуг/работ? Ведь, если товар можно пощупать, посчитать, сфотографировать, то услугу или работу потрогать почти невозможно…» И придраться можно, при желании, к чему угодно…