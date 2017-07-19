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Эксклюзивно для бухгалтеров: скачайте инструмент для сверки взаиморасчетов в Excel

19.07.17 11:10

Наша подписчица группы в Фейсбук «Красный уголок бухгалтера» поделилась макросом Excel для сверки огромных диапазонов данных.

авыва

Скачайте макрос для сверки взаиморасчетов в Excel.

Вот простая инструкция к макросу:

1. Нужно выделить два столбца с диапазонами, которые нужно сравнить.

2. Запускаете макрос. Он выделяет суммы попарно, не выделяет все одинаковые суммы, как в случае с условным форматированием.

Чем еще помогут табличные программы бухгалтерам

О пользе Гугл.Таблиц для составления отчетности мы рассказывали в материале про анализ финансовой отчетности компании. Таблица создана на основе коэффициентов, которые используют банки, чтобы оценить финансовое состояние компании.

Еще можно узнать, как Гугл.Таблицы помогают сверить соотношение данных Отчёта о финансовых результатах и декларации по налогу на прибыль.

Сервисы Гугл бесплатны.   

Как бухгалтеру освоить Excel

Какие книги и видео мастер-класс помогут бухгалтерам освоить Excel, можно узнать в статье бухгалтера Галины Плехановой. Там она рассказывает, как пользовалась программой, еще будучи налоговым инспектором.

Присоединяйтесь к нашей группе «Красный уголок бухгалтера» в Фейсбук. Рассказываем, почему это важно и чем сообщество пригодится каждому бухгалтеру.

Стань экспертом
Инна Коснова

эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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