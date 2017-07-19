Эксклюзивно для бухгалтеров: скачайте инструмент для сверки взаиморасчетов в Excel
Наша подписчица группы в Фейсбук «Красный уголок бухгалтера» поделилась макросом Excel для сверки огромных диапазонов данных.
Скачайте макрос для сверки взаиморасчетов в Excel.
Вот простая инструкция к макросу:
1. Нужно выделить два столбца с диапазонами, которые нужно сравнить.
2. Запускаете макрос. Он выделяет суммы попарно, не выделяет все одинаковые суммы, как в случае с условным форматированием.
Чем еще помогут табличные программы бухгалтерам
О пользе Гугл.Таблиц для составления отчетности мы рассказывали в материале про анализ финансовой отчетности компании. Таблица создана на основе коэффициентов, которые используют банки, чтобы оценить финансовое состояние компании.
Еще можно узнать, как Гугл.Таблицы помогают сверить соотношение данных Отчёта о финансовых результатах и декларации по налогу на прибыль.
Сервисы Гугл бесплатны.
Как бухгалтеру освоить Excel
Какие книги и видео мастер-класс помогут бухгалтерам освоить Excel, можно узнать в статье бухгалтера Галины Плехановой. Там она рассказывает, как пользовалась программой, еще будучи налоговым инспектором.
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