Вместо ИНН и УИН в платежке можно указать СНИЛС, номер паспорта или водительских прав
Правовой департамент Минфина подготовил обзор обобщенной правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений ВС РФ и арбитражных судов и признании недействительными приказов и писем министерства.
Обзор представляет собой описание 5-ти судебных дел. Его краткое содержание представлено в таблице.
ТАБЛИЦА: «Обзор судебной практики по оспариванию актов Минфина РФ»
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Обжалование приказов Минфина РФ
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Обжалование писем Минфина РФ
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Вместо ИНН в платежке можно указать УИН
Гражданин оспорил в Верховном Суде Приказ № 148н, обязывающий указывать в платежном поручении ИНН плательщика – физлица.
Поводом для такого обращения послужило то, что банк отказался принимать платежку на уплату госпошлины при подаче иска в суд при цене иска менее 15 тыс. рублей, без указания ИНН.
Верховный Суд отказал в признании данной нормы незаконной, так как гражданину предоставлен выбор: указать в платежке ИНН или УИН (уникальный идентификатор начисления). Само же по себе данное новшество принято в целях совершенствования автоматизированных процедур обработки информации, содержащейся в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему
(Решение ВС РФ от 18.07.2016 № АКПИ16-421, Апелляционное определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 18.10.2016)
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Письмо – не закон, если необязательно для ИФНС
ИП оспорил в Верховном Суде письмо от 20.01.2016 № 03-11-11/1656.
По его мнению, оно оно обладает нормативными свойствами, позволяющими применить его неоднократно в качестве общеобязательного предписания в отношении неопределённого круга лиц. При этом по своему содержанию оно не соответствует нормам НК РФ и нарушает права ИП.
Верховный Суд отказал в признании письма недействующим, так как не обнаружил у него нормативных свойств, поскольку:
— в письме сообщено, что оно не является нормативным правовым актом;
— оно издано как акт казуального толкования в ответ на индивидуальный запрос конкретного налогоплательщика;
— не было применено налоговыми органами в отношении ИП в качестве акта, имеющего нормативные свойства;
— официально не публиковалось, до сведения ФНС РФ и ее инспекций не доводилось, на исполнение не направлялось;
— нет доказательств того, что письмо используется в деятельности налоговых органов и является для них обязательным в отношениях с налогоплательщиками (Апелляционное определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 10.10.2016)
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Вместо ИНН и УИН можно указать другой идентификатор
Гражданин обратился в ВС РФ со сходной жалобой на приказ № 107н, с тем отличием, что у него ИНН отсутствовал как таковой.
ВС РФ указал, что в случае отсутствия у плательщика – физлица ИНН и УИН в распоряжении о переводе денежных средств можно указать иной идентификатор сведений, например:
— СНИЛС;
— серию и номер паспорта;
— серию и номер водительского удостоверения;
— серию и номер свидетельства о регистрации автомобиля;
— учетный код ФМС;
— иной идентификатор сведений о физлице, применяемый в соответствии с законодательством.
Поэтому доводы истца о том, что отсутствие у него ИНН не позволяет ему уплатить государственную пошлину, лишены правовых оснований (Решение ВС РФ от 24.10.2016 № АКПИ16-854)
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Письмо – не закон, если это ответ на запрос
Компания обжаловала в Арбитражном суде г. Москвы письма от 23.03.2015 № 03-07-17/15666 и от 07.04.2015 № 03-07-14/19390.
В обоснование фирма ссылалась на то, что в случае применения оспариваемых разъяснений у нее возрастет налоговая нагрузка.
Верховный Суд также отказал в признании писем недействующими, так как из их содержания усматривается, что они являются ответами на поступившие запросы. Действия Минфина РФ по выдаче ответов на поступившие запросы о применении налогового законодательства не является публичной деятельностью. Следовательно, данные действия не являются действиями, подлежащими оспариванию в порядке гл. 24 АПК РФ.
Таким образом, письма не затрагивают прав и законных интересов компании в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, не влекут для нее последствий экономического характера, не создают препятствий для осуществления такой деятельности, не возлагают на нее каких-либо обязанностей, а значит, не порождают экономического спора. И, как следствие, не являются ненормативными правовыми актами (Постановление Девятого ААС от 13.10.2016)
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Положение по ведению бухучета отчасти устарело
Компания обжаловала отдельные нормы Положения по ведению бухучета (Приказ от 29.07.1998 № 34н), ссылаясь на то, что они уже не соответствуют новому Закону о бухучете (от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Минфин возражал, ссылаясь на то, что оспариваемые нормы и без того являются недействующими с момента вступления в силу нового Закона о бухучете.
Однако компания указала, что обращается с таким заявлением именно потому, что эти положения были применены арбитражным судом при рассмотрении ее дела.
Верховный Суд удовлетворил исковое заявление, определив, что Закону о бухучете не соответствуют пп. «а» и «б» п. 4; абз. 1 п. 12; абз. 1 и 2 п. 13 Положения (Решение ВС РФ от 08.07.2016 № АКПИ16-443, Апелляционное определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 04.10.2016)
«ОБЗОР правоприменительной практики за 4 квартал 2016 года по спорам о признании недействительными нормативно-правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) Минфина России»