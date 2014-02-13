Деньги на ветер: как доказать реальность услуги?
Часто налоговики ставят под сомнение реальность услуг. В п.5 ст.38 НК РФ написано: «Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности». Поэтому иногда доказать реальность предоставленной услуги становится очень проблематично…
Ситуация: ООО «Петрушка» заказало у клининговой компании услуги по уборке помещения. На пару-тройку месяцев, пока в штат не наймут уборщицу. Как доказать налоговикам, что уборщица Глаша ежедневно мыла полы, окна, вытирала пыль и выносила мусор? Фотографировать Глашу в процессе оказания клининговых услуг? Или, для большей безопасности, Глаша должна предоставлять ежедневный отчет по количеству вымытых полов, квадратных метров пыли и вынесенных мешков мусора. Для оценки эффективности труда и выявления, соответствует ли качество услуги заявленной цене? Может быть, это абсурдно, но в доказательствах реальности услуг все средства хороши…
Компания не достигла целей, поэтому реальность услуг под сомнением…
Компания предъявила НДС к вычету за консультационные услуги, но получила отказ налоговиков. Сотрудники фискальной службы заподозрили формальность сделок. И такие выводы были подкреплены «рассудительными» доказательствами:
- Отсутствие детализации услуг, оказанных по спорным счетам-фактурам не позволяет определить объем конкретно предоставленных услуг и их стоимость;
- Стороны договора являются взаимозависимыми;
- Произведенные обществом расходы на консультационные расходы экономически не оправданы и не обоснованы;
- Акты приема-сдачи оказанных услуг носят формальный характер, идентичны по содержанию и не раскрывают содержание хозяйственных операций;
- Работа по продвижению и продажам не эффективна, т.к. компания не достигла результата, указанного в целях: прирост выручки от реализации должен был составить не менее 20%, а по факту оказалось 14%. В связи с чем налоговики пришли к выводу о невыполнении условий договора по обеспечению прироста выручки от реализации.
Однако компания настаивала на обоснованности и реальности оказанных консультационных услуг:
- Между компанией и контрагентом был заключен договор возмездного оказания услуг, в котором были указаны экономически обоснованные цели (создание системы эффективного управления обществом, обеспечение наиболее эффективного управления использование вовлеченных в хозяйственный оборот производственных, финансовых и иных ресурсов, достижение целевых показателей финансово-хозяйственной деятельности общества);
- Обществом предоставлены документы: акты приема-сдачи оказанных услуг, содержащие перечень и объем оказанных услуг, а также их стоимость, счета-фактуры;
- Генеральный директор и главный бухгалтер контрагента подтвердили реальность оказания услуг;
- Консультирование происходило путем обмена электронными сообщениями (представлен перечень входящих и исходящих сообщений) и направлений сотрудников со служебными заданиями (представлены командировочные удостоверения, служебные задания и т.д.).
Больше подробностей, господа!
Однако, суд посчитал доводы налоговиков более убедительными:
- В соответствии со ст. 105.1 НК РФ компании являются взаимозависимыми, и данный факт оказал влияние на условия и результаты сделки;
- Счета-фактуры не соответствуют требованиям пп. 5 п. 5 ст. 169 НК РФ, поскольку не содержат описания конкретных выполненных работ, оказанных услуг;
- В представленных обществом счетах-фактурах и актах приема-сдачи не раскрыто содержание хозяйственных операций, акты содержат лишь общую информацию в отношении оказанных услуг: не содержат ссылки на отчеты исполнителей, информацию, кем и какие конкретно осуществлены консультации или оказаны конкретные услуги, отсутствуют данные о формировании цены и определении стоимости по конкретным видам оказанных услуг, отсутствуют протоколы согласования договорной цены.
Поэтому на основании Определения ВС РФ №308-КГ16-14980 от 15.11.2016 налоговая инспекция доказала экономическую неоправданность и необоснованность предъявления к вычету НДС за консультационные услуги.
Я обратилась к юристам компании «Туров и партнеры» с вопросом: «Как доказать реальность услуг/работ? Ведь, если товар можно пощупать, посчитать, сфотографировать, то услугу или работу потрогать почти невозможно…» И придраться можно, при желании, к чему угодно…
Рамазан Чимаев
Юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:
Ст. 105.1 НК РФ: «Если особенности отношений между лицами могут оказывать влияние на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические результаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц, указанные в настоящем пункте, лица признаются взаимозависимыми для целей налогообложения (далее – взаимозависимые лица).
Для признания взаимозависимости лиц учитывается влияние, которое может оказываться в силу участия одного лица в капитале других лиц, в соответствии с заключенным между ними соглашением либо при наличии иной возможности одного лица определять решения, принимаемые другими лицами. При этом такое влияние учитывается независимо от того, может ли оно оказываться одним лицом непосредственно и самостоятельно или совместно с его взаимозависимыми лицами, признаваемыми таковыми в соответствии с настоящей статьей».
В п.2 ст.105.1 НК РФ приводятся конкретные примеры взаимозависимости, но штука в том, что в п. 7 написано, что суд имеет право признать лица взаимозависимыми по любым иным обстоятельствам.
В соответствии с Определением КС РФ от 4 июня 2007 г. №320-О-П налоговое законодательство не использует понятие экономической целесообразности и не регулирует порядок и условия ведения финансово-хозяйственной деятельности, а потому обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности или полученного результата. В силу принципа свободы экономической деятельности (статья 8, часть 1, Конституции РФ) налогоплательщик осуществляет ее самостоятельно на свой страх и риск и вправе самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целесообразность.
На основании Письма Минфина РФ от 19.06.2015 г. №03-01-18/35527 «О проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами»
В соответствии с п.1 ст.105.17 НК РФ проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами проводится федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (далее – ФНС России).
При этом сделки, не признаваемые контролируемыми в соответствии с п. 4 ст. 105.14 НК РФ, а также сделки, по которым объем доходов не превышает установленные в ст.105.14 НК РФ суммовые критерии, не могут выступать предметом налогового контроля с целью проверки соответствия цен рыночным ценам как в рамках проверки полноты исчисления и уплаты налогов, проводимой ФНС России, так и в рамках выездных и камеральных налоговых проверок.
Что касается актов приема-сдачи оказанных услуг, то для правильного учета расходов акт оказанных услуг (выполненных работ) — очень важный документ. Дело в том, что, если компании оказали услуги производственного характера, акт необходим. Без него расходы подтвердить не удастся. Это прямо следует из п.2 ст.272 НК РФ. Но, даже если речь идет об устной консультации или услугах по взысканию долгов с контрагентов, одного договора будет недостаточно. И в этом случае, чтобы избежать претензий со стороны инспекторов, необходимо обзавестись актом об оказанных услугах (Письмо Минфина России от 30 июля 2009 г. №03-03-06/1/503).
По общему правилу при учете расходов по оказанным услугам в первичной документации должно быть отражено, какие именно услуги/работы были выполнены. Услуги могут быть детализированы либо в самом Акте оказанных услуг, либо в приложении к нему, составленном в виде Отчета исполнителя о проделанной работе. Поэтому, если в Актах указано только общее название услуги (юридические услуги, бухгалтерские услуги), то более безопасным и правильным будет запросить у исполнителя Отчет о выполненных работах (детализированный) и предоставить его проверяющим. Отчет подписывает только исполнитель.