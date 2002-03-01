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Вместо ИНН и УИН в платежке можно указать СНИЛС, номер паспорта или водительских прав

22.02.17 10:50
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Правовой департамент Минфина подготовил обзор обобщенной правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений ВС РФ и арбитражных судов и признании недействительными приказов и писем министерства.

Обзор представляет собой описание 5-ти судебных дел. Его краткое содержание представлено в таблице.

ТАБЛИЦА: «Обзор судебной практики по оспариванию актов Минфина РФ»

Обжалование приказов Минфина РФ

Обжалование писем Минфина РФ

Вместо ИНН в платежке можно указать УИН

Гражданин оспорил в Верховном Суде Приказ № 148н, обязывающий указывать в платежном поручении ИНН плательщика – физлица.

Поводом для такого обращения послужило то, что банк отказался принимать платежку на уплату госпошлины при подаче иска в суд при цене иска менее 15 тыс. рублей, без указания ИНН.

Верховный Суд отказал в признании данной нормы незаконной, так как гражданину предоставлен выбор: указать в платежке ИНН или УИН (уникальный идентификатор начисления). Само же по себе данное новшество принято в целях совершенствования автоматизированных процедур обработки информации, содержащейся в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему

(Решение ВС РФ от 18.07.2016 № АКПИ16-421, Апелляционное определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 18.10.2016)

Письмо – не закон, если необязательно для ИФНС

ИП оспорил в Верховном Суде письмо от 20.01.2016 № 03-11-11/1656.

По его мнению, оно оно обладает нормативными свойствами, позволяющими применить его неоднократно в качестве общеобязательного предписания в отношении неопределённого круга лиц. При этом по своему содержанию оно не соответствует нормам НК РФ и нарушает права ИП.

Верховный Суд отказал в признании письма недействующим, так как не обнаружил у него нормативных свойств, поскольку:

— в письме сообщено, что оно не является нормативным правовым актом;

— оно издано как акт казуального толкования в ответ на индивидуальный запрос конкретного налогоплательщика;

— не было применено налоговыми органами в отношении ИП в качестве акта, имеющего нормативные свойства;

— официально не публиковалось, до сведения ФНС РФ и ее инспекций не доводилось, на исполнение не направлялось;

— нет доказательств того, что письмо используется в деятельности налоговых органов и является для них обязательным в отношениях с налогоплательщиками (Апелляционное определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 10.10.2016)

Вместо ИНН и УИН можно указать другой идентификатор

Гражданин обратился в ВС РФ со сходной жалобой на приказ № 107н, с тем отличием, что у него ИНН отсутствовал как таковой.

ВС РФ указал, что в случае отсутствия у плательщика – физлица ИНН и УИН в распоряжении о переводе денежных средств можно указать иной идентификатор сведений, например:

— СНИЛС;

— серию и номер паспорта;

— серию и номер водительского удостоверения;

— серию и номер свидетельства о регистрации автомобиля;

— учетный код ФМС;

— иной идентификатор сведений о физлице, применяемый в соответствии с законодательством.

Поэтому доводы истца о том, что отсутствие у него ИНН не позволяет ему уплатить государственную пошлину, лишены правовых оснований (Решение ВС РФ от 24.10.2016 № АКПИ16-854)

Письмо – не закон, если это ответ на запрос 

Компания обжаловала в Арбитражном суде г. Москвы письма от 23.03.2015 № 03-07-17/15666 и от 07.04.2015 № 03-07-14/19390.

В обоснование фирма ссылалась на то, что в случае применения оспариваемых разъяснений у нее возрастет налоговая нагрузка.

Верховный Суд также отказал в признании писем недействующими, так как из их содержания усматривается, что они являются ответами на поступившие запросы. Действия Минфина РФ по выдаче ответов на поступившие запросы о применении налогового законодательства не является публичной деятельностью. Следовательно, данные действия не являются действиями, подлежащими оспариванию в порядке гл. 24 АПК РФ.

Таким образом, письма не затрагивают прав и законных интересов компании в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, не влекут для нее последствий экономического характера, не создают препятствий для осуществления такой деятельности, не возлагают на нее каких-либо обязанностей, а значит, не порождают экономического спора. И, как следствие, не являются ненормативными правовыми актами (Постановление Девятого ААС от 13.10.2016)

Положение по ведению бухучета отчасти устарело

Компания обжаловала отдельные нормы Положения по ведению бухучета (Приказ от 29.07.1998 № 34н), ссылаясь на то, что они уже не соответствуют новому Закону о бухучете (от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Минфин возражал, ссылаясь на то, что оспариваемые нормы и без того являются недействующими с момента вступления в силу нового Закона о бухучете.

Однако компания указала, что обращается с таким заявлением именно потому, что эти положения были применены арбитражным судом при рассмотрении ее дела.

Верховный Суд удовлетворил исковое заявление, определив, что Закону о бухучете не соответствуют пп. «а» и «б» п. 4; абз. 1 п. 12; абз. 1 и 2 п. 13 Положения (Решение ВС РФ от 08.07.2016  № АКПИ16-443, Апелляционное определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 04.10.2016)

«ОБЗОР правоприменительной практики за 4 квартал 2016 года по спорам о признании недействительными нормативно-правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) Минфина России»

Источник: "Время бухгалтера"

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