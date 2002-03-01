Вместо ИНН и УИН в платежке можно указать СНИЛС, номер паспорта или водительских прав

Вместо ИНН в платежке можно указать УИН Гражданин оспорил в Верховном Суде Приказ № 148н, обязывающий указывать в платежном поручении ИНН плательщика – физлица. Поводом для такого обращения послужило то, что банк отказался принимать платежку на уплату госпошлины при подаче иска в суд при цене иска менее 15 тыс. рублей, без указания ИНН. Верховный Суд отказал в признании данной нормы незаконной, так как гражданину предоставлен выбор: указать в платежке ИНН или УИН (уникальный идентификатор начисления). Само же по себе данное новшество принято в целях совершенствования автоматизированных процедур обработки информации, содержащейся в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему (Решение ВС РФ от 18.07.2016 № АКПИ16-421, Апелляционное определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 18.10.2016)

Письмо – не закон, если необязательно для ИФНС ИП оспорил в Верховном Суде письмо от 20.01.2016 № 03-11-11/1656. По его мнению, оно оно обладает нормативными свойствами, позволяющими применить его неоднократно в качестве общеобязательного предписания в отношении неопределённого круга лиц. При этом по своему содержанию оно не соответствует нормам НК РФ и нарушает права ИП. Верховный Суд отказал в признании письма недействующим, так как не обнаружил у него нормативных свойств, поскольку: — в письме сообщено, что оно не является нормативным правовым актом; — оно издано как акт казуального толкования в ответ на индивидуальный запрос конкретного налогоплательщика; — не было применено налоговыми органами в отношении ИП в качестве акта, имеющего нормативные свойства; — официально не публиковалось, до сведения ФНС РФ и ее инспекций не доводилось, на исполнение не направлялось; — нет доказательств того, что письмо используется в деятельности налоговых органов и является для них обязательным в отношениях с налогоплательщиками (Апелляционное определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 10.10.2016)