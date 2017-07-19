Эксклюзивно для бухгалтеров: скачайте инструмент для сверки взаиморасчетов в Excel

Наша подписчица группы в Фейсбук «Красный уголок бухгалтера» поделилась макросом Excel для сверки огромных диапазонов данных.

Скачайте макрос для сверки взаиморасчетов в Excel.

Вот простая инструкция к макросу:

1. Нужно выделить два столбца с диапазонами, которые нужно сравнить.

2. Запускаете макрос. Он выделяет суммы попарно, не выделяет все одинаковые суммы, как в случае с условным форматированием.

Чем еще помогут табличные программы бухгалтерам

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Сервисы Гугл бесплатны.

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